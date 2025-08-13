Пожар обхвана 200 дка гора в района на кърджалийско

Пожар обхвана около 200 дка гора в района на кърджалийското село Дъждовница. Сигналът за пожара е подаден след 14,00 часа днес.
На място има пожарникари и екипи от държавното горско стопанство.
13 Август, 2025 22:29 650 7
1 Много съранно
22:39 13.08.2025
2 Коментиращ
Пожарите по горите и полята (вероятно някои от тях умишлени, за лични облаги) са един от симптомите на загиващата ни държава!
Няма работещи институции, няма отговорни министри и кметове, няма референдуми, има само празни лъжи от мисирковите медии?!
А за капак и еврото ще ни го натресат за да е сигурно потъването?!
Не се учудвайте, защото вместо самолети и хеликоптери за гасене, бг мафията поръча 18 чертежа ф16 за милиарди народна пара дадена накуп, а 2 от тях дойдоха и "не палят"?!
С такова управление държавата ни отива към края си!
Коментиран от #5, #6
22:49 13.08.2025
3 Европари
23:13 13.08.2025
4 Арена Арменец
23:31 13.08.2025
5 Новичок
До коментар #2 от "Коментиращ":Каква държава бре, Посолство-ТО решава а Бойко и шиши изпълняват.И те така...
23:32 13.08.2025
6 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #2 от "Коментиращ":Самолети F16 block 70 повече НЯМА да има
САЩ пратиха 2 бр и РУСКИТР купени агенти в МО веднага решиха да разкодират НАТОвския софтуеър и да го предадат на МОСКВА.
САЩ подозираше и знаеше че БГ Военни пилоти са "Троянски Коне" на Москва и ФСБ за това им заложи софтуеър WOLF TRAP (КУРТ КАПАН) и им гледа сеира сега другите 6 БРОЯ ШЕ останат бонус в САЩ
23:36 13.08.2025
7 Колко усилия
Новините се поднасят от доказани професионалисти.
23:37 13.08.2025