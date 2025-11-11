Проф. Костадин Ангелов: Целта ни е да защитим интереса на българите от възможни проблеми с доставката на горива

Целта ни е да защитим интереса на българските граждани от възможни проблеми с доставката на горива. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в отговор на въпрос за позицията на ГЕРБ-СДС след приемането на законопроекта, с който се разширяват правомощията на особения представител за „Лукойл“. Проф. Ангелов коментира темата след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, предават от БТА.
Целта на законопроекта е да бъде спазен срокът 21 ноември, посочи още той. „От опозицията, вместо да получим разбиране, получаваме само критики и нито едно решение. Имаме усещането, че опозицията не защитава интереса на България, а защитава интереса на Кремъл. В тази ситуация в момента топката е в полето на президента – той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне този закон и да издаде указ за неговото публикуване. Ако реши да налага вето, а това означава, че той не защитава интереса на българските граждани, а защитава някакви корпоративни интереси, които най-вероятно ще станат ясни занапред, но дори да бъде наложено такова вето, в рамките на часове то ще бъде преодоляно“, добави проф. Ангелов. "Ние нямаме друг избор, 21 ноември е максимално бързо, дотогава трябва да сме гарантирали националната сигурност на България и ще се справим с това предизвикателство", допълни проф. Ангелов.
Откога взе да разбира и от петрол?
ВСИЧКИ СТЕ "ЕКСПЕРТИ".......
ЕДИН ПРЕЗ ДРУГ БЪЛВАТЕ ЛЪЖИ.....
И ВСИЧКИТЕ СТЕ "МНОГО ЗАГРИЖЕНИ" ЗА НАРОДА.....
АМИ ДЕ БЛЯХТЕ 36 ГОДИНИ.....
БЯХТЕ ЗАЕТИ ДА ПЪЛНИТЕ ЧЕКМЕДЖЕТА.....
И ПРОДЪЛЖАВАТЕ С КРАЖБИТЕ...
Той очевидно и за лекар не става щом го пускат в ново поприще, ама енергетик...
До коментар #11 от "Мицкоски":Що е маке, все е пич
Докато в БЪЛГАРСКОТО управление има такава смесица от професии в различните области от икономиката няма да се оправим !
Приказката ( Всяка жаба да си знае гьола ) не е измислена напразно !
Безкрайно!
Задава се екшън по Коледа и празноглавците от Парламента се замислят дълбоко!
До 21.11 има десет дни и остават 40....до Нова година! Нагли смотаняци!
