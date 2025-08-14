Горящ камион блокира движението на „Тракия”

Тежкотоварен камион гори на 155-ия километър от автомагистрала "Тракия". Инцидентът доведе до образуването на задръстване в посока София, съобщи Нова тв.

Трафикът се регулира от полицейски екипи, а движението към столицата се извършва в изпреварващата лента.

От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщават и за извършване на дейности по репатриране на повреден бус от аварийна лента на 156-ия километър на аутобана.