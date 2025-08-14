Отменено е бедственото положение в сунгурларското село Скала (ОБНОВЕНА)

Няма действащи нови огнища от 23:00 часа снощи в сунгурларското село Скала. Това съобщиха за Общественото радио от Областната администрация в Бургас.



От този следобед е отменено бедственото положение в село Скала, каза за БНР Бургас кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов. То бе въведено на 8 август, заради пожара, възникнал първоначално в землището на село Сливово и обхванал след това землищата на сунгурларските села Синьо Камене и Гранитец.

Старите огнища са потушени от вчера, въпреки това остават на терен 8 дежурни екипа от Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас.



„Изгорялата площ е около 21 хиляди декара. Евакуираните хора се върнаха още преди два дни в село Скала. Спокойни са, няма опасност вече за населените места. Не можем още да се отърсим от напрежението, от стреса, който преживяхме, защото беше много напрегната ситуацията. Имаше много силни ветрове, постоянно се сменяше обстановката. Това е много мащабен пожар, какъвто не е имало на територията на община Сунгурларе“.

Това обобщи кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов.