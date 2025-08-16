Новини
Иванов: Спешните и дългосрочни мерки за справяне с безводието в Плевен са ясни и разпределени по отговорност

Иванов: Спешните и дългосрочни мерки за справяне с безводието в Плевен са ясни и разпределени по отговорност

16 Август, 2025

  • иван иванов-
  • мррб-
  • плевен

Министърът на регионалното развитие отговори на призива на омбудсмана за водната криза

Иванов: Спешните и дългосрочни мерки за справяне с безводието в Плевен са ясни и разпределени по отговорност - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова

Спешните и дългосрочните мерки, за които настоява омбудсманът с днешното си писмо за липсата на вода в Плевен, бяха публично обявени пред медиите вчера, след среща с кметове, областни управители и ръководството на ВиК Холдинга. На нея бяха уточнени конкретните ангажименти както на община Плевен, в качеството ѝ на собственик на водопреносната мрежа, така и на ВиК операторите, в качеството им на предоставящи ВиК услугата. И двете страни работят по търсенето на алтернативни водоизточници. Това се казва в отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на писмото на омбудсмана с призив да бъдат предприети спешни мерки за водната криза в Плевен.

“Предприето е търсенето на алтернативни водоизточници, но намирането им не зависи от политическата воля, а от природните дадености и технически възможности на инфраструктурата в региона. В тази връзка подчертавам, че водопреносната мрежа, чиято амортизация в повечето случаи е основен проблем за недостига на вода не само в Плевен, е собственост на общините. Уверявам Ви, че МРРБ разглежда и финансира с приоритет всички ВиК проекти, подадени от общините в инвестиционната програма”, се казва още в отговора.


  • 1 Кретенин

    9 0 Отговор
    Ама от големите !

    Коментиран от #19

    09:33 16.08.2025

  • 2 комунетата

    5 0 Отговор
    НА САПУН!!!

    09:34 16.08.2025

  • 3 подаваш1 кубик а на канелката 100 литра

    3 1 Отговор
    никога няма да ви стигне водата

    09:35 16.08.2025

  • 4 кУрнелия шлаНинова

    5 1 Отговор
    Моя министър малък шошо ще залее Плевен с вода!

    09:35 16.08.2025

  • 5 Любопитния

    10 0 Отговор
    Празни приказки на калпак.

    09:36 16.08.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    6 0 Отговор
    Спешни моабети, и до там!🦃🦃🦃🤣🤗

    09:37 16.08.2025

  • 7 глоги

    4 1 Отговор
    Основно трябва да се смени мрежата на водоподаването. Не само в Плевен,а в цяла България.Иначе водата ще продължава да се излива и да изчезва в земята.

    09:41 16.08.2025

  • 8 тоя

    3 0 Отговор
    добре се е оял на копанята...

    09:41 16.08.2025

  • 9 няма по мразени

    3 0 Отговор
    от българските "управляващи"...

    09:45 16.08.2025

  • 10 хараре

    2 0 Отговор
    В Плевен, като няма вода,как ли се къпят учещите във военните училища? В Плевен и в Долна Митрополия.

    09:50 16.08.2025

  • 11 Иван

    2 0 Отговор
    Простият народ си заслужава положението!!!Безводието не е от вчера!Но народа си избира управляващите!Така му се пада,вместо да протестират си избира същите,които са го довели до това състояние!!!!

    09:51 16.08.2025

  • 12 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    Железов/да се разбира Боко/ подгони министър към Плевен щото герберчетата трябва да се поливат. Заради тях сега правят големи ремонти/ужким/ и спират водата в Ловеч щото кмета не е наш човек

    09:51 16.08.2025

  • 13 Уточнение

    1 0 Отговор
    Мерките са разпределени по безотговорност!

    10:07 16.08.2025

  • 14 Някои

    2 0 Отговор
    министри и депутати, вместо в Белене, ще ходят да копаят язовири и канали на ръка, като пробационна мярка или обществено полезен труд за затворници. Натам вървят нещата.

    10:13 16.08.2025

  • 15 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    2 0 Отговор
    ЩОМ МАЛЪК ШОШО СЕ ПОКАЗВА - ЩЕ ИМА ГРАБЕЖ....

    10:24 16.08.2025

  • 16 Герберско Недоразумение!

    0 0 Отговор
    Защо до сега не направихте Нищо??

    10:37 16.08.2025

  • 17 000

    0 0 Отговор
    харесва ли ви превзетата от световната либерална шайка територия? и без вода ще стоите, и по дупки ще се трепете, и децата ви ще ги убиват пияни и дрогирани и т.н и т.н. ...

    10:38 16.08.2025

  • 18 В и К дружествата, най нагло Лъжат за

    2 0 Отговор
    Загубите на Вода! Мисирки и Политици им Пригласят Услужливо!?

    10:39 16.08.2025

  • 19 ТЕ СА УПРАВЛЯВАЩИ ТИКВЕНИ КРЕТЕНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кретенин":

    ТОДОР ЖИВКОВ ВИ ПОСТРОИ НАД 6800 ЯЗОВИРА ЗА ДА Е ДОБРЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ГАДОВЕТЕ ДЕМОКРАТИ УНИЩОЖИХА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ЯЗОВИРИТЕ! ФАКТ Е ЧЕ НЕМА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ И НЕМА ВОДА ЗА ХОРАТА ДА СИ НАГОТВЯТ, ИЗМИЯТ, ИЗПЕРАТ, ИЗКЪПЯТ! ЕТО ДО ТУКА ВИ ДОВЕДЕ ЗАПАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЙНИТЕ СЛУГИ УПРАВЛЯВАЩИ ОТ СТАТУКВОТО МАЙКОПРОДАВЦИТЕ ГЕРБ, БСП, ПП ДБ, СДС, НДСВ, ДПС НА ШИШАВИЯ, ИТН НА УЧИНДОЛСКИЯ СЕЛЯНИН И Т.Н. СЛАВА НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СКАЧАЩИ ЛУМПЕНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ. КОЙТО НЕ СКАЧА Е СУПЕР НОРМАЛЕН ПАТРИОТ. ПОМНИТЕ ЛИ ЛИЛИТО ДЕБЕЛОТО ОТ ШАЙКАТА ГЕП КАК ГЕПИ ЕДНИ 500 МИЛИОНА ЗА РЕМОНТ НА ЯЗОВИРИ И СЕ ИЗПАРИ ОТ ПОЛИТИКАТА?

    10:41 16.08.2025

  • 20 Безотгеорните

    0 0 Отговор
    поели отговорност ? Умен по цялата глава !

    10:45 16.08.2025

  • 21 Да сложат

    1 0 Отговор
    Спасители на язовира

    10:51 16.08.2025

