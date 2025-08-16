Контрера: Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата

Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата. Това написа в своя позиция, публикувана във Фейсбук, зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера.
Безводие мъчи над 1/3 от България. Намираме се в класическата ситуация на българската поговорка „Вода газим, жадни ходим“. Нехайството на държавата с десетилетия вече дава обилно своите плодове. Резултатите от три десетилетия системно безхаберие се виждат.
Плевен е на воден режим, Тетевен е на воден режим, Белоградчик преминава на воден режим, Радомир ту е с режим, ту не е, Брезник също. Списъкът е дълъг и обхваща малки и големи населени места. Услужливо се пробутва мантрата със засушаването, но проблеми с водоснабдяването има дори когато има валежи и язовирите са с високи обеми.
От ВМРО - Българско национално движение години наред посочваме, че е необходимо системно извършване на основни ремонти на магистрални водопроводи, язовири, помпени станции, тласкатели, изравнители и резервоари, за да не се стига до липса на питейна вода или до влошаване на качествата ѝ. В продължение на пет години държавата е един подвижен цирк, върти се някаква фамозна промяна (уж), но по темата с ВиК нито един от управлявалите ни кабинети и мнозинства не си мръдна пръста. В Плевен например проблемът е с довеждащ водопровод, който аварира. Това не е започнала вчера, оня ден или преди година. Но с години не са взети мерки и сега е налице буквално бедствие.
Българската държава не започна проектирането и изграждането в последните пет години на нито един значим проект за изграждане на нов язовир за питейни води. Не е започнат нито един крайно необходим ремонт на язовир за питейни води. Години наред от ВМРО - Българско национално движение посочваме и предлагаме, настояваме спешно да започне ремонт на язовирите „Огоста“, „Йовковци“, „Бели Искър“". Да, ама не...
Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата. Парадоксално, но факт. Това, че някой си миел колата или си поливал доматите не може да бъде сериозен аргумент защо липсва вода в цели общини. Язовирите са държавни, ВиК операторите са преимуществено държавни, ВиК мрежите са или общински, или държавни. И вода няма. Не е първопричината засушаването, а разсипаната, неподдържана, амортизирана ВиК инфраструктура. Не може да има 60-70-80% загуби на вода от входа на ВиК системата до потребителите и да твърдиш, че имаш водоснабдяване. Това е престъпно унищожаване на критична инфраструктура.
За последните пет години се изредиха да управляват във всякакви вариации почти всички парламентарно представени партии плюс служебни кабинети на президента. По въпроса с ВиК, безводието, липсата на водоснабдяване, лошото водоснабдяване всички ще бъдат запомнено с едно - бездействие.
За ВМРО - Българско национално движение ВиК секторът винаги е бил приоритет и винаги сме излизали с конкретни предложения. За съжаление всички останали бягат от темата. Погледнете програмите за управление и заявките им по време на честите предизборни кампании за последната петилетка. Нищо!
Ако не се стегнем бързо през тази година, догодина проблемът с липсата на вода ще е още по-голям. През 2027 г. ще бъде още по-зле и така. Без комплексни и системни държавни решения за изграждане и основен ремонт на язовири, магистрални водопроводи, помпени станции, тласкатели, резервоари ежегодно сводката за липсата на вода ще става все по-дълга.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Закрихте АЕЦ Белене почти подарък от Русия.
Умният Ганьо на 70 % от инат и простотия бойкотира изборите, за да може мафията (без да се харчи много) с мъничко платени избиратели да завладее държавата.
Не знам защо ревете сега???
Ми радвайте се, че имате още долни гащи.
10:20 16.08.2025
на изборите пак ни преизберете
иначи по магазините продават минерална вода
да пиете студена
за наше здраве
5 Виждащ
До коментар #1 от "Наблюдател":Друго си е да купиш два реактора от "правилните" на цената на 5 АЕЦ-а като Белене.
За награда ти позволяват да ти почистят държавата от мръсните златни залежи, които със сигурност са радиоктивни и може да разболеят местното население.......
10:29 16.08.2025
7 ТИГО
До коментар #1 от "Наблюдател":Първите ти 2 изречения са пълна глупост , после се осмисляш
10:32 16.08.2025
9 ТИКВАТА ЧЕКМЕДЖАР УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "тиквата":ТОДОР ЖИВКОВ ВИ ПОСТРОИ НАД 6800 ЯЗОВИРА ЗА ДА Е ДОБРЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ГАДОВЕТЕ ДЕМОКРАТИ УНИЩОЖИХА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ЯЗОВИРИТЕ! ФАКТ Е ЧЕ НЕМА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ И НЕМА ВОДА ЗА ХОРАТА ДА СИ НАГОТВЯТ, ИЗМИЯТ, ИЗПЕРАТ, ИЗКЪПЯТ! ЕТО ДО ТУКА ВИ ДОВЕДЕ ЗАПАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЙНИТЕ СЛУГИ УПРАВЛЯВАЩИ ОТ СТАТУКВОТО МАЙКОПРОДАВЦИТЕ ГЕРБ, БСП, ПП ДБ, СДС, НДСВ, ДПС НА ШИШАВИЯ, ИТН НА УЧИНДОЛСКИЯ СЕЛЯНИН И Т.Н. СЛАВА НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СКАЧАЩИ ЛУМПЕНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ. КОЙТО НЕ СКАЧА Е СУПЕР НОРМАЛЕН ПАТРИОТ.
10:37 16.08.2025
14 Слава на евроатлантическа България
НО не ви казват, че още преди четери години с ДОГОВОР,БОРИСОВ Е ПРЕДАЛ НА ИЗРАЕЛ КОНТРОЛ НАД БЪЛГАРСКИТЕ ВОДИ !
10:51 16.08.2025
15 Абе нали всичките
Тогава направили АЕЦа и много други електроцентрали, но пък имало режим на тока? И водата била също на режими? Я сега при "великата демокрация" "пазарът е толкова много ефективен" че "никакви липса и никакви режими нямало"?
Или май и тази система е в канала?
10:53 16.08.2025
