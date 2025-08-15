Новини
Плевенчанин стреля с пистолет от таван на блок

Плевенчанин стреля с пистолет от таван на блок

15 Август, 2025 14:07

По случая е започнато досъдебно производство за хулиганство

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Мъж стреля с газ-сигнален пистолет от таван на жилищен блок в Плевен, съобщиха от ОДМВР – Плевен. Сигналът за инцидента е подаден на 14 август в 00:37 часа в Първо районно управление на града.

Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители, които са установили 48-годишен мъж. Той доброволно е предал законно притежавания газ-сигнален пистолет марка "Екол", с който е произвел изстрелите от таванското помещение.

По случая е започнато досъдебно производство за хулиганство – престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Уведомена е Районна прокуратура – Плевен и по случая работата продължава.

Засега няма информация за пострадали при инцидента или за причините, довели до стрелбата от тавана на блока.


  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    4 0 Отговор
    Дагееца като има мерак за пукотевица да го пращам в Урка.

    14:09 15.08.2025

  • 2 Ами

    5 0 Отговор
    От липсата на вода е!

    14:12 15.08.2025

  • 3 Да,да

    4 0 Отговор
    Без вода почнаха да изтрещяват.

    Коментиран от #10

    14:12 15.08.2025

  • 4 В Плевен живеят само русофили

    3 4 Отговор
    Путин да им докара вода.

    Коментиран от #6

    14:14 15.08.2025

  • 5 1488

    3 0 Отговор
    "газ-сигнален пистолет марка "Екол"

    моя е турски купих го от гет беге преди 20 г като бях на 15
    последно ми заседна гилза и докато я откача гръмна ми в стаята ми и оглушах за 2 минути
    комшиите нищо не казаха ама ако могат мевере да го намерят да заповядат някъде из шкафовете е

    Коментиран от #14

    14:16 15.08.2025

  • 6 БгТопИдиот🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "В Плевен живеят само русофили":

    Евроатлантически фирки си правила еФтини ?

    Запиши ми час.

    14:18 15.08.2025

  • 7 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Пуснете им водата на тия хора че изтрещяха ще почнат и по кмета

    14:26 15.08.2025

  • 8 ахаха

    1 0 Отговор
    Властта яко е спекла, само да гръмне нещо и веднага тръгват да бягат към летището

    14:48 15.08.2025

  • 9 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 0 Отговор
    ГОЛЯМА РАБОТА Е СТАНАЛО....,УТРЕ АКО НЯКОЙ ПРЪД НЕ И ЩЕ МУ ПОВИКАТ милиционери!
    СЕГА НА ПЛЕВЕНСКИЯТ "бандит" ДА МУ СПРАТ ТОКА(телевизията и нета) , НЕ СТИГА ,ЧЕ "д€мократината " "държава" ГИ ОСТАВИ БЕЗ ВОДА...!

    14:52 15.08.2025

  • 10 Чул е новите цени

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да,да":

    В евро на водата дет я нямат. Кво толкова от покрива е стрелял, никой не е заплашил. Тествал го е явно.

    14:56 15.08.2025

  • 11 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Какви сигнали за жертви,при употреба на газов пистолет.От таван на сграда? Вашето ниво,отдавана е под плинтуса( на академичен език). Важното е,новините да изскачат,като зайче от цилиндър на фокусник.

    14:58 15.08.2025

  • 12 Българската храна

    1 0 Отговор
    Забелязваме ,че всички малки фирми в България ,които в годините на демокрация решиха да се занимават с продажбата на хранителни стоки бяха жестоко прецакани първо от Борисов ,а сега и от Пеевски. Тези лешояди прекрасно знаят ,че един роб може без дрехи , кола или жилище ,но не може да оцелее без храна и вода. И в този ред на мисли Борисов подготви почвата като съсипа българското земеделие ,за да докара големите хранителни вериги у нас и да взима своята комисионна ,а сега Шиши като един виден гастроном се зае да ни изхранва като нарои подобно на „Лавка“ ,цялата страна със зелените скъпарски магазинчета. Но това не му е достатъчно ,защото както се вижда от тлъстото му телосложение , той има голям апетит и е алчен за още ..... магазини. За това реши да отваря Хоре МАГ като тези по селата едно време. Та нашите малки търговци или трябва да протестират ,но не им го препоръчвам ,защото ще ги смачкат с НАП и милиция , така че по-добре да емигрират.

    14:59 15.08.2025

  • 14 Не е заседнала, а

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Е направила т.нар. комин. Случва се при турски газеници с турски патрони. Пробвай с юмарекс- няма грешка, а и като не си служил, не знаеш как се действа в такава ситуация.

    15:02 15.08.2025

  • 15 народа откача

    0 0 Отговор
    ще се вади гилотината!

    15:03 15.08.2025

  • 16 Някой си

    0 0 Отговор
    Пистолета от снимката е въздушен!

    15:25 15.08.2025

