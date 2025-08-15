Новини
България »
9 г. и 4 месеца затвор за дрогирания шофьор на мигранти, убил полицай на пътя

9 г. и 4 месеца затвор за дрогирания шофьор на мигранти, убил полицай на пътя

15 Август, 2025 15:51 660 17

  • затвор-
  • дрогиран-
  • шофьор-
  • мигранти-
  • полицай

Обвинителният акт е внесен в съда на 13.12.2023 г.

9 г. и 4 месеца затвор за дрогирания шофьор на мигранти, убил полицай на пътя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осъдиха на 9 години и 4 месеца затвор шофьора, причинил тежката катастрофа на 22 ноември 2022 г. между бус с нелегални мигранти и полицейски автомобил, при която загина полицай. По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) Н. Л. беше осъден за три престъпления.

Обвинителният акт е внесен в съда на 13.12.2023 г.

С присъда № 29 от 05.03.2024 г. по н. о. х. д. № 7217/2023 г. Софийски градски съд (СГС), призна подсъдимия за виновен и за трите престъпления и определи за всяко едно от тях наказание както следва:

- За престъплението по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, пр. 2, пр. 4 и пр. 6, вр. ал. 1, б. „б“ и б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК – а именно за това, че на 22.11.2022 г., около 06,55 ч. в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с посока на движение село Казичене е нарушил правилата за движение по пътищата, като, управлявайки моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч и несъобразена с радиуса на завоя, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества, се ударил в полицейски автомобил и в резултат на това причинил смъртта на полицейски служител и средни телесни повреди на други две лица – на Н. Л. е определено наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца.

- За престъплението по чл. 270, ал. 1, пр. 1 НК – а именно за това, че на 22.11.2022 г., на АМ „Тракия“, след мотел „Ихтиман, около 06:30 ч., както и по-късно в района на хотел „Черна котка“ около 06:50 ч. противозаконно попречил на полицейски екипи да изпълнят задълженията си, като не се подчинил на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР – на Н. Л. е определено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода.

- За престъплението по чл. 281, ал. 2, т. 1, пр. 1, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 НК – а именно, за това, че на 22.11.2022 г., за времето от около 00:00 ч. до около 06:55 ч., в гр. София, на пътна връзка, свързваща АМ „Тракия“ с ул. „Околовръстен път“, с цел да набави за себе си имотна облага - сумата от около 4 500 евро на човек, противозаконно е подпомогнал 12 чужди граждани, да преминат и пребивават в страната в нарушение със закона, като едно от лицата не е навършило 16-годишна възраст – на Н. Л. било определено наказание 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лева.

На основание чл. 23, ал. 1 и ал. 3 НК СГС наложи на подсъдимия най-тежкото наказание измежду така определените му, а именно 9 години и 4 месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване и присъедини към него наказанието глоба в размер на 15 000 лева.

Наказанията са определени на основание задължителното приложение на чл. 58а, ал. 1 НК предвид направеното от подсъдимия пред съда цялостно признание на фактите, изложени в обвинителния акт.

Присъдата на СГС е проверена от Апелативен съд – София (САС), чието Решение № 17 от 13.01.2025 г. по в. н. о. х. д. № 1347/2024 г. по описа на САС е потвърдено с Решение № 283 от 12.06.2025 г. по н. д. № 356/2025 г. Решението на ВКС е окончателно.

СГП незабавно предприе действия за изпълнение на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 9 години и 4 месеца, което към настоящия момент се изтърпява.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 6 Отговор
    дагодухамеверв

    15:52 15.08.2025

  • 2 Лелеее, колко

    5 1 Отговор
    любов ще има в затвора...

    Коментиран от #13

    15:54 15.08.2025

  • 3 ФЕЙК

    18 1 Отговор
    Браво! Българското правосъдие - най-бързото и справедливо в света! Само за 3 години и УСПЯХА да го осъдят! И като му приспаднат ареста , "доброто" поведение и обещанието, че ще се поправи - то дали изобщо ще остане да лежи 1 година?

    Коментиран от #6

    15:54 15.08.2025

  • 4 шири

    21 0 Отговор
    Едно време за убийство даваха по 20 години затвор.Строг,тъмничен затвор. А сега е оле-мале!

    15:55 15.08.2025

  • 5 Ошашавен

    25 1 Отговор
    Абе алооо, Луди ли сте бе? 9 години за умишлено убийство на служебно лице. Ненормална държава. Срам.

