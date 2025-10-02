Делян Пеевски: Радев прекали, Румене, излез!

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски отправи остри критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев днес в кулоарите на Народното събрание. Изказванията му бяха свързани с гласуването по мониторинговия доклад за България и с твърдения за политическа дейност в президентството.

"Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Тези хора са предатели", заяви Пеевски, пред медиите. Той се позова конкретно на Надежда Йорданова от ПП-ДБ, която се е въздържала при гласуването по мониторинговия доклад за България.

Делян Пеевски насочи критиките си и към държавния глава Румен Радев, като го обвини, че използва президентството за партийно строителство.

"Радев прекали – това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва президентството повече. Там се прави партия – събират се военни, полицаи, пишат се устави. Той прави партия и няма право да използва президентството за това. Румене, излез!", призова лидерът на ДПС – Ново начало.

Пеевски обяви, че формацията му ще подкрепи промените за назначенията в специалните служби, които премахват съгласувателния режим с президента Румен Радев. Тези промени са част от по-широк политически конфликт между управляващите и държавния глава около контрола върху ключови институции.

Изказванията на лидера на ДПС – Ново начало идват в контекста на продължаващата напрегната политическа обстановка в България и противоречията между различните политически сили относно външната политика на страната и взаимоотношенията със Северна Македония.