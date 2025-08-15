Новини
България »
Откриха скелет при ремонта в Художествената академия

Откриха скелет при ремонта в Художествената академия

15 Август, 2025 12:43 1 464 7

  • нха-
  • скелет-
  • ремонт

Наскоро започна етап 2 от реконструкцията на академията

Откриха скелет при ремонта в Художествената академия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Откриха първи скелет в късноантичните гробове, появили се при ремонта на северното крило на Националната художествена академия (НХА).

„Сградата е върху част от източния античен некропол на Сердика, затова се знаеше и очакваше, че ще попаднем на ядро от гробни структури. Некрополът е известен много отдавна. Колеги са го проучвали преди нас, проучват го и сега“, разказа пред БТА Елена Николова, ръководител на археологическите проучвания в НХА от Регионалния исторически музей в София (РИМ).

„Той се разпростира от църквата „Света София“ и в източна посока се движи към парка „Заимов“, затова не е изненада за нас, че попаднахме на първата такава структура – тегулен гроб“, разказа още Николова.

Очаква се да бъдат открити още подобни скелети, допълват от НХА.

Наскоро започна етап 2 от реконструкцията на академията.

„Етап 1 бе реализиран и финализиран през 2020 година, а това е именно бялата сграда, която се прояви на ъгъла на булевард „Васил Левски“ и улица „Оборище“ – така нареченият нов учебен корпус“, припомня проф. Георги Янков, ректор на НХА.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това ще да е

    5 5 Отговор
    На Мицкоски дедото. То тука си е била тяхна земя.

    Коментиран от #2

    12:49 15.08.2025

  • 2 !!!?

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Това ще да е":

    По-скоро моде да са кокалите на дедушката на ал. Невски...сега ще сложат в костницата на съветския освободител...!

    Коментиран от #6

    12:58 15.08.2025

  • 3 Киро Сводника

    4 0 Отговор
    На Ружа Игнатова трябва да е.

    13:00 15.08.2025

  • 4 Сила

    5 0 Отговор
    Там са погребани първите депутати в БГ то ....да продължим традицията и в наши дни !!!

    13:03 15.08.2025

  • 5 Откриха скелет

    2 0 Отговор
    от този век ли

    тез историци на хранилка не казват ли

    13:12 15.08.2025

  • 6 БгТопИдиот🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Фирки си правила евфТини,еврофирки.

    Да ми запишеш час.

    13:30 15.08.2025

  • 7 Неда

    1 1 Отговор
    Обявете го за светец,кво чекате.Каква съборетина само в центъра на столицата Ви.То поне да излизат от там художници.

    13:31 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове