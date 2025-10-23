Светослав Бенчев: Има достатъчно количества горива на пазара и всичко е осигурено, бензиностанциите работят

Не се очакват сътресения на пазара на горива в България, нито повишение на цените след наложените от Съединените щати санкции срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Това заяви за БТА председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, потърсен за коментар.
За момента не очаквам нищо да се случи. Има достатъчно количества горива на пазара и всичко е осигурено, бензиностанциите работят, посочи Бенчев.
Той уточни, че санкциите, наложени от САЩ, са териториално ограничени и засягат американски компании и граждани, без да имат пряко действие върху територията на други държави, включително България.
Цените на петрола се повишиха с над 3 на сто в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия, но Бенчев не очаква тази тенденция да продължи или поне не в сериозни граници.
Междувременно Вашингтон заяви, че е готов да предприеме допълнителни действия, ако Москва не се съгласи на незабавно прекратяване на огъня в Украйна. Миналата седмица Великобритания също наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет от ограничения, включващ забрана за внос на руски втечнен природен газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:17 23.10.2025
2 Генов - още не е заспал!
21:19 23.10.2025
3 Работник в лукоил
Коментиран от #8
21:20 23.10.2025
4 Бенчев до живот ли бе парц
21:20 23.10.2025
5 Сатана Z
21:21 23.10.2025
6 си дзън
21:21 23.10.2025
7 Що е то
21:23 23.10.2025
8 си дзън
До коментар #3 от "Работник в лукоил":Картите МИР на работят в БГ бе. Само в русията. Оди там и тегли на воля.
21:24 23.10.2025
9 Призив към нацията
21:25 23.10.2025
10 Тити
21:27 23.10.2025