Времето днес, прогноза за петък, 15 август: Вятърът се усилва, температурите скачат

Времето днес, прогноза за петък, 15 август: Вятърът се усилва, температурите скачат

15 Август, 2025 04:55, обновена 15 Август, 2025 04:01 344 0

Максималните ще са между 31° и 36°

Снимка: БНТ
Милен Ганев

Следобед вероятността за валежи в Югозападна България и в планините се увеличава, предаде БНТ. Вятърът ще се усили, температурите ще са нагоре - максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 31°.

Особено ветровито ще бъде в Югоизточна България. Вятърът там ще е силен с посока от изток-североизток. Поривите ще доближават 80 км/ч., респективно е в сила и предупреждение - код-жълто.

Основната атракция по Черноморието и утре се очаква да бъдат червените флагове за висока опасност в морето! Вълнението още ще се усили, до 3-4 бала.

Ще бъде и доста ветровито с умерен и силен североизточен вятър. Ще е слънчево, с временни увеличения на облачността след обяд над южното крайбрежие. Температурите ще са около 27°-29°.

В планините също ще е по-често слънчево. Превалявания се очакват след обяд само на отделни места в Рило-Родопската област. И там водещото обстоятелство е ветровитото време. Ще духа умерен, също и силен източен вятър.

Уикендът ще бъде със слънчево време, с постепенно отслабващ вятър. И температури подобни на днешните - дневните от 30° до около 35°. Новата седмица ще започне с повече динамика - ще се развива и купесто-дъждовна облачност. Ще има повечко райони с краткотрайни валежи, както и гръмотевични бури. Във вторник и слабо ще захладнее.


България
