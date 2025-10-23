Новини
Светослав Бенчев: Има достатъчно количества горива на пазара и всичко е осигурено, бензиностанциите работят

23 Октомври, 2025 21:11 346 10

  • светослав бенчев-
  • горива-
  • пазар-
  • количества-
  • бензиностанции

Санкциите, наложени от САЩ, са териториално ограничени и засягат американски компании и граждани, без да имат пряко действие върху територията на други държави, включително България, коментира още председателят на Българската петролна и газова асоциация

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не се очакват сътресения на пазара на горива в България, нито повишение на цените след наложените от Съединените щати санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Това заяви за БТА председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, потърсен за коментар.

За момента не очаквам нищо да се случи. Има достатъчно количества горива на пазара и всичко е осигурено, бензиностанциите работят, посочи Бенчев.

Той уточни, че санкциите, наложени от САЩ, са териториално ограничени и засягат американски компании и граждани, без да имат пряко действие върху територията на други държави, включително България.

Цените на петрола се повишиха с над 3 на сто в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия, но Бенчев не очаква тази тенденция да продължи или поне не в сериозни граници.

Междувременно Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия, ако Москва не се съгласи на незабавно прекратяване на огъня в Украйна. Миналата седмица Великобритания също наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет от ограничения, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    5 лв литър бензин и всичко нагоре.

    21:17 23.10.2025

  • 2 Генов - още не е заспал!

    4 0 Отговор
    Хайде по 20 лева литъра

    21:19 23.10.2025

  • 3 Работник в лукоил

    3 0 Отговор
    Днес не можах да тегля пари от банкомата

    Коментиран от #8

    21:20 23.10.2025

  • 4 Бенчев до живот ли бе парц

    1 0 Отговор
    И така до кога бре , безмозъчен

    21:20 23.10.2025

  • 5 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Бензиностанцията Лукойл на бул. Възкресение е почти празна,а тази на Еко има опашка от 40 коли.

    21:21 23.10.2025

  • 6 си дзън

    2 1 Отговор
    Те и в русията бензиностанциите работят, ама бензин нет

    21:21 23.10.2025

  • 7 Що е то

    0 0 Отговор
    Оставаше бензиностанциите и да не работят? Купих 80 литра в туби за всеки случай.

    21:23 23.10.2025

  • 8 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Работник в лукоил":

    Картите МИР на работят в БГ бе. Само в русията. Оди там и тегли на воля.

    21:24 23.10.2025

  • 9 Призив към нацията

    0 0 Отговор
    Братя и сестри, дами и господа народни представители. Използвайте градският транспорт.

    21:25 23.10.2025

  • 10 Тити

    0 0 Отговор
    Този ръст е временен по скоро спекулативен петрол има в излишък.

    21:27 23.10.2025

