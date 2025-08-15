Новини
Доброволци и пожарникари спряха огнения ад в Сунгурларе

15 Август, 2025 11:10

Бедственото положение в района е отменено

Доброволци и пожарникари спряха огнения ад в Сунгурларе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожарът в община Сунгурларе, който бушува 6 денонощия и унищожи над 20 000 декара смесена гора, лозови масиви и земеделски площи, вече е изгасен. Още от самото му начало преди седмица – в петък – освен пожарникари, в опитите да бъде загасен се включиха и десетки доброволци, сред които и деца. Част от тях бяха наградени на специална церемония в Министерски съвет, но десетки са тези, за които борбата с огъня ще остане лично удовлетворение.

Директор на РСПБНЗ – Бургас старши комисар Николай Николаев съобщи, че вече 24 часа няма възпламеняване, но на място остават 5 екипа на пожарната и 2 на доброволци от общината. Бедственото положение е отменено.

Част от наградените млади доброволци разказаха, че са получили телефонно обаждане и веднага са се отзовали на сигнала. Някои от тях за първи път са гасили с пожарогасител, но споделиха, че и за миг не са изпитали страх.

Цветан е един от доброволците, които не са наградени, но имал изключителен принос в битката с огнената стихия.

„Включих се като доброволец. Познавам изключително добре терена в гората. Израснал съм тук, ловец съм и съпровождах пожарникарите”, сподели той.

А кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов благодари на всички, помогнали за потушаването на силните пламъци.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Веднага да бягат в мин съвет при Роско да им ръкопляска

    11:15 15.08.2025

  • 2 могат да ходят на илинденци

    0 1 Отговор
    и там да гасят . или да търсят наглите . оставили на моргата старите коли с документи и ги няма . а и скъпи телефони оставили . демек 2009 г ги хващат . тинтири минтири осъждат ги . сега след толкова години са пуснати 2023 години . 2009-2023 . 16 години по късно ги търсят . минават 48 часа . после още . били харчели заделено от рекета на олигархията . глупост . били заедно . а писаха че небили . инфото се проба . ту така, ту инак . глупост . в юса тед бънди изтрепа 42 студентки и 4 студенти . насилва ги . убива ги . и го убиват в затвора . къде ти на свобода сред нас .

    11:23 15.08.2025

