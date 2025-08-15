Новини
Корнелия Нинова: Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс

Корнелия Нинова: Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс

15 Август, 2025 10:11 923 19

Евростат отчете, че България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС - 8,2% на годишна база

Корнелия Нинова: Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството фатално изпуска икономиката.
Последиците от това некадърно управление ще се стоварят съвсем скоро като цунами върху всяко семейство и всеки бизнес.

За това предупреди лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Евростат отчете, че България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС - 8,2% на годишна база. При положение, че в Европа има ръст от 0,5%. А НСИ отчита двадесет и втори месец спад на промишления индекс - втора година. При производството на метали той е цели 41,8%. При текстила е 27,7%. При хартия е 22,3% и т.н.
Износът на България за първото полугодие на 2025 г. е надолу с 4,6% спрямо 2024 г.
Ясно ли е какво означава това?

Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс. Без развита икономика, без производство, няма пари за нищо.

Поне от половин година алармирам да се направи мощен икономически план. Вместо това фалшивото, крадливо и некомпетентно мнозинство прие закони, с които натовари бизнеса с нова административна тежест и бюрокрация и го подложи на натиск и рекет.

Малките и средни предприятия издъхват, а това означава уволнения на работници, по-малко приходи в бюджета от данъци и осигуровки и по-малко средства за инвестиции и социална политика. Направиха това предателско правителство уж за стабилност в държавата.

Е, стабилни са в срива на държавата и в кражбите.
Прави ли ви впечатление, че когато Борисов управлява все сме на последните места в Европа - по доходи, по стандарт и продължителност на живот, по демография. А сега и по производство.

Напомням, че по този показател бяхме на първо място в цяла Европа през 2022. Оценявайте своите управленци не по кухи фрази, а по резултатите от работата им за вас.

Корнелия Нинова: Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс


Гордея се, че когато бях Министър на икономиката и индустрията България беше на първо място по индустриално производство в Европа. И знам как отново може да бъде, защото съм го постигала.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майорс

    17 10 Отговор
    Ало госпожа Лъжа , почуствахме ли нещо от твойта гордост по време на управлението на безпринципната четворна коалиция , освен нови заеми от 20 млд лв , дупкс в бюджета на НОИ от 10 млд лв , харчене на пари за нищи! И ако ти можеш да отидеш при Рафаел , който не прати в Русия , с в САЗщ , то обикновените хора нямс къде да отидат! Не случайно хората казват пази Боже да те управляват врачанин и македонец!

    Коментиран от #9

    10:19 15.08.2025

  • 2 Мунчо

    16 8 Отговор
    Гордеела се тя като била мин. на икономиката....а когато твърдеше, че не сте продавали оръжия на Украйна (а всъщност оттам бяха огромните приходи) и тайно си прибираше комисионните, но за пред "народа" отричаше.....🤣🤣🤣

    Ей, няма такъв популист/мазньоч като комунягата... 🤣🤣🤣

    10:22 15.08.2025

  • 3 Нинова вицето

    17 10 Отговор
    При теб олиото 6 лв, днес 3 лв....
    При теб бензина 3,20 лв, днес 2.80 лв.
    Кога колапса е бил поголям

    10:22 15.08.2025

  • 4 Факти

    18 6 Отговор
    БКП фалира България три пъти, а БСП я фалира за четвърти. Цоциалисите нямат право да говорят за икономика.

    10:24 15.08.2025

  • 5 Фибата

    13 5 Отговор
    Да си бил в правителството на Киро е позор за цял живот, че и след това!

    10:27 15.08.2025

  • 6 Националист

    14 5 Отговор
    Ей тази другарка няма срам

    10:27 15.08.2025

  • 7 ГЕРБмафи

    12 6 Отговор
    ГЕРБ донесе устойчива разруха и траен разпад!

    10:30 15.08.2025

  • 8 Си ган

    14 3 Отговор
    Не знам коя лъжо по-нагло, кака Кури или Майчето Манолова...

