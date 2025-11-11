Новини
България »
Всички градове »
Проф. Костадин Ангелов: Целта ни е да защитим интереса на българите от възможни проблеми с доставката на горива

Проф. Костадин Ангелов: Целта ни е да защитим интереса на българите от възможни проблеми с доставката на горива

11 Ноември, 2025 16:19 760 43

  • костадин ангелов-
  • защита-
  • интерес-
  • българи-
  • проблеми-
  • доставка на горива

„От опозицията, вместо да получим разбиране, получаваме само критики и нито едно решение. Имаме усещането, че опозицията не защитава интереса на България, а защитава интереса на Кремъл. В тази ситуация в момента топката е в полето на президента – той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне този закон и да издаде указ за неговото публикуване", коментира още проф. Ангелов

Проф. Костадин Ангелов: Целта ни е да защитим интереса на българите от възможни проблеми с доставката на горива - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Целта ни е да защитим интереса на българските граждани от възможни проблеми с доставката на горива. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в отговор на въпрос за позицията на ГЕРБ-СДС след приемането на законопроекта, с който се разширяват правомощията на особения представител за „Лукойл“. Проф. Ангелов коментира темата след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, предават от БТА.

Целта на законопроекта е да бъде спазен срокът 21 ноември, посочи още той. „От опозицията, вместо да получим разбиране, получаваме само критики и нито едно решение. Имаме усещането, че опозицията не защитава интереса на България, а защитава интереса на Кремъл. В тази ситуация в момента топката е в полето на президента – той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне този закон и да издаде указ за неговото публикуване. Ако реши да налага вето, а това означава, че той не защитава интереса на българските граждани, а защитава някакви корпоративни интереси, които най-вероятно ще станат ясни занапред, но дори да бъде наложено такова вето, в рамките на часове то ще бъде преодоляно“, добави проф. Ангелов. "Ние нямаме друг избор, 21 ноември е максимално бързо, дотогава трябва да сме гарантирали националната сигурност на България и ще се справим с това предизвикателство", допълни проф. Ангелов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    36 1 Отговор
    Този както беше осигурил кислород за болниците през Ковида, така ще намери и бензин за машините на Ганчо.

    16:20 11.11.2025

  • 2 Анонимен

    26 1 Отговор
    От което се прави че разбира нищо не става отишла да се меси където не му е работа

    16:21 11.11.2025

  • 3 ?????

    41 0 Отговор
    Той не беше ли доктор?
    Откога взе да разбира и от петрол?

    16:24 11.11.2025

  • 4 Боже , опази ,

    36 1 Отговор
    Ботокса да защитава българина ! Да се маща и да не се подиграва с българските граждани повече тоя мазен граблив селяндур !

    16:24 11.11.2025

  • 5 Дориана

    34 0 Отговор
    Този човек е голям лицемер и кръпка до Борисов. Да не говорим за умствения му потенциал като политик. Точно заради такива пишман политици като Костадин Ангелов България е на последно място по инвестиции, икономически растеж и на първо място по корупция и мафия. Отврат !

    16:26 11.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    Ботокса ще ходи пеш.

    16:27 11.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    28 1 Отговор
    АМАН ОТ ВАС БЕЕЕ!!
    ВСИЧКИ СТЕ "ЕКСПЕРТИ".......
    ЕДИН ПРЕЗ ДРУГ БЪЛВАТЕ ЛЪЖИ.....
    И ВСИЧКИТЕ СТЕ "МНОГО ЗАГРИЖЕНИ" ЗА НАРОДА.....
    АМИ ДЕ БЛЯХТЕ 36 ГОДИНИ.....
    БЯХТЕ ЗАЕТИ ДА ПЪЛНИТЕ ЧЕКМЕДЖЕТА.....
    И ПРОДЪЛЖАВАТЕ С КРАЖБИТЕ...

    16:29 11.11.2025

  • 8 Ами

    21 1 Отговор
    Не е ли по добре да спрем тази пуста Руска рафинерия и да я нарежем на скрап. С парите да откупим Пеевски от Магнитски, а гориво ще ни дава(продава) нашия най голям приятел и геополитически приятел САЩ. Разбира се с 40 % по скъпо, но ние вече сме в еврозоната и се чустваме много по богати. Е няма значение че петрола може да е отново руски, важното е да пише Made in USA

    16:34 11.11.2025

  • 9 Един

    20 1 Отговор
    Мутрафоните от дпс-герб дали усещат колко е смешно този пуяк да гоо пускат да говори за горивата?
    Той очевидно и за лекар не става щом го пускат в ново поприще, ама енергетик...

