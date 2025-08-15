Плевенчанин стреля с пистолет от таван на блок

Мъж стреля с газ-сигнален пистолет от таван на жилищен блок в Плевен, съобщиха от ОДМВР – Плевен. Сигналът за инцидента е подаден на 14 август в 00:37 часа в Първо районно управление на града.
Незабавно на адреса са изпратени полицейски служители, които са установили 48-годишен мъж. Той доброволно е предал законно притежавания газ-сигнален пистолет марка "Екол", с който е произвел изстрелите от таванското помещение.
По случая е започнато досъдебно производство за хулиганство – престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Уведомена е Районна прокуратура – Плевен и по случая работата продължава.
Засега няма информация за пострадали при инцидента или за причините, довели до стрелбата от тавана на блока.
1 БгТопИдиот🇧🇬
14:09 15.08.2025
2 Ами
14:12 15.08.2025
3 Да,да
Коментиран от #10
14:12 15.08.2025
4 В Плевен живеят само русофили
Коментиран от #6
14:14 15.08.2025
5 1488
моя е турски купих го от гет беге преди 20 г като бях на 15
последно ми заседна гилза и докато я откача гръмна ми в стаята ми и оглушах за 2 минути
комшиите нищо не казаха ама ако могат мевере да го намерят да заповядат някъде из шкафовете е
Коментиран от #14
14:16 15.08.2025
6 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #4 от "В Плевен живеят само русофили":Евроатлантически фирки си правила еФтини ?
Запиши ми час.
14:18 15.08.2025
7 ООрана държава
14:26 15.08.2025
8 ахаха
14:48 15.08.2025
9 "ВРАГ НА НАРОДА"
СЕГА НА ПЛЕВЕНСКИЯТ "бандит" ДА МУ СПРАТ ТОКА(телевизията и нета) , НЕ СТИГА ,ЧЕ "д€мократината " "държава" ГИ ОСТАВИ БЕЗ ВОДА...!
14:52 15.08.2025
10 Чул е новите цени
До коментар #3 от "Да,да":В евро на водата дет я нямат. Кво толкова от покрива е стрелял, никой не е заплашил. Тествал го е явно.
14:56 15.08.2025
11 Мухаа ха!
14:58 15.08.2025
12 Българската храна
14:59 15.08.2025
13 Българската храна
14:59 15.08.2025
14 Не е заседнала, а
До коментар #5 от "1488":Е направила т.нар. комин. Случва се при турски газеници с турски патрони. Пробвай с юмарекс- няма грешка, а и като не си служил, не знаеш как се действа в такава ситуация.
15:02 15.08.2025
15 народа откача
15:03 15.08.2025
16 Някой си
15:25 15.08.2025