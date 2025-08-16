Милен Керемедчиев: Тръмп не успя да изиграе добре картите си

След историческата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин в предаването „Тази събота и неделя“ по бТВ коментираха международният анализатор Мартин Табаков и бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Като много желана от страна на САЩ – така Милен Керемедчиев описа срещата между двамата президенти.

„Тръмп разбра от първа ръка какво е да преговаряш с Путин за Украйна. Видя се, че Русия не е мръднала и на милиметър, както и няма и да мръдне с милиметър от своите първоначални позиции“, уточни той.

„Жалкото е, че всички предварителни нагласи, които Тръмп обяви - че ако не се постигне сделка, той ще разбере това на втората минута и ще прекрати срещата, не се случи. Той също заплаши, че ако не се стигне до сделка, се очакват много тежки санкции срещу Русия, инициирани от САЩ – и това не излезе на пресконференцията“, обясни още бившият зам.-министър.

„Успоредно с опънатия червен килим, Владимир Путин получи своята снимка с американския си колега, повози се в неговата лимузина и успя да направи така, че след тази среща заканите на Тръмп, но така и не скачаше, да продължат да бъдат релевантни и след този момент“, каза Мартин Табаков.

Срещата между двамата президенти завърши с отворен край и предложение – че следващата такава ще бъде в Русия. Това Милен Керемедчиев определи като силно вероятен сценарий, но каза, че остава разочарован, защото Тръмп не е успял да изиграе добре своите карти.

Мартин Табаков обаче каза, че е скептично настроен за възможна втора среща в Москва.

„За да се случи такава среща, трябва да има някакъв прогрес в дипломацията, а такъв е очевидно, че няма. От срещата в Аляска разбрахме две неща – Русия не е отстъпила по никакъв начин от своите позиции, но все пак има прогрес в диалога“, каза международният анализатор.