    16:34 11.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мицкоски

    8 2 Отговор
    Мизерен цигански Бг клозет скоро ще ядете цигански говнца мизерницииии

    Коментиран от #27

    16:36 11.11.2025

  • 12 Горски

    13 0 Отговор
    Ако лекувате с погрешни усещания, тежко ни!

    16:37 11.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Проф. Костадин Ангелов:

    19 0 Отговор
    Пардон, исках да кажа "Целта е да защитим на шишо интереса"!

    16:38 11.11.2025

  • 15 Рядко гнусен

    19 0 Отговор
    Тип. Че и лъжлив. Пълна гнус .

    16:38 11.11.2025

  • 16 Избирателите

    20 0 Отговор
    А нашата цел е да ви изритаме !!!!

    16:42 11.11.2025

  • 17 Пепа

    14 0 Отговор
    Друго ще осигури и осигурява това нещо , като групата от Дианабад…..много станаха нещо ей , време е за почистване

    16:42 11.11.2025

  • 18 Благой

    14 0 Отговор
    Как те наричаха състудентите

    16:43 11.11.2025

  • 19 Герасим

    16 0 Отговор
    Ама този не казваше ли, че е доктор! Сега с гориво ли се занимава? Дано не се върне като лекар.

    16:44 11.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Този защо е без маска ???

    16:45 11.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    13 0 Отговор
    Твоята цел е да крадеш, лъжеш и слугуваш бе, ботоксов примате. Ти си един смешник, за съжаление, облечен във власт

    16:47 11.11.2025

  • 26 Тома

    11 0 Отговор
    Кака костадинка от корумпиран доктор сега ще защитава българите от възможни проблеми с горивата

    16:48 11.11.2025

  • 27 Стоянцковцки

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мицкоски":

    Що е маке, все е пич

    16:48 11.11.2025

  • 28 МП4

    11 0 Отговор
    Какво ще защитиш ти ве подлога ??!

    16:50 11.11.2025

  • 29 ЗРИТЕЛ

    6 0 Отговор
    ЛЪЖЕТЕ....

    16:50 11.11.2025

  • 30 Смотан от гей дружинката

    7 0 Отговор
    Се за мислил за българите!

    16:51 11.11.2025

  • 31 9689

    11 0 Отговор
    И Костадинка разбира от горива,а мислех,че само знае да краде от здравна каса.

    16:51 11.11.2025

  • 32 УдоМача

    7 0 Отговор
    Този ако е и доктор колкото е енергетик... Оле-мале... Ама все повече ми се струва, че е професор по всичкология...

    16:51 11.11.2025

  • 33 Дедо ви...

    9 0 Отговор
    Лъжат, крадат и няма последствия, а ние спим, забравяме и дори не питаме

    16:54 11.11.2025

  • 34 незнайко

    3 0 Отговор
    Какво общо има професор Ангелов с горивата ? Нали е учил за ДОКТОР ?
    Докато в БЪЛГАРСКОТО управление има такава смесица от професии в различните области от икономиката няма да се оправим !
    Приказката ( Всяка жаба да си знае гьола ) не е измислена напразно !

    17:00 11.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Иво

    4 0 Отговор
    Много скоро ще гледаме как хвърчат не само шапки, а и глави на нашите "ръководители". Търпението на хората е на привършване .

    17:06 11.11.2025

  • 38 Гост

    2 0 Отговор
    Мазният Б"О"К"Л"у"к пак лъже. Даже не мога да го нарека човек това гн"усно същ"ество.

    17:06 11.11.2025

  • 39 Спиро

    1 0 Отговор
    Никой не обясни с думи прости какво всъщност се случва.Ако Вие в София знаете,ние от Кардам не знаем.Защо беше Нефтохим и къде е той?

    17:09 11.11.2025

  • 40 Лазар

    1 0 Отговор
    Този защити здравеопазването и вече говори за защита на горивата за ....българите!Лъжлив нещастник!

    17:20 11.11.2025

  • 41 ИВАН

    0 0 Отговор
    Този сладур, защо не е в затвора ...

    17:26 11.11.2025

  • 42 ОЛГА

    0 0 Отговор
    Чудя се само,колко дълго може да издържи Ангелов на една горивна колонка с втъкнат до откат пистолет отзад?
    Безкрайно!
    Задава се екшън по Коледа и празноглавците от Парламента се замислят дълбоко!
    До 21.11 има десет дни и остават 40....до Нова година! Нагли смотаняци!

    17:29 11.11.2025

  • 43 Тити

    0 0 Отговор
    Колкото направиха с цените на храните толкова ще направят и горивата кога за последно мафиотите от Герб и Дпс са мислели за народа.

    17:34 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол