Новини
България »
Делян Пеевски: Радев прекали, Румене, излез!

Делян Пеевски: Радев прекали, Румене, излез!

2 Октомври, 2025 10:49 765 30

  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • северна македония-
  • надежда йорданова-
  • европейски парламент-
  • европейски доклад

Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България

Делян Пеевски: Радев прекали, Румене, излез! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски отправи остри критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев днес в кулоарите на Народното събрание. Изказванията му бяха свързани с гласуването по мониторинговия доклад за България и с твърдения за политическа дейност в президентството.

"Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Тези хора са предатели", заяви Пеевски, пред медиите. Той се позова конкретно на Надежда Йорданова от ПП-ДБ, която се е въздържала при гласуването по мониторинговия доклад за България.

Делян Пеевски насочи критиките си и към държавния глава Румен Радев, като го обвини, че използва президентството за партийно строителство.

"Радев прекали – това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва президентството повече. Там се прави партия – събират се военни, полицаи, пишат се устави. Той прави партия и няма право да използва президентството за това. Румене, излез!", призова лидерът на ДПС – Ново начало.

Пеевски обяви, че формацията му ще подкрепи промените за назначенията в специалните служби, които премахват съгласувателния режим с президента Румен Радев. Тези промени са част от по-широк политически конфликт между управляващите и държавния глава около контрола върху ключови институции.

Изказванията на лидера на ДПС – Ново начало идват в контекста на продължаващата напрегната политическа обстановка в България и противоречията между различните политически сили относно външната политика на страната и взаимоотношенията със Северна Македония.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    27 4 Отговор
    Скрий се Магнитски... скрий се, че каквото ти мисли народа...

    10:50 02.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    24 4 Отговор
    Шиши да внимава че идва Коледа.

    10:50 02.10.2025

  • 3 ЗуЗу

    29 3 Отговор
    Откъде събира главното Д такава информация?!

    Коментиран от #14, #15

    10:51 02.10.2025

  • 4 Вашето мнение

    26 4 Отговор
    Дебелото Д се тресе от страх.

    10:51 02.10.2025

  • 5 Дебелян

    6 7 Отговор
    Вече не издържам, ше ги изхрускам всички путинисти

    10:51 02.10.2025

  • 6 Харесвам политикатати, но не забравяй!

    15 3 Отговор
    Не си на нивото му, недей ропта а виж първо себеси!

    10:52 02.10.2025

  • 7 нано

    25 2 Отговор
    Тоя нещастник го пазят повече от американския президент. И то с пари на данъкоплатеца...

    10:52 02.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    10 3 Отговор
    Мицкоски и е платил. Толкова ли е трудно да се сетите?

    10:52 02.10.2025

  • 9 Гфред

    4 3 Отговор
    ДС срещу генщаба......Фани единия....преббий другия

    10:52 02.10.2025

  • 10 Град Симитли

    20 2 Отговор
    Румен, ако излезе, тоя път юмрука ще го навре в деляновия г.!

    10:52 02.10.2025

  • 11 кратун

    16 2 Отговор
    ТОЗИ СЕ ИЗЛАГА Ц И ГА Н ИН

    10:53 02.10.2025

  • 12 Някой

    18 2 Отговор
    Пеевски, прекали! Хайде отивай в затвора!

    10:53 02.10.2025

  • 13 Ето го и този гений

    14 2 Отговор
    Не закъсня! Да пееш в хора на Борисов, не е добра атестация, ама на тебе какви ти дреме! Важното е да се изкажеш!
    Радев ще ви помете, като свлачище!

    10:53 02.10.2025

  • 14 Биййй

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЗуЗу":

    Как откъде??? ДАТО е негова частна губерния. А и архивите на мартонотариуса, за което го свирнаха са вече на сигурно място при Д

    10:54 02.10.2025

  • 15 По - скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗуЗу":

    голямо "Д" !

    10:54 02.10.2025

  • 16 Аз съм

    5 0 Отговор
    Шиши Магнитския.

    10:55 02.10.2025

  • 17 да е

    7 0 Отговор
    жив и здрав този, който е налъгал Шопара, че като плюе вски ден по Радев, става по-симпатичен на хората!

    10:55 02.10.2025

  • 18 ГОСПОДИН МАГНИТСКИ

    4 0 Отговор
    КЪС ТИ Е ЧУРЕКА.

    10:56 02.10.2025

  • 19 Тая пихтия и за

    4 0 Отговор
    Хамалин не става! Тъп си, като задник! Отивай на коневръза! Стига си теглил кожляка!

    10:57 02.10.2025

  • 20 358

    1 0 Отговор
    По скоро, готви военен преврат

    10:57 02.10.2025

  • 21 БАЙ СТАВРИ

    4 0 Отговор
    КОЙ СИ ТИ БРЕ ПРАСЕ ДОЛНО ДА КАЗВАШ КАКВО ДА ПРАВИ ПРЕЗИДЕНТА КОЙТО Е ИЗБРАН ОТ НАРОДА ,А НЕ ДА КУПУВА ГЛАСОВЕ КАТО СВИНСКАТА ПАРТИЯ ДПС -НОВО НАЧАЛО А И ГЕРБ -СДС ТИКВЕНАТА ПАРТИЯ.

    10:58 02.10.2025

  • 22 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Ееей, ниска топка си за Президента !
    Радев и хърлето си не заслужава да го фърли връз тебе

    10:58 02.10.2025

  • 23 Щирлиц

    1 0 Отговор
    Значи да очакваме военен преврат някое утро.

    10:59 02.10.2025

  • 24 Не викай шопар

    3 0 Отговор
    Ще излязат и останалите. Всички не можеш да купиш.

    10:59 02.10.2025

  • 25 МАГНИТСКИ

    1 0 Отговор
    ПИШЕТИ ЕДИН ПЕНСИОНИРАН ПОЛИЦАЙ ЩЕ УСЕТИШ ЛЮБОВТА НА ПРЕЗИДЕНТА МНОГО СКОРО . ВПРЕГНАЛ СИ ЦЕЛИЯ КРИМИНАЛЕН КОНТИНГЕНТ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕМ КАКВИ МОШИНГИЙ ПРАВИШ.

    11:00 02.10.2025

  • 26 604

    1 0 Отговор
    Костя че ви управи всите у беляни...пхахахахя

    11:00 02.10.2025

  • 27 Винаги

    0 0 Отговор
    Дебелите бързат да си изкажат тъпотията! Не е важно кой е Пеевски, важното е, че казва истината! Защо тъпото Наде гласува срещу България?

    Коментиран от #28

    11:01 02.10.2025

  • 28 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Винаги":

    Дебилите

    11:02 02.10.2025

  • 29 Бранко

    0 0 Отговор
    Аз го подкрепям този, аман от предатели, и тъпи избиратели

    11:02 02.10.2025

  • 30 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Този използва термини, които не познава!Ако беше ходил в казарма, може би щеше да му е ,, увряло,, канчето,но уви!

    11:04 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове