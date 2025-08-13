Новини
Пожар обхвана 200 дка гора в района на кърджалийско

13 Август, 2025 22:29 650 7

  • пожар-
  • гора-
  • кърджалийско

На място има пожарникари

Пожар обхвана 200 дка гора в района на кърджалийско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар обхвана около 200 дка гора в района на кърджалийското село Дъждовница. Сигналът за пожара е подаден след 14,00 часа днес.

На място има пожарникари и екипи от държавното горско стопанство.


  • 1 Много съранно

    5 0 Отговор
    По принцип в смесените райони няма пожари. Например в Лудогорието. Но от друга страна има в пограничните райони.

    22:39 13.08.2025

  • 2 Коментиращ

    7 2 Отговор
    Държава управлявана от мафията, която пък е зависима от урсулица, която пък е спусната от диип стейт във фащ, няма никакво бъдеще, ако продължава да е в тази траектория на свободно падане!

    Пожарите по горите и полята (вероятно някои от тях умишлени, за лични облаги) са един от симптомите на загиващата ни държава!
    Няма работещи институции, няма отговорни министри и кметове, няма референдуми, има само празни лъжи от мисирковите медии?!
    А за капак и еврото ще ни го натресат за да е сигурно потъването?!

    Не се учудвайте, защото вместо самолети и хеликоптери за гасене, бг мафията поръча 18 чертежа ф16 за милиарди народна пара дадена накуп, а 2 от тях дойдоха и "не палят"?!

    С такова управление държавата ни отива към края си!

    Коментиран от #5, #6

    22:49 13.08.2025

  • 3 Европари

    3 0 Отговор
    И там ли фотоволтаици

    23:13 13.08.2025

  • 4 Арена Арменец

    1 0 Отговор
    Интересно как пожарите ГОРЯТ все в райони контролирани от Алфа прасето ДПС НН и все където кметовете са ЛЕСОвъди(дилъри на Дървен материал за Туркие)

    23:31 13.08.2025

  • 5 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коментиращ":

    Каква държава бре, Посолство-ТО решава а Бойко и шиши изпълняват.И те така...

    23:32 13.08.2025

  • 6 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Коментиращ":

    Самолети F16 block 70 повече НЯМА да има
    САЩ пратиха 2 бр и РУСКИТР купени агенти в МО веднага решиха да разкодират НАТОвския софтуеър и да го предадат на МОСКВА.
    САЩ подозираше и знаеше че БГ Военни пилоти са "Троянски Коне" на Москва и ФСБ за това им заложи софтуеър WOLF TRAP (КУРТ КАПАН) и им гледа сеира сега другите 6 БРОЯ ШЕ останат бонус в САЩ

    23:36 13.08.2025

  • 7 Колко усилия

    0 0 Отговор
    Струват изразходваната е енергия на приносителя на това съобщение !
    Новините се поднасят от доказани професионалисти.

    23:37 13.08.2025

