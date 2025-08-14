Новини
Европейски доклад за потребителите разкрива: Онлайн измами, фалшива храна и подвеждащи етикети подкопават доверието

14 Август, 2025 10:25 651 10

В България проблемът се задълбочава поради липсата на ефективен контрол върху онлайн търговията с храни

Европейски доклад за потребителите разкрива: Онлайн измами, фалшива храна и подвеждащи етикети подкопават доверието - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фалшиви храни, подвеждащи етикети, онлайн измами и спад в устойчивото потребление подкопават доверието на европейските потребители – това показва Индикаторът за потребителските условия на Европейската комисия за 2025 г. Според доклада 45% от гражданите в ЕС са били жертва на онлайн измами, 66% са попадали на фалшиви ревюта, а 61% – на подвеждащи промоции. Само 29% вярват, че платформите защитават правата им, а 93% се тревожат за злоупотреба с личните си данни.

Особено тревожно е състоянието при храните – широко разпространено е подвеждащо етикетиране, използване на термини като „био“ и „еко“ без реална сертификация, подмяна на съставки и заблуждаващи здравословни твърдения. Само 43% от анкетираните взимат устойчивостта предвид при покупка на храна – рязък спад спрямо предходни години.

В България проблемът се задълбочава поради липсата на ефективен контрол върху онлайн търговията с храни. Все повече продукти се предлагат чрез сайтове и социални мрежи, често без регистрация в БАБХ, без етикети, документи или информация за произход, срок на годност и съставки. Термини като „домашно“, „натурално“ или „без консерванти“ масово се използват без основание. Много потребители не знаят правата си при покупка онлайн, а при проблем – нямат възможност за рекламация.

В този контекст Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние. Проектът предвижда само бизнес оператори или доставчици, регистрирани по Закона за храните, да имат право да предлагат храни онлайн – чрез интернет страници, социални мрежи, телефон или електронна поща. Изисква се задължителна регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните и използване на превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания.

Сдружението за достъпна и качествена храна от години настоява за подобни мерки и като активен член на SAFE – Safe Food Advocacy Europe алармира, че храната в ЕС и България често не отговаря на изискванията за прозрачност и безопасност.

„Днес потребителят се лута между етикети, реклами и обещания, без да има реална гаранция какво слага на масата. Подмяната на истината с маркетинг е не просто нечестна – тя е опасна. Нашата мисия е ясна: прозрачност, отговорност и храна, на която можем да се доверим“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на Сдружението.

Организацията изразява надежда, че БАБХ и КЗП ще засилят съвместния си контрол, защото за четирите години от съществуването на сдружението реалните примери за ефективни съвместни действия и последвали актове са пренебрежително малко.

SAFE е базирана в Брюксел европейска организация, създадена през 2015 г., която обединява потребителски структури от всички държави членки. Заедно работим за ефективна регулация, достоверна информация на етикета, санкции срещу хранителни измами и защита на здравето на хората.


България
  • 1 Трол

    7 0 Отговор
    Спешно трябва да се въведат още мерки, данъци, такси и регулации.

    10:27 14.08.2025

  • 2 очевидец

    12 1 Отговор
    Полша експулсира 57 украинци, развели знамето на Бандера на концерт във Варшава! 👏👍👊

    10:28 14.08.2025

  • 3 1488

    7 0 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    10:36 14.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мащеха

    5 0 Отговор
    Недопустимо е да прибира държавата 50 % от нашите изработени средства !

    Вие като родители, прибирате ли 50% от джобните на вашите деца.

    Коментиран от #10

    10:41 14.08.2025

  • 6 интересно

    4 0 Отговор
    Дали това не е акция отново в подкрепа на големите вериги? Само при тях ли са "истинските качествени храни с етикети"? Жена ми например категорично не иска месо и риба от такива!

    10:42 14.08.2025

  • 7 Мащеха

    2 0 Отговор
    Недопустимо е да прибира държавата 50 % от нашите изработени средства !
    Данък, акциз, ДДС , Глоби, Винетки !!!
    Що бе.

    Вие като родители, прибирате ли 50% от джобните на вашите деца.

    10:42 14.08.2025

  • 8 още измамници

    0 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    10:53 14.08.2025

  • 9 Нагаждачи

    2 0 Отговор
    По-голяма измама от европейските доклади едва ли има.

    10:56 14.08.2025

  • 10 Сега ли разбра

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мащеха":

    И още ще ти взимат, със заемите, които са взели, направо са ни продали като роби на пазара.

    10:58 14.08.2025

