Според КТ "Подкрепа" неизпълнението на приходите в бюджета ще е между 3,5 и 8 млрд.

Според КТ "Подкрепа" неизпълнението на приходите в бюджета ще е между 3,5 и 8 млрд.

Според прогнозата на синдикалните експерти най-голямо се очаква да е неизпълнението на приходите, свързани с данъка върху добавената стойност

Неизпълнението на приходната част на бюджета за 2025-а година ще бъде в диапазона между 3,5 милиарда и малко над 8 милиарда лева – това се посочва в изготвен от КТ "Подкрепа" анализ за очакваното изпълнение на параметрите на държавния бюджет за тази година. Според прогнозата на синдикалните експерти най-голямо се очаква да е неизпълнението на приходите, свързани с данъка върху добавената стойност.

Според анализа на КТ "Подкрепа" приходите в държавния бюджет за тази година ще бъдат между 46,4 млрд. лв. и 51,6 млрд. лв., при заложени 55,2 млрд. лв. Очакваното изпълнение на ДДС, при заложени малко под 25 милиарда, ще е около 20 милиарда лева.

Посочва се, че този данък е изцяло базиран на потреблението на облагаеми стоки и услуги и че икономисти предупреждаваха, включително и КТ "Подкрепа", за надценяване на заложената събираемост. При данъка върху доходите на физическите лица не се очакват големи изненади, освен ако не се засили рецесията в еврозоната, продължи спадът в индустриалното производство у нас, както ефектите от непредсказуемата тарифна митническа политика на САЩ върху веригите на доставки и географските решения за закриване и откриване на нови производства. Приходите от акцизи е възможно да имат леко неизпълнение.

За 2025 година капиталовите разходи са 5,4 млрд. лева, към 30 юни са усвоени 1,8 млрд. лв., което е над 33 процента от годишния план. Това е най-високият процент на усвояемост за последните години към полугодието, пише в анализа. Според него причините за това може да са забавени плащания от предходни години, авансови плащания през текущата. Прогнозата е, че осигурителната система, която работи на солидарен принцип, ще продължи да трупа устойчиво нарастващи дефицити, докато облага само ниските доходи, а високите продължават да не поемат своята солидарна част заради наличието на максимален осигурителен доход.


  • 1 Някой

    10 0 Отговор
    Скъсаха се да лъжат, че уж отговаряме на критериите за еврото, а реално вървим към гръцки сценарий. И дългове само 2 които знам са за над 10 милиарда лева (3.2 милиарда евро и преди май 4.2 милиарда лева).
    И разчитат на повече приходи от ДДС заради инфлацията. Като нещо от 1лв стане 2лв, то ДДС-то е двойно.

    11:13 14.08.2025

  • 2 С плосък данък толкова

    11 0 Отговор
    Първа частна държава

    11:14 14.08.2025

  • 3 Ама

    9 0 Отговор
    леля Нушка,казва , че е събрала данъците и за догодина даже ...

    11:18 14.08.2025

  • 4 Четвърта национална катастрофа

    7 0 Отговор
    Барут има, огън ще се намери

    11:19 14.08.2025

  • 5 историк

    10 0 Отговор
    Идва началото на края на територията ,и няма как да е защото е управлявана от тикви и сввине

    Коментиран от #8

    11:32 14.08.2025

  • 6 тикви мутри прасета копейки и мунчовци

    2 1 Отговор
    не стават за нищо!!!

    11:43 14.08.2025

  • 7 Българин

    7 2 Отговор
    18 млрд липси в бюджета! Това наследството на асенка, която вдигна пенсии и заплати произволно! Само за полицейските заплати, отиват 3 млрд лева годинишно!

    Коментиран от #9, #11

    11:43 14.08.2025

  • 8 Чичо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "историк":

    Не "идва", а "дойде"!

    11:46 14.08.2025

  • 9 Шиши не бакшиши

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Ами нали трябва някой да ни пази от "любовта народна"...

    11:48 14.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Бухал я пак кажи КОЙ вдигна заплатите на полицаите .

    12:39 14.08.2025

