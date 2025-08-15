Корнелия Нинова: Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс

Правителството фатално изпуска икономиката.
Последиците от това некадърно управление ще се стоварят съвсем скоро като цунами върху всяко семейство и всеки бизнес.
За това предупреди лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Евростат отчете, че България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС - 8,2% на годишна база. При положение, че в Европа има ръст от 0,5%. А НСИ отчита двадесет и втори месец спад на промишления индекс - втора година. При производството на метали той е цели 41,8%. При текстила е 27,7%. При хартия е 22,3% и т.н.
Износът на България за първото полугодие на 2025 г. е надолу с 4,6% спрямо 2024 г.
Ясно ли е какво означава това?
Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс. Без развита икономика, без производство, няма пари за нищо.
Поне от половин година алармирам да се направи мощен икономически план. Вместо това фалшивото, крадливо и некомпетентно мнозинство прие закони, с които натовари бизнеса с нова административна тежест и бюрокрация и го подложи на натиск и рекет.
Малките и средни предприятия издъхват, а това означава уволнения на работници, по-малко приходи в бюджета от данъци и осигуровки и по-малко средства за инвестиции и социална политика. Направиха това предателско правителство уж за стабилност в държавата.
Е, стабилни са в срива на държавата и в кражбите.
Прави ли ви впечатление, че когато Борисов управлява все сме на последните места в Европа - по доходи, по стандарт и продължителност на живот, по демография. А сега и по производство.
Напомням, че по този показател бяхме на първо място в цяла Европа през 2022. Оценявайте своите управленци не по кухи фрази, а по резултатите от работата им за вас.
Гордея се, че когато бях Министър на икономиката и индустрията България беше на първо място по индустриално производство в Европа. И знам как отново може да бъде, защото съм го постигала.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майорс
Коментиран от #9
10:19 15.08.2025
2 Мунчо
Ей, няма такъв популист/мазньоч като комунягата... 🤣🤣🤣
10:22 15.08.2025
3 Нинова вицето
При теб бензина 3,20 лв, днес 2.80 лв.
Кога колапса е бил поголям
10:22 15.08.2025
4 Факти
10:24 15.08.2025
5 Фибата
10:27 15.08.2025
6 Националист
10:27 15.08.2025
7 ГЕРБмафи
10:30 15.08.2025
8 Си ган
10:30 15.08.2025
9 ха ха ха
До коментар #1 от "Майорс":Не сте почувствали, защото свалихте правителството от ЗАВИСТ!
10:39 15.08.2025
10 Сулю
10:43 15.08.2025
11 кУрнела знае :))))
11:00 15.08.2025
12 Цървул
След вас и нас - потоп .
11:06 15.08.2025
13 Турбина
11:07 15.08.2025
14 Най-големият проблем за Нинова
11:09 15.08.2025
15 ⚒️⚒️⚒️⚒️
11:27 15.08.2025
16 Сухата статистика:
Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,1% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие година по-рано и с 0,7% на тримесечна база, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).
За сравнение, през първото тримесечие статистиката отчете 3,1% годишен ръст и повишение от 0,6% на тримесечна база.
Българската икономика ускори ръста си през четвъртото тримесечие на 2024 г. до 3,1% на годишна база, започвайки от 2,0% през първото тримесечие, 2,4% през второто тримесечие и достигайки 2,7% през третото.
Според пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите икономическият растеж на България ще достигне 3% през тази година.
Коментиран от #18
11:34 15.08.2025
17 У бре
11:35 15.08.2025
18 Сухата статистика:
До коментар #16 от "Сухата статистика:":Нинова не прави разлика между икономика и промишленост!
Икономиката на България расте! И най= положителното е , че ръстът на икономиката идва от ПОВИШЕНОТО ВЪТРЕШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ! Това означава, че българите са станали по- богати и имат повече излишни пари. За харчене. Външнотърговското салдо също е положително.
Някои промишлени производства действително отбелязват спад, но той се дължи на МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕПРЕСИЯ И КОНЮНКТУРА! На първо място войната в Украйна и митническите действия на Тръмп. България няма никаква вина!
Но това не пречи на растежа на БПВ, както ясно се вижда от доклада на НСИ.
Много нещастен опит на Нинова да привлече внимание!
11:43 15.08.2025
19 Цъ, не е вярно
11:48 15.08.2025