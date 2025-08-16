Новини
България »
Милен Керемедчиев: Тръмп не успя да изиграе добре картите си

Милен Керемедчиев: Тръмп не успя да изиграе добре картите си

16 Август, 2025 10:48 518 33

  • милен керемедчиев-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна

Жалкото е, че всички предварителни нагласи, които Тръмп обяви, не се случиха, обясни бившият външен зам.-министър

Милен Керемедчиев: Тръмп не успя да изиграе добре картите си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След историческата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин в предаването „Тази събота и неделя“ по бТВ коментираха международният анализатор Мартин Табаков и бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Като много желана от страна на САЩ – така Милен Керемедчиев описа срещата между двамата президенти.

„Тръмп разбра от първа ръка какво е да преговаряш с Путин за Украйна. Видя се, че Русия не е мръднала и на милиметър, както и няма и да мръдне с милиметър от своите първоначални позиции“, уточни той.

„Жалкото е, че всички предварителни нагласи, които Тръмп обяви - че ако не се постигне сделка, той ще разбере това на втората минута и ще прекрати срещата, не се случи. Той също заплаши, че ако не се стигне до сделка, се очакват много тежки санкции срещу Русия, инициирани от САЩ – и това не излезе на пресконференцията“, обясни още бившият зам.-министър.

„Успоредно с опънатия червен килим, Владимир Путин получи своята снимка с американския си колега, повози се в неговата лимузина и успя да направи така, че след тази среща заканите на Тръмп, но така и не скачаше, да продължат да бъдат релевантни и след този момент“, каза Мартин Табаков.

Срещата между двамата президенти завърши с отворен край и предложение – че следващата такава ще бъде в Русия. Това Милен Керемедчиев определи като силно вероятен сценарий, но каза, че остава разочарован, защото Тръмп не е успял да изиграе добре своите карти.

Мартин Табаков обаче каза, че е скептично настроен за възможна втора среща в Москва.

„За да се случи такава среща, трябва да има някакъв прогрес в дипломацията, а такъв е очевидно, че няма. От срещата в Аляска разбрахме две неща – Русия не е отстъпила по никакъв начин от своите позиции, но все пак има прогрес в диалога“, каза международният анализатор.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор
    кво стана ся от тая,,среща,, кво се получи? или двамата старчока ,забравиха закво се срещат?!

    Коментиран от #12

    10:49 16.08.2025

  • 2 ьТВ

    6 3 Отговор
    В крайна сметка войната в Украйна ще продължи и тя ще бъде разгромена и обезкървена. Докато Черните забрадки не излязат на улицата и не свалят Зеленски.

    10:50 16.08.2025

  • 3 Жоро

    9 2 Отговор
    Хилъри Клинтън се появи преди срещата по телевизията. Тя е готова да предложи Тръмп за Нобелова награда ако спре войната и Русия върне заграбените територии.
    Това е цинизъм. Тези територии никога няма да бъдат върнати на Украйна, нито има кой да ги освободи. Клинтън е виновен също за тяхното завладяване от Русия, защото заедно с Блинкен и Нюланд бе в отбора на Байдън, чиято фикс идея Украйна да стане член на НАТО въпреки западните обещания 1990 е основна причина за войната.

    Коментиран от #20, #29

    10:50 16.08.2025

  • 4 САЩ

    2 5 Отговор
    Американците не познават и не разбират истинската природа на руснаците и по-точно на московлиите, ако могат да се назоват руснаци. Те са тръгнали на кървава завоевателна война на подчинение и това нещо може да бъде спряно само с война! И пълна тежка по мащаби подкрепа за Украйна във всяко отношение. Дори и със жива сила която да прогони руския агресор. Да погледнат съдбата на народите които са имали пряк контакт с Русия.

    Коментиран от #11

    10:50 16.08.2025

  • 5 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Брилянтен анализ на Миленко Керемидата!🦍🦍🦍🤣🤗👍

    10:51 16.08.2025

  • 6 Госあ

    0 0 Отговор
    А не е успял…договорил е своето и му дреме. Това, което зельо му даде, ще си го получи. Независимо на руска или украинска територия. Сега ЕС трябва да си вземе своето. Батака е за Украйна и Русия.

    10:51 16.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    10:52 16.08.2025

  • 9 Страхлив беееее

    4 5 Отговор
    Това не беше страхливия бакшиш Пусслер. Двойникът се хилеше нетипично през цялото време и вървеше със съвсем различна походка.

    Коментиран от #13, #21

    10:52 16.08.2025

  • 10 2222

    1 5 Отговор
    Оранжевият клоун заслужава импийчмънт. Защо не арестува и предаде Путин на съда в Хага? Позор за Америка.

    Коментиран от #19, #25

    10:52 16.08.2025

  • 11 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "САЩ":

    Със сигурност,требе а станеш съветник на Тръмп!Ти си напрао национално богатство.😎🌈🛴🤣🤗👍

    Коментиран от #24

    10:52 16.08.2025

  • 12 голям смях

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    хапнаха ,пийнаха и казаха зеления наркоман да си ходи

    Коментиран от #18

    10:52 16.08.2025

  • 13 2222

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Страхлив беееее":

    Тръмп е доста висок - 1.90
    А Путин трябва да е с 23 сантиметра по-нисък, но не личеше.

    10:53 16.08.2025

  • 14 Някой

    3 1 Отговор
    Ех, тоя Милен, бе! Геополитически гений. Ненадминат.
    А дали знае какви са били истинските цели на Тръмп? Миленчо гледа от неговата ду, бе много висока, камбанария. От която гледат и шефовете му от ЕС.
    А от там не се вижда много. Защото големите са ги загърбили. Миленчо и шефовете му сега се чувстват изоставени, излъгани. Има един горчив вкус в устата, дето не отминава...
    На мен това положение много ли допада. Обичам да гледам такива като Миленчо как се гърчат и мрънкат.

    10:53 16.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    оня лопатат зеления още ли се напина да влиза във военната база на аляска или вече изплиска легена?

    10:53 16.08.2025

  • 16 Българин

    3 0 Отговор
    Сега е момента на всеки комплексиран неещастник да изкоментира станалото,кервана си лае,кучетата си вървят,Жалки стееее.

    10:53 16.08.2025

  • 17 шаа

    2 1 Отговор
    дано следващата среща е на руска територия, че ще е уникално да гледаме зеленото наркоманче да подскача нервно на границата и да не смее да се присъедини на срещата.

    10:53 16.08.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "голям смях":

    ма той не ще ,и не му пука, нали?

    10:53 16.08.2025

  • 19 Мими Кучева🐕

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "2222":

    САЩ не признава съда в Хага за легитимна организация.Анадънму?😎🤗😎

    10:54 16.08.2025

  • 20 Сигурен ли си

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    Къде е римската империя? Източната римска империя (Византия)? Османската империя? Таме иде и руската империя. Всички земи ще бъдат освободени от руските фашисти.

    Коментиран от #31

    10:54 16.08.2025

  • 21 голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Страхлив беееее":

    може да е смръкнал от белото на зеленски

    10:54 16.08.2025

  • 22 мъко мисирска

    1 0 Отговор
    ама нали путин беше умрял

    поне три пъти умира, 5 пъти беше неизлечимо болен

    сега последно жив ли е?

    Коментиран от #32

    10:54 16.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Америка също са фашисти

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мими Кучева🐕":

    Същността на руската империя е да покорява народите и да ги заличава в последствие чрез претопяване и асимилиране. Винаги им е била такава политиката. И да ги използват за кръвопролитните си завоевателни войни. Една от които води срещу Украйна. Но ще им се счупят накрая мераците.

    10:55 16.08.2025

  • 25 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "2222":

    На кой съд? На МНС? САЩ не са страна в този съд. Не е длъжен да изпълнява решенията му.
    А ти защо бе рева така, когато Нетаняху посети САЩ? Защо тогава не призовава за имоийчмънт на Тръмп? Щото и за Нетаняху има заповед за арест от този комичен съд.

    10:56 16.08.2025

  • 26 Някой

    1 0 Отговор
    Ех, тоя Милен, бе! Геополитически гений. Ненадминат.
    А дали знае какви са били истинските цели на Тръмп? Миленчо гледа от неговата ду, бе много висока, камбанария. От която гледат и шефовете му от ЕС.
    А от там не се вижда много. Защото големите са ги загърбили. Миленчо и шефовете му сега се чувстват изоставени, излъгани. Има един горчив вкус в устата, дето не отминава...
    На мен това положение много ли допада. Обичам да гледам такива като Миленчо как се гърчат и мрънкат.

    10:57 16.08.2025

  • 27 Мислех

    1 0 Отговор
    Бай Дончю за една идея по умен ,а той се върза на бункерния ,тази война ще свърши само когато руските войски влязат в Москва да потърсят сметка на джуджака за кръвопролитията

    10:57 16.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 555

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    Вместо Хилари, Путин ще предложи Тръмп за нобеловата награда!

    10:58 16.08.2025

  • 30 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Тръмпоча е лесен за манипулиране, за това путлера иска да се среща само с него. Слаб президент.

    10:58 16.08.2025

  • 31 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сигурен ли си":

    Хм, от кого?
    Иначе, може и да няма Русия, но ще няма и САЩ и ЕС.

    10:59 16.08.2025

  • 32 На кой

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "мъко мисирска":

    Му пука за джуджака да ли е жив или мъртав,важното е показухата да върви

    10:59 16.08.2025

  • 33 баи хасан

    0 0 Отговор
    голям цирк с главни деистващи лица путин-тръмп

    11:00 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове