Кървави секунди от тежката катастрофа в София ВИДЕО 18+
  Тема: Войната на пътя

Кървави секунди от тежката катастрофа в София ВИДЕО 18+

15 Август, 2025 12:19 4 565 62

Кадрите са разпространени в социалната медия

Кървави секунди от тежката катастрофа в София ВИДЕО 18+ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В мрежата се появиха кадри от тежката катастрофа в София. Бялото ауди се движи в пъти над разрешената за града скорост.

Тежка катастрофа стана рано тази сутрин между автомобил и автобус на градския транспорт в София на кръстовището на булевардите "Възкресение" и "Константин Величков".

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 часа. Автомобил е изпуснал завоя и се е врязал на нивото на страничните стъкла в автобуса на градски транспорт, движещ се по нощната линия N3. Автомобилът не е бил негова собственост.

По първоначални информации колата се е движила с много висока скорост, според някои около 170 км/ч. Водачът е бил с две седмици стаж зад волана и за това време има натрупани шест глоби за "маловажни нарушения", според представител на Пътна полиция. Пробата му за алкохол и наркотици е отрицателна.


  • 1 мърсула

    66 18 Отговор
    от българин човек не става

    Коментиран от #7, #11, #52

    12:21 15.08.2025

  • 2 Кой е

    88 1 Отговор
    тоя терорист ?

    Коментиран от #41

    12:21 15.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    86 2 Отговор
    Летеше като ракета с 300 км в час.От две седмици има книжка а шест акта за нарушения.

    12:21 15.08.2025

  • 4 всяко зло

    12 3 Отговор
    за добро !

    12:22 15.08.2025

  • 5 Мдааа....

    65 1 Отговор
    Поредното синче на някой виш държавен служител се вихри със бясна скорост.Това вече стана като ежедневие

    Коментиран от #10, #20

    12:22 15.08.2025

  • 6 Сила

    84 1 Отговор
    ЛЕТИ !!! НАПРАВО ЛЕТИ С 200 ....ДОБРЕ ,ЧЕ ИМА ЗАПИС, АЗ ЛИЧНО НЕ ВЯРВАМ НА ОЧИТЕ СИ .....!!!!????!!!!

    12:22 15.08.2025

  • 7 а така !

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "мърсула":

    маати обра мърсулите от к.нефа и си ги zavpя.така си се появил

    12:23 15.08.2025

  • 8 Хохо Бохо

    83 0 Отговор
    Гледам камерите за средна скорост имат ефект. Огромен. Проблемът е в автошколите и инструкторите, и да...в семейстото. Това са отрочетата на чалга поколението

    Коментиран от #54

    12:23 15.08.2025

  • 9 Не кой си там

    62 1 Отговор
    Време е автобусите на градски транспорт да бъдат оборудвани с доплерови радари, с които да имат ранно предупреждение за въздушна атака. Може да им поставят и активна броня, като на танковете. А най-добре би било в самолета да има оборудвана клетка с ПВО системи "земя-въздух".

    Коментиран от #16, #55

    12:24 15.08.2025

  • 10 Нека да пиша

    45 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мдааа....":

    Тези са сигани.

    Коментиран от #47

    12:24 15.08.2025

  • 11 456

    56 3 Отговор

    До коментар #1 от "мърсула":

    Този НЕ Е българин . Само българско гражданство има.

    12:25 15.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ще го пуснат под домашен арест

    42 1 Отговор
    както в разград дето негов колега младок
    уби 3ма мъже наскоро

    щом е млад или жена се разминават с условни
    доказано

    12:25 15.08.2025

  • 14 Присъда

    68 0 Отговор
    Шофиорчето на колата да бъде екзекутиран, без значение на колко години е! За всички които са му дали книжката, доживотен затвор!

    12:26 15.08.2025

  • 15 Присъда

    52 1 Отговор
    Шофиорчето на колата да бъде екзекутиран, без значение на колко години е! За всички които са му дали книжката, доживотен затвор!

    12:26 15.08.2025

  • 16 направо

    26 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не кой си там":

    железен купол

    12:27 15.08.2025

  • 17 Гост

    14 0 Отговор
    Ну и у.р.о.д

    12:27 15.08.2025

  • 18 Ото

    57 0 Отговор
    На разните идиоти по пътищата, на които след инциденти им крият имената, и които в съдебните зали вървят с качулки и наведени до земята, задължително да се показват по телевизиите имената, снимка, снимка на родителите и професиите им.

    12:27 15.08.2025

  • 19 гост

    56 0 Отговор
    Най-опасни са носителите на почетната титла "КЕЛЕШ НА ПЪТЯ"! А този направо си е за ДОЖИВОТЕН БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ! Но нали българското правосъдие е най-правосъдното в света, което винаги знае кога, кого на колко и срещу колко да отсъди !!!!!

    12:28 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сила

    41 1 Отговор
    И как е само със счупена ръка тоя кретен ?!? Другите потрошени , убит в автобуса , шофьора на автобуса и той смачкан а тоя само със счупена ръка ....?!?

    12:29 15.08.2025

  • 22 Лудия

    47 0 Отговор
    Сега ще почнат рушветите в съдът.Ще изкарат че германците не са направили добър автомобил и е блокирал автомата на спортен режим , а дебитомера е подал погрешно много газ.Водача ще го изкарат герой защото е използвал рейса за да спре непослушния автомобил , иначе можеше да помете много хора в ресторанта

    12:30 15.08.2025

  • 23 Човек на Путин

    17 24 Отговор
    Келешът е русофил!

    Коментиран от #28

    12:33 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    27 0 Отговор
    С тия корумпирани инструктори какво друго да очакваме

    Коментиран от #46

    12:35 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 бгкоч ина

    22 1 Отговор
    М анго-джери с ауди торпилира автобус

    12:36 15.08.2025

  • 28 И Киев е Руски

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Човек на Путин":

    Все пак ти е Баща .Не говори така

    12:36 15.08.2025

  • 29 Лост

    28 0 Отговор
    Този трябваше да го довърши някой пътник в автобуса, защото сега пътниците ще има да ги влачат с години по съдилищата и ако не се явяват ще ги глобяват всеки път.

    12:37 15.08.2025

  • 30 ужас

    45 0 Отговор
    Видеото е потресаващо. Този е направо камикадзе. Не знам как така пробите му за алкохол и наркотици толкова бързо се оказаха отрицателни, обаче се вижда, че аудито се забива със скорост, която напълно изключва употребата на спирачки. Т.е. л.йненцето дори не е натиснало спирачката, което по правило е рефлекс дори за начинаещи щофьори. Ако беше натиснал спирачка, ударът в мантинелата съвсем би убила скоростта и ударът в автобуса щеше да е значително по-лек. Това момче, ако наистина не е било друсано или пияно, значи е кръгъл идиот и това поставя въпроса как се дават книжки на бавноразвиващи се индивиди?

    Коментиран от #37, #53

    12:38 15.08.2025

  • 31 Ужас!!!

    26 0 Отговор
    Това е тероризъм!!!

    12:39 15.08.2025

  • 32 Иван Грозни

    18 0 Отговор
    нА ТОЗИ ИЗРОД НЯМА ДА МУ Е ЛЕСНО КАКТО В БЛАГОРОДНИЯ БЪЛГАРСКИ ЪД. Има загинал чужд гражданин.Ние си убиваме нашите, хората дерат кожи за техните.

    12:39 15.08.2025

  • 33 гост

    27 0 Отговор
    А защо е живо това лано? Трябва да се провери как е взел книжка и как се е представил на изпита както и защо през ден са му съставяли глоба ? Такива трябва да се привикват да дават обяснения защо правят толко нарушения. Нощно време се кара като на рали писта.

    12:39 15.08.2025

  • 34 Парадокс

    28 1 Отговор
    Автомобилът не е бил негова собственост? А чия - на мама или тати?
    Редбул дава крилаааа....
    Едва ли пробите за наркотици са отрицателни, сигурно родителите му са от ГЕРБ!

    12:41 15.08.2025

  • 35 Тотьо

    24 0 Отговор
    Това си е чисто каро. Каро в учебна кола виждали ли сте? Всички са с купени книжки. И бакшишите също. Млад шофьор по закон не можеше да управлява автомобил над 100 к.с, но карото кара коа със минимум 450. А тези с 5 бона заплата му пишат фишове. Ето затова никога няма да се оправим...

    Коментиран от #50

    12:42 15.08.2025

  • 36 мнение

    19 0 Отговор
    на това място в София трябва да има постоянно присъствие на полицията, вече подозирам собствениците на дискотеки, че нарочно дърпат патрулите да не проверяват клиентите им, когато "се прибират"

    12:42 15.08.2025

  • 37 Това

    13 0 Отговор

    До коментар #30 от "ужас":

    за пробите, е според представителя на пътна полиция. Техн. средства може да са на друго мнение. Или е кавак, да се пропусне кръвната проба.

    12:43 15.08.2025

  • 38 Питам само

    19 0 Отговор
    Тестът за наркотици става за 3 дни, как толкова бързо са заключили, че не се е надрусал този герорист?

    12:43 15.08.2025

  • 39 ман го-джери

    21 1 Отговор
    ако видите циг анин да кара бяло ауди се пазете за да не ви торпилира.

    12:43 15.08.2025

  • 40 Проф. Иво Христов

    18 1 Отговор
    Казах ви, 80%от населението е де билно!

    Коментиран от #48

    12:44 15.08.2025

  • 41 Яко друсан

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой е":

    Някой го прикрива.
    Кой ,кой го прикрива?!?!.!.

    12:45 15.08.2025

  • 42 Самарянин

    16 1 Отговор
    Убиец !!! Циганин

    12:45 15.08.2025

  • 43 Ганя Путинофила

    6 6 Отговор
    Ганя се оправдава с циганите!

    12:45 15.08.2025

  • 44 Това е умишлено убийство!!

    17 0 Отговор
    Това камикадзе трябва да лежи доживот, защото е наясно, че с такава скорост нито завой може да вземе и колата му е като оръжие, с което е убил 2-ма души!

    12:46 15.08.2025

  • 45 Питам?!

    16 0 Отговор
    Чий син е този не.но.р.ма.л.ник?!

    12:47 15.08.2025

  • 46 Абе човек

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Тоя е летял с 200 километра в час.
    Какъв трябва да му е бил инструкторът?

    12:51 15.08.2025

  • 47 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Нека да пиша":

    Едва ли е циганин.Циганинът ще се гъзари с Аудито в циганската махала пред циганите.И тази лигльо ще излезе на края на някой с държавна власт.

    12:58 15.08.2025

  • 48 По скоро

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Проф. Иво Христов":

    95 % и то много Дебилно.

    12:58 15.08.2025

  • 49 Производителите на автомобили

    6 1 Отговор
    Трябва да направят електронно ограничение на скоростта когато МПС се движи в градове и села което електронно ограничение се задейства дистанционно с радио антени монтирани в градовете и селата

    Коментиран от #57

    12:59 15.08.2025

  • 50 Кой лъже????

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Тотьо":

    Не разбрахте ли,че в софия има ежедневни нощни съзтезания със залози???Като сложите това на първо място и другите неща се нареждат!Колата е свръх мощна ,движела се е около 200 ,от видяното по тв за мен е окло 220-230км!Това са автомобили с лек волан.Младежа ебил доста добър ,но с такава скорост е трудно да влезеш в завой и то при положение ,че има автомобили и светофари...обикновенно светофари са на мигаща светлина след полунощ......Това няма да е последната такава катастрофа.като мине известно време и вие забравите пак ще почнат гонките ,а милиционерите ще са ни чули ни видяли......Ако сте шофьори ,които са оцелели около 40г в бг ,няма да се движите в часовете след 23часа в София.......Кататрофите със състезатели са не толкова много ,извадете и припомнете на стадото.......

    13:00 15.08.2025

  • 51 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Ниско прелитаща откачаллка!

    13:02 15.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тоя е пълен кретен

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "ужас":

    Според мен има спирачки, но при определени условия ESP, тракшъни и контрол на динамичната стабилност изключват и те оставят да се оправяш сам, защото нямат алгоритъм за такава ситуация. Няма система, която на тоя завой да те удържи в правилна траектория при 200+ км/ч

    Коментиран от #59

    13:04 15.08.2025

  • 54 Точно

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Лафът Знаеш ли кой е баща ми, може да помогне пред кат, но пред физиката всички са равни...

    13:06 15.08.2025

  • 55 Време ти е за хапчетата

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не кой си там":

    Доплера е метео радар, не ракетен. А и тия автобуси с метан на покрива, пак добре, че не озлетя по- високо с 2 м, тогава щеше да е голямата заря.

    13:11 15.08.2025

  • 56 Тома

    1 0 Отговор
    Пу пу това е голям шофьор

    13:12 15.08.2025

  • 57 Тоз пък

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Производителите на автомобили":

    Има села още без ток и вода в европейска България но за какво разсъждава.

    13:13 15.08.2025

  • 58 гошо

    1 0 Отговор
    Пършиф сиганин.

    13:15 15.08.2025

  • 59 Затова

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тоя е пълен кретен":

    се блъскат в какво ли не. Щото чакат на няква система да им държи колата в пътя. Аз като съм се учил да карам, съм бил на ГАЗ-53А. И са ме изпитвали два дена, докато взема книжка. Първия ден листовки, и кормуване на полигон, като за полигона има норматив. Не влезеш ли в времето, определено за упражненията, значи нищо не си научил. Следващия ден изпита на градско отпада, щото как ще пуснат да караш в града, като на един полигон си потрошил де що има кол.

    Коментиран от #62

    13:20 15.08.2025

  • 60 Веднага

    4 0 Отговор
    Референдум!
    За връщане на смъртното наказание!
    Защо да живее такова нещо? Или друго, което е посегнало на дете, инвалид или възрастен безпомощен?
    И на всичко отгоре ние да го храним в затвора!!!

    13:21 15.08.2025

  • 61 факт

    4 0 Отговор
    Журналистите да покажат автоинстуктура и да го питат как се е държал по време на курсовете този пеазън. Да се покажатвидеозаписите от изпита пред КАТ, да се намерят родителите и да отговарят защо са дали мощен автомобил в ръцете на изчадието си, което има книжка само от 2 седмици. После да се разпитат полицейските началници - къде са нощните им патрули, следят ли за дрифтове, за бясно шофиране, кой следи камерите и за какво изобщо получават заплати, ако ни е страх както през нощта, така и през деня да се движим по улиците на градовете, в които живеем. Ние плащаме, за да има ред в държавата и имаме право да държим сметка на тези, на които плащаме.

    13:23 15.08.2025

  • 62 Вярно е

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Затова":

    Аз съм се учил на заз968м, а полигона и листовките+ градско ги взех 1995 г в един ден на лада 2107. Липсата на полигон, обаче си личи и то яко в днешни дни. На полигона ме спряха на последното препятствие - змейка на заден ход, преди да я почна. Питам ги- защо, а инструктира ми вика - ти направи целия полигон под 2 минути, змейката и цялата да я пометеш е една наказателна точка, т.е минаваш, връщай колата в изходна позиция за следващия и не се обяснявай! Ама бяха години, имаше принципни хора. Него ден една кифла я скъсаха още на листовките, за 7ми път. Тъпкача я чакаше с едно бмв и тя се качи и потегли без да и мигне окото, пред всички дето чакахме за полигон. Та, това е положението.

    13:46 15.08.2025

