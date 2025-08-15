Плевенчанин стреля с пистолет от таван на блок

Мъж стреля с газ-сигнален пистолет от таван на жилищен блок в Плевен, съобщиха от ОДМВР – Плевен. Сигналът за инцидента е подаден на 14 август в 00:37 часа в Първо районно управление на града.

Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители, които са установили 48-годишен мъж. Той доброволно е предал законно притежавания газ-сигнален пистолет марка "Екол", с който е произвел изстрелите от таванското помещение.

По случая е започнато досъдебно производство за хулиганство – престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Уведомена е Районна прокуратура – Плевен и по случая работата продължава.

Засега няма информация за пострадали при инцидента или за причините, довели до стрелбата от тавана на блока.