    Коментиран от #7

    15:56 15.08.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК":

    Той въобще няма намерение да лежи, ти цяла година му даваш...🤣

    16:01 15.08.2025

  • 7 Пак добре,

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ошашавен":

    че ако беше пешеходец нямаше да лежи.

    16:03 15.08.2025

  • 8 както и преди го казах

    13 0 Отговор
    Молете се вие да не сте пострадалия.

    Държавата / властта / съда / полицията

    няма да е на ваша страна.
    поредно доказателство
    една страница с нарушения
    и 9 години наказание

    16:04 15.08.2025

  • 9 някой

    13 0 Отговор
    За куче щяха да дадат повече.

    16:07 15.08.2025

  • 10 Емигрант

    15 0 Отговор
    Нали се учим от САЩ. В Щатите тоя щеше да има поне три присъди събрани общо над 100 години затвор.

    16:07 15.08.2025

  • 11 Даа!

    9 0 Отговор
    Ако е във щатите, независимо кой от тях, ще го натикат в затвор със най- тежката форма на режим.Където дори ще пикае под команда .Тук ни успиват,с членове,параграфи.Там ти режат главата с натрупване.За всяко престъпление ,по отделен член -следва присъда.Ще отнесе 25-30 г от раз.А може и доживотна,заради дрогата и смъртта на представител на държавната власт.Отделно,по граждански иск,ще му търсят милиони.Егати делото.Години ,при безспорни факти и доказателства.При 9 г,общо се получава реални шест години.Което означава,че при половин излежана+ 1 месец, има право на УПО- условно предсрочно освобождаване.Или грубо пресметнато,от този месец,може да излезе на свобода, към края на 2028 година.

    16:13 15.08.2025

  • 12 За колко престъпления

    8 0 Отговор
    го съдят този престъпник, че е такава ниска присъдата ? До кога в България голямото престъпление ще консумира всички останали ? В коя цивилизована държава е такова правосъдието малките престъпления да остават ненаказани ? Срамно е да си БЪЛГАРИН и да си мислиш, че живееш в демокрация ! Предлагам да сменим името на Бългрия с ЖАЛКАРИЯ, така и ще измием срамът !

    16:15 15.08.2025

  • 13 Бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лелеее, колко":

    Каква любов,в затвора ? Нагледал си се на разни филми- бози.Никой няма да го пипне,дори с пръст.Не само това,но ще бъде на почит и уважение,сред старите .Знам го, 32 г съм изкарал сред тях.Виж,ако е за педофилия или изнасилване, театъра става много различен.Театър,който не гледаме и не чуваме.Ако не се усложни сценария, със включване на масовката.Тогава шраква кентрата ,и всичко замръзва.Каква любов,какви пет лева.

    16:22 15.08.2025

  • 14 Българската храна

    2 0 Отговор
    Забелязваме ,че всички малки фирми в България ,които в годините на демокрация решиха да се занимават с продажбата на хранителни стоки бяха жестоко прецакани първо от Борисов ,а сега и от Пеевски. Тези лешояди прекрасно знаят ,че един роб може без дрехи , кола или жилище ,но не може да оцелее без храна и вода. И в този ред на мисли Борисов подготви почвата като съсипа българското земеделие ,за да докара големите хранителни вериги у нас и да взима своята комисионна ,а сега Шиши като един виден гастроном се зае да ни изхранва като нарои подобно на „Лавка“ ,цялата страна със зелените скъпарски магазинчета. Но това не му е достатъчно ,защото както се вижда от тлъстото му телосложение , той има голям апетит и е алчен за още ..... магазини. За това реши да отваря Хоре МАГ като тези по селата едно време. Та нашите малки търговци или трябва да протестират ,но не им го препоръчвам ,защото ще ги смачкат с НАП и милиция , така че по-добре да емигрират.

    16:22 15.08.2025

  • 15 ЕДИН ИЗБИРАТЕЛ

    7 0 Отговор
    САМО 9 г ЗАТВОР ЛИ СТРУВА ЖИВОТА НА НА ЕДИН ПОЛИСМЕН ???

    16:22 15.08.2025

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор
    Т.е. ако ще вършиш престъпление у нас - извърши една камара на куп, защото ще лежиш само за едно от всичките.

    16:28 15.08.2025

  • 17 Амии

    3 0 Отговор
    да вземе няколко кашона с уиски ама от най-скъпото и да черпи наред съдии, прокурори, адвокати итн - отървал се е човекът.

    16:29 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове