Кървави секунди от тежката катастрофа в София ВИДЕО 18+

В мрежата се появиха кадри от тежката катастрофа в София. Бялото ауди се движи в пъти над разрешената за града скорост.

Тежка катастрофа стана рано тази сутрин между автомобил и автобус на градския транспорт в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков".

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 часа. Автомобил е изпуснал завоя и се е врязал на нивото на страничните стъкла в автобуса на градски транспорт, движещ се по нощната линия N3. Автомобилът не е бил негова собственост.

По първоначални информации колата се е движила с много висока скорост, според някои около 170 км/ч. Водачът е бил с две седмици стаж зад волана и за това време има натрупани шест глоби за "маловажни нарушения", според представител на Пътна полиция. Пробата му за алкохол и наркотици е отрицателна.