Иванов: Спешните и дългосрочни мерки за справяне с безводието в Плевен са ясни и разпределени по отговорност

Спешните и дългосрочните мерки, за които настоява омбудсманът с днешното си писмо за липсата на вода в Плевен, бяха публично обявени пред медиите вчера, след среща с кметове, областни управители и ръководството на ВиК Холдинга. На нея бяха уточнени конкретните ангажименти както на община Плевен, в качеството ѝ на собственик на водопреносната мрежа, така и на ВиК операторите, в качеството им на предоставящи ВиК услугата. И двете страни работят по търсенето на алтернативни водоизточници. Това се казва в отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на писмото на омбудсмана с призив да бъдат предприети спешни мерки за водната криза в Плевен.
“Предприето е търсенето на алтернативни водоизточници, но намирането им не зависи от политическата воля, а от природните дадености и технически възможности на инфраструктурата в региона. В тази връзка подчертавам, че водопреносната мрежа, чиято амортизация в повечето случаи е основен проблем за недостига на вода не само в Плевен, е собственост на общините. Уверявам Ви, че МРРБ разглежда и финансира с приоритет всички ВиК проекти, подадени от общините в инвестиционната програма”, се казва още в отговора.
До коментар #1 от "Кретенин":ТОДОР ЖИВКОВ ВИ ПОСТРОИ НАД 6800 ЯЗОВИРА ЗА ДА Е ДОБРЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ГАДОВЕТЕ ДЕМОКРАТИ УНИЩОЖИХА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ЯЗОВИРИТЕ! ФАКТ Е ЧЕ НЕМА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ И НЕМА ВОДА ЗА ХОРАТА ДА СИ НАГОТВЯТ, ИЗМИЯТ, ИЗПЕРАТ, ИЗКЪПЯТ! ЕТО ДО ТУКА ВИ ДОВЕДЕ ЗАПАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЙНИТЕ СЛУГИ УПРАВЛЯВАЩИ ОТ СТАТУКВОТО МАЙКОПРОДАВЦИТЕ ГЕРБ, БСП, ПП ДБ, СДС, НДСВ, ДПС НА ШИШАВИЯ, ИТН НА УЧИНДОЛСКИЯ СЕЛЯНИН И Т.Н. СЛАВА НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СКАЧАЩИ ЛУМПЕНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ. КОЙТО НЕ СКАЧА Е СУПЕР НОРМАЛЕН ПАТРИОТ. ПОМНИТЕ ЛИ ЛИЛИТО ДЕБЕЛОТО ОТ ШАЙКАТА ГЕП КАК ГЕПИ ЕДНИ 500 МИЛИОНА ЗА РЕМОНТ НА ЯЗОВИРИ И СЕ ИЗПАРИ ОТ ПОЛИТИКАТА?
