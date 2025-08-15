Доброволци и пожарникари спряха огнения ад в Сунгурларе

Пожарът в община Сунгурларе, който бушува 6 денонощия и унищожи над 20 000 декара смесена гора, лозови масиви и земеделски площи, вече е изгасен. Още от самото му начало преди седмица – в петък – освен пожарникари, в опитите да бъде загасен се включиха и десетки доброволци, сред които и деца. Част от тях бяха наградени на специална церемония в Министерски съвет, но десетки са тези, за които борбата с огъня ще остане лично удовлетворение.

Директор на РСПБНЗ – Бургас старши комисар Николай Николаев съобщи, че вече 24 часа няма възпламеняване, но на място остават 5 екипа на пожарната и 2 на доброволци от общината. Бедственото положение е отменено.

Част от наградените млади доброволци разказаха, че са получили телефонно обаждане и веднага са се отзовали на сигнала. Някои от тях за първи път са гасили с пожарогасител, но споделиха, че и за миг не са изпитали страх.

Цветан е един от доброволците, които не са наградени, но имал изключителен принос в битката с огнената стихия.

„Включих се като доброволец. Познавам изключително добре терена в гората. Израснал съм тук, ловец съм и съпровождах пожарникарите”, сподели той.

А кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов благодари на всички, помогнали за потушаването на силните пламъци.