    10:30 15.08.2025

  • 9 ха ха ха

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Майорс":

    Не сте почувствали, защото свалихте правителството от ЗАВИСТ!

    10:39 15.08.2025

  • 10 Сулю

    13 1 Отговор
    БСП лети право надолу с бясна скорост и това е добра новина

    10:43 15.08.2025

  • 11 кУрнела знае :))))

    8 2 Отговор
    Стопи се от яд тая червена бабичка!

    11:00 15.08.2025

  • 12 Цървул

    2 0 Отговор
    Хората дават пари . Спокойно . Теглиш и харчиш . Теглете колкото можете , и още толкова . Сега е момента .
    След вас и нас - потоп .

    11:06 15.08.2025

  • 13 Турбина

    2 1 Отговор
    И като е пред колапс, ти ли ще я оправиш, како? Спаднало било производството...ми като бягат чужденците и се изнасят всички мощности в Румъния ще пада. И ти имаш вина за това нещо. А по твое време беше най-голям тоя процент нали? В цялата 1400 годишна история на Бг и с робствата...пак по твое време производството беше най-голямо...ама съвпадна с войната украинска, а ти не знаеше къде отива продукцията на военните заводи и изобщо на всички заводи. Айде вземи и се скрий вече.

    11:07 15.08.2025

  • 14 Най-големият проблем за Нинова

    3 1 Отговор
    Изритаха я от БСП и вече нищо не зависи от нея. А тя не е свикнала да прави баница и никой да не я снима.

    11:09 15.08.2025

  • 15 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 1 Отговор
    Е, айде сега вече сме вън от игрите и..... колапс, фалити, а бе апокалипсис, и да те върнем па, да те направим и министър председател и Рая, ще дойде, абе Нинова, кой ти вярва видяхме какви ги вършиш

    11:27 15.08.2025

  • 16 Сухата статистика:

    1 0 Отговор
    Икономиката на България запазва стабилен годишен темп на растеж през пролетните месеци след забавянето през първото тримесечие.

    Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,1% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие година по-рано и с 0,7% на тримесечна база, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).


    За сравнение, през първото тримесечие статистиката отчете 3,1% годишен ръст и повишение от 0,6% на тримесечна база.

    Българската икономика ускори ръста си през четвъртото тримесечие на 2024 г. до 3,1% на годишна база, започвайки от 2,0% през първото тримесечие, 2,4% през второто тримесечие и достигайки 2,7% през третото.

    Според пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите икономическият растеж на България ще достигне 3% през тази година.

    Коментиран от #18

    11:34 15.08.2025

  • 17 У бре

    1 0 Отговор
    Такива като Нинова и Радев не трябва да имат поколение! Или ако имат,да ги пратят далеч от България ! За да не се плоди такова невежество,злоба и песимизъм!

    11:35 15.08.2025

  • 18 Сухата статистика:

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сухата статистика:":

    Нинова не прави разлика между икономика и промишленост!

    Икономиката на България расте! И най= положителното е , че ръстът на икономиката идва от ПОВИШЕНОТО ВЪТРЕШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ! Това означава, че българите са станали по- богати и имат повече излишни пари. За харчене. Външнотърговското салдо също е положително.

    Някои промишлени производства действително отбелязват спад, но той се дължи на МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕПРЕСИЯ И КОНЮНКТУРА! На първо място войната в Украйна и митническите действия на Тръмп. България няма никаква вина!

    Но това не пречи на растежа на БПВ, както ясно се вижда от доклада на НСИ.

    Много нещастен опит на Нинова да привлече внимание!

    11:43 15.08.2025

  • 19 Цъ, не е вярно

    0 1 Отговор
    Икономика няма, затова е напълно защитена. Виж банките са пред колапс. Затова приемаме еврото, ЕЦБ да ги спасява.

    11:48 15.08.2025

