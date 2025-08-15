Новини
България »
Млади хора, напускащи приемна грижа, настояват за законова подкрепа след навършване на пълнолетие

Млади хора, напускащи приемна грижа, настояват за законова подкрепа след навършване на пълнолетие

15 Август, 2025 09:15 394 0

  • приемна грижа-
  • пълнолетие-
  • защита-
  • младежи

Националната асоциация за приемна грижа предлага законодателна промяна за дългосрочна подкрепа след напускане на приемна или резидентна услуга

Млади хора, напускащи приемна грижа, настояват за законова подкрепа след навършване на пълнолетие - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всяка година в България близо 200 младежи напускат приемна грижа или социални услуги от резидентен тип поради навършване на 18 или 20-годишна възраст. За мнозина от тях това не е начало на самостоятелност, като особено уязвими са младежите с интелектуални затруднения и тези с увреждания. Те остават без покрив над главата, със затруднен достъп до образование, работа, емоционална подкрепа и без хора, към които да се обърнат. Вместо живот като пълнолетни и възрастни, значителна част от тях попадат в спирала на бедност, липса на дом или маргинализация.

Това показват данните от проучване, проведено сред 40 младежи, напуснали приемна грижа, и приемни родители. За младите хора напускането на приемна грижа се свързва с преживяване на страх, изоставяне и дилема за бъдещето. Често без предварителна информация, без подготовка и без сигурна фигура, към която да се обърнат, те преминават от защитена и контролирана среда в свят, в който трябва да се справят сами. Значителна част от тях споделят, че напускат системата без план, без жилище и без перспектива. Особено уязвими са онези, които не поддържат връзка със своето приемно семейство или които не успяват да се интегрират в обществото след излизането от грижа, какъвто беше случаят на убития през март тази година Мариан от гр. Кула.

В редица европейски страни, сред които Великобритания, Ирландия, Финландия, Нидерландия и Швеция, съществуват държавни програми, които предлагат дългосрочна подкрепа за младежи, напускащи грижа, до 23, 25 или дори 27-годишна възраст. Те включват наставничество, ползването на преходни жилища, индивидуални планове за самостоятелност, изготвяни поне година или две преди времето за напускане, достъп до психично-здравни услуги и възможност за връщане към позната среда при необходимост. В европейските практики централно място заема разбирането, че зрелостта не настъпва автоматично с навършването на 18 години, особено при младежи, които са израснали в системата за грижа.

НАПГ предлага регламентирането на специализирана услуга „подкрепа за самостоятелен живот“, която да е насочена към младежи между 16 и 25 години и да включва изготвяне и реализиране на индивидуален план, психологическа подкрепа, наставничество, посредничество с институции, обучения по социални и житейски умения, достъп до жилище и финансова подкрепа. Услугата може да се предоставя в мобилно и да бъде държавно делегирана дейност. От страна на младежите и приемните родители в проучването се отчитат и ясно формулирани очаквания, сред които продължаването на връзката с приемните семейства след пълнолетие, правна възможност за удължаване на грижата по взаимно съгласие, създаване на социални жилища, достъп до психологическа помощ и развитие на менторска мрежа от други млади хора, напуснали приемна грижа. Независимостта, както подчертават участниците в изследването на НАПГ, не означава изолация, а правото на подкрепа. Без това право, самостоятелността се превръща в рискова и често фатална илюзия.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове