Близо 70 000 българи са употребявали хероин през 2024 г.

Поне 69 000 българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г., съобщава МВР.

Данните са от Национално изследване „SOVA 5“, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании.

Произходът е основно от азиатски страни, като над 85% идват от Афганистан.

Получава се чрез преработка на опиумен мак. Годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара.

Защо е опасен – хероинът е 2–3 пъти по-силен от морфина. Пристрастява още след първите дози. Смъртта при предозиране настъпва за минути. Често е смесван с фентанил – рискът се покачва многократно. Убива като блокира дишането. Обикновено се среща като бял или кафяв прