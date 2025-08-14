Новини
България »
Доц. Милен Любенов: Радев и Пеевски водят изборна кампания по темата за държавните имоти

Доц. Милен Любенов: Радев и Пеевски водят изборна кампания по темата за държавните имоти

14 Август, 2025 09:16 598 4

  • доц. милен любенов-
  • румен радев-
  • делян пеевски-
  • държавни имоти

Това е популизъм и демагогия, смята той

Доц. Милен Любенов: Радев и Пеевски водят изборна кампания по темата за държавните имоти - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството предизвика бурни обществени реакции, след като обяви намерението си да продаде над 4400 държавни имота в цялата страна – сред тях зелени площи, културни обекти и терени с потенциал за обществена инфраструктура. Мярката, представена като част от програма за оптимизация на държавната собственост, беше посрещната с остра критика от опозицията, президента и граждански организации, които виждат в нея заплаха за националния интерес и културното наследство. Ще доведе ли размяната в позициите на партиите до ново прегрупиране в парламента?

Политологът доц. Милен Любенов смята, че всеки политик говори на своите избиратели. "Радев и Пеевски водят изборна кампания с позициите си по темата - това е популизъм и демагогия. Разпродажбата на държавни имоти е добра идея, но неизпълнена. Първо списъкът с имоти беше качен, а после свален. Идеята трябва да се преосмисли, за да има по-голяма публичност. Така въпросните имоти няма да се рушат, а ще могат да бъдат стопанисвани от частни субекти", посочи Любенов в ефира на "Здравей, България".

По думите му позицията на Пеевски - против продажбата на имоти - не е в полза на ГЕРБ.

Политическият пиар Нидал Алгафари смята, че повечето продажби стават като замяна между държавата в държавата. "Ако дадено министерство има отпаднала нужда от някой имот, той може да бъде прехвърлен на друго ведомство чрез сделка. Вариантът не е само продажба. Трябва да се помисли дали имотите трябва да тежат на администрациите, или да се дадат на който може да ги употреби. Не Пеевски, а лидерите на четирите формации в мнозинството командват държавата и те решават какво се случва. Имотите трябва да се продадат на най-добра за държавата цена по прозрачен начин, на търг", смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още ли има баница

    4 0 Отговор
    за ядене?

    09:20 14.08.2025

  • 2 Гербер

    3 1 Отговор
    Решенията се взимат от няколко души - г-н Бойко Борисов, г-н Атанас Зафиров и г-н Слави Трифонов!

    09:21 14.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мухаа ха!

    4 0 Отговор
    Далаверимпекс ,с 4400 имота, било " Популизъм и демагогия"? Имоти,който съзнателно са изоставени да се разрушават,в продължение на десетки години.Целта: да се смъкне толкова цената,че да излезе на бъдещия" инвеститор" почти без пари.Защо не се разпродаваха поетапно, прозрачно? Бие на очи, попадат в полезрението на местни журналисти,общественост.А така е идеална схема.Анблок на тезгяха хиляди, пръснати в цялата държава.Кой ще разбере,кое се продава,на кого,и на каква цена.Пито- платено.Някъде ще се вдигне шумотевица,за ден - два.И до там!

    09:30 14.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове