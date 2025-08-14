Новини
България »
Колко са работни младите българи през лятната ваканция?

14 Август, 2025 20:25 470 3

  • деца-
  • работа-
  • лятна ваканция-
  • млади българи

Инспекторите задължително упражняват контрол по отношение работата на непълнолетните

Колко са работни младите българи през лятната ваканция? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните години все повече млади хора в България използват дългата ваканция, за да поспечелят лични средства с труд. От началото на 2025 г. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИАГИТ) е издала 14 547 разрешения за започване на работа на непълнолетни лица. За същото време на през 2024 г. разрешителните са били 13 052, а през 2023 г. - 11 286.

Това съобщи пред БНР-Радио София Ваня Джупанова, експерт към ИАГИТ.

По думите ѝ, най-много желаещи е имало в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич. Предпочитаната работа е в сферата на ресторантьорство и хотелиерство и търговия.

Инициативата е на работодателя. Той подава документите за всяко ненавършило 18 години с описание на работата (длъжностна характеристика), оценка на рисковете, медицинско заключение и други.

Инспекторите задължително упражняват контрол по отношение работата на непълнолетните.

Лицата трябва да са навършили 16 години, работят по 35 часа на седмица и получават поне минималната работна заплата. Не могат да полагат извънреден, тежък физически и нощен труд, както и в рискова среда.

Лица под 16-годишна възраст се допускат да работят по изключение при таланти в артистичните сфери.

Джупанова препоръча младите да подписват трудови договори, които ще им гарантират и права, включително и осигурителни.

Не на всички от тийнейджърите обаче им се работи, въпреки многото време през тези месеци. Наш репортер срещна по софийските улици и такива, които предпочитат забавленията, хобита, парковете, моловете, разходки и кафета с приятели. Други мислят за надграждане на знанията си дори през тези месеци.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    1 0 Отговор
    Как да работят младите при живи родители

    20:39 14.08.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    може би имате предвид "Колко са работливи"
    няма такова прилагателно "работни"

    21:04 14.08.2025

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Като започнат да плащат подобаващо, тогава всички ще работят.

    21:06 14.08.2025

Новини по градове:
