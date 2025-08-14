Пожар в хижа „Момина скала”

Пожар избухна в хижа „Момина скала”. Сигналът е получен в 15.13 ч.
Изпратени са 2 пожарни, уточни "Нова телевизия".
Става въпрос за подпален комин, който хижарите са успели да загасят.
Няма пострадали.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
14 Август, 2025 19:51 617 6
Пожар избухна в хижа „Момина скала”. Сигналът е получен в 15.13 ч.
Изпратени са 2 пожарни, уточни "Нова телевизия".
Става въпрос за подпален комин, който хижарите са успели да загасят.
Няма пострадали.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ни би
Коментиран от #2, #3
19:58 14.08.2025
2 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Да ни би":По-добре ДВА - и двамата тлъсти...
20:06 14.08.2025
3 12340
До коментар #1 от "Да ни би":Видели са кмета на Симитли да обикаля наоколо и да вика:
"Боцее, Боцеее.. Гъци, гъци, гъци..."
20:18 14.08.2025
4 Миро
20:28 14.08.2025
5 Миро
20:30 14.08.2025
6 Последно кое е горяло
20:42 14.08.2025