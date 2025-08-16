Новини
България »
Контрера: Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата

Контрера: Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата

16 Август, 2025 10:16 490 16

  • карлос контрера-
  • безводие-
  • водни запаси

Ако не се стегнем бързо през тази година, догодина проблемът с липсата на вода ще е още по-голям

Контрера: Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата - 1
Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата. Това написа в своя позиция, публикувана във Фейсбук, зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера.

От ВМРО - Българско национално движение години наред посочваме, че е необходимо системно извършване на основни ремонти на магистрални водопроводи, язовири, помпени станции, тласкатели, изравнители и резервоари, за да не се стига до липса на питейна вода или до влошаване на качествата ѝ. В продължение на пет години държавата е един подвижен цирк, върти се някаква фамозна промяна (уж), но по темата с ВиК нито един от управлявалите ни кабинети и мнозинства не си мръдна пръста, дава конкретни примери Контрера и продължава:

Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата. Парадоксално, но факт. Това, че някой си миел колата или си поливал доматите не може да бъде сериозен аргумент защо липсва вода в цели общини. Язовирите са държавни, ВиК операторите са преимуществено държавни, ВиК мрежите са или общински, или държавни. И вода няма. Не е първопричината засушаването, а разсипаната, неподдържана, амортизирана ВиК инфраструктура. Не може да има 60-70-80% загуби на вода от входа на ВиК системата до потребителите и да твърдиш, че имаш водоснабдяване. Това е престъпно унищожаване на критична инфраструктура.

За ВМРО - Българско национално движение ВиК сектора винаги е бил приоритет и винаги сме излизали с конкретни предложения. За съжаление всички останали бягат от темата. Погледнете програмите за управление и заявките им по време на честите предизборни кампании за последната петилетка. Нищо!

Ето и пълния текст на позицията на зам.-председателя на ВМРО Карлос Контрера:

Безводие мъчи над 1/3 от България. Намираме се в класическата ситуация на българската поговорка „Вода газим, жадни ходим“. Нехайството на държавата с десетилетия вече дава обилно своите плодове. Резултатите от три десетилетия системно безхаберие се виждат.

Плевен е на воден режим, Тетевен е на воден режим, Белоградчик преминава на воден режим, Радомир ту е с режим, ту не е, Брезник също. Списъкът е дълъг и обхваща малки и големи населени места. Услужливо се пробутва мантрата със засушаването, но проблеми с водоснабдяването има дори когато има валежи и язовирите са с високи обеми.

От ВМРО - Българско национално движение години наред посочваме, че е необходимо системно извършване на основни ремонти на магистрални водопроводи, язовири, помпени станции, тласкатели, изравнители и резервоари, за да не се стига до липса на питейна вода или до влошаване на качествата ѝ. В продължение на пет години държавата е един подвижен цирк, върти се някаква фамозна промяна (уж), но по темата с ВиК нито един от управлявалите ни кабинети и мнозинства не си мръдна пръста. В Плевен например проблемът е с довеждащ водопровод, който аварира. Това не е започнала вчера, оня ден или преди година. Но с години не са взети мерки и сега е налице буквално бедствие.

Българската държава не започна проектирането и изграждането в последните пет години на нито един значим проект за изграждане на нов язовир за питейни води. Не е започнат нито един крайно необходим ремонт на язовир за питейни води. Години наред от ВМРО - Българско национално движение посочваме и предлагаме, настояваме спешно да започне ремонт на язовирите „Огоста“, „Йовковци“, „Бели Искър“". Да, ама не...

Кризата с водата се задълбочава, защото най-големият разсипник на водните запаси е държавата. Парадоксално, но факт. Това, че някой си миел колата или си поливал доматите не може да бъде сериозен аргумент защо липсва вода в цели общини. Язовирите са държавни, ВиК операторите са преимуществено държавни, ВиК мрежите са или общински, или държавни. И вода няма. Не е първопричината засушаването, а разсипаната, неподдържана, амортизирана ВиК инфраструктура. Не може да има 60-70-80% загуби на вода от входа на ВиК системата до потребителите и да твърдиш, че имаш водоснабдяване. Това е престъпно унищожаване на критична инфраструктура.

За последните пет години се изредиха да управляват във всякакви вариации почти всички парламентарно представени партии плюс служебни кабинети на президента. По въпроса с ВиК, безводието, липсата на водоснабдяване, лошото водоснабдяване всички ще бъдат запомнено с едно - бездействие.

За ВМРО - Българско национално движение ВиК секторът винаги е бил приоритет и винаги сме излизали с конкретни предложения. За съжаление всички останали бягат от темата. Погледнете програмите за управление и заявките им по време на честите предизборни кампании за последната петилетка. Нищо!

Ако не се стегнем бързо през тази година, догодина проблемът с липсата на вода ще е още по-голям. През 2027 г. ще бъде още по-зле и така. Без комплексни и системни държавни решения за изграждане и основен ремонт на язовири, магистрални водопроводи, помпени станции, тласкатели, резервоари ежегодно сводката за липсата на вода ще става все по-дълга.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    8 2 Отговор
    Закрихте си Южен поток с евтината газ и огромна печалба.
    Закрихте АЕЦ Белене почти подарък от Русия.

    Умният Ганьо на 70 % от инат и простотия бойкотира изборите, за да може мафията (без да се харчи много) с мъничко платени избиратели да завладее държавата.

    Не знам защо ревете сега???
    Ми радвайте се, че имате още долни гащи.

    Коментиран от #5, #7

    10:20 16.08.2025

  • 2 Дедо Гого

    7 1 Отговор
    Държава отдавна нема бритчед има мутренска колония

    10:21 16.08.2025

  • 3 тиквата

    9 0 Отговор
    мои скъпи миряни и поклонници най бедни в ес

    на изборите пак ни преизберете
    иначи по магазините продават минерална вода
    да пиете студена
    за наше здраве

    Коментиран от #9

    10:22 16.08.2025

  • 4 Пич

    8 0 Отговор
    Доста от частните концесионери са поели ангажимент в договора да обновяват водната инфраструктура !!! Но никой не го търси , защото вземат рушвети !!!

    10:23 16.08.2025

  • 5 Виждащ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Друго си е да купиш два реактора от "правилните" на цената на 5 АЕЦ-а като Белене.
    За награда ти позволяват да ти почистят държавата от мръсните златни залежи, които със сигурност са радиоктивни и може да разболеят местното население.......

    10:29 16.08.2025

  • 6 Пак ибафки

    4 0 Отговор
    Контрера кризата с водата се задълбочава иванофчу нд всичко ша съ управи. МЕНКАТ СИ ТУПАТ ТОПУРДАЦИ....

    10:30 16.08.2025

  • 7 ТИГО

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Първите ти 2 изречения са пълна глупост , после се осмисляш

    10:32 16.08.2025

  • 8 Контрера

    3 0 Отговор
    Бръкна в раната

    10:33 16.08.2025

  • 9 ТИКВАТА ЧЕКМЕДЖАР УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "тиквата":

    ТОДОР ЖИВКОВ ВИ ПОСТРОИ НАД 6800 ЯЗОВИРА ЗА ДА Е ДОБРЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ГАДОВЕТЕ ДЕМОКРАТИ УНИЩОЖИХА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И ЯЗОВИРИТЕ! ФАКТ Е ЧЕ НЕМА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ И НЕМА ВОДА ЗА ХОРАТА ДА СИ НАГОТВЯТ, ИЗМИЯТ, ИЗПЕРАТ, ИЗКЪПЯТ! ЕТО ДО ТУКА ВИ ДОВЕДЕ ЗАПАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЙНИТЕ СЛУГИ УПРАВЛЯВАЩИ ОТ СТАТУКВОТО МАЙКОПРОДАВЦИТЕ ГЕРБ, БСП, ПП ДБ, СДС, НДСВ, ДПС НА ШИШАВИЯ, ИТН НА УЧИНДОЛСКИЯ СЕЛЯНИН И Т.Н. СЛАВА НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СКАЧАЩИ ЛУМПЕНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ. КОЙТО НЕ СКАЧА Е СУПЕР НОРМАЛЕН ПАТРИОТ.

    10:37 16.08.2025

  • 10 Възраждане

    4 0 Отговор
    Спрете строежите в планинските райони. Спрете да да наливате бетон иасфалт в градовете. Залесявайте отдолу нагоре по долините на реките. Ако не искате да станем пустиня!

    10:40 16.08.2025

  • 11 гост

    2 0 Отговор
    Госпожо Англичанова, ако копнете пасажа "Кризата с водата се задълбочава........ "още веднъж ще станат 3 пъти и понеже ви плащат на публикувани редове хонорарът Ви се вдига! Дерзайте!

    10:41 16.08.2025

  • 12 Не е вярно

    3 0 Отговор
    Че държавата пилее водата, тя я продаде.

    10:47 16.08.2025

  • 13 А кой е държавата?

    1 0 Отговор
    Това сте вие, всичките хрантутници на държавна заплата. Взимате си заплатите и нищо друго не ви интересува.

    10:49 16.08.2025

  • 14 Слава на евроатлантическа България

    2 0 Отговор
    То и българското злато е държавен природен ресурс, ама чужденци ни го вземат всичкото. С водите е същото - Язовирите са държавни, ВиК операторите са преимуществено държавни, ВиК мрежите са или общински, или държавни. И вода няма.
    НО не ви казват, че още преди четери години с ДОГОВОР,БОРИСОВ Е ПРЕДАЛ НА ИЗРАЕЛ КОНТРОЛ НАД БЪЛГАРСКИТЕ ВОДИ !

    10:51 16.08.2025

  • 15 Абе нали всичките

    1 0 Отговор
    Кризи бяха при Народната република до 1989-та г.?
    Тогава направили АЕЦа и много други електроцентрали, но пък имало режим на тока? И водата била също на режими? Я сега при "великата демокрация" "пазарът е толкова много ефективен" че "никакви липса и никакви режими нямало"?
    Или май и тази система е в канала?

    10:53 16.08.2025

  • 16 коко

    1 0 Отговор
    Защо се мълчи за частните ВЕЦ -ове на почти всички язовири?

    10:57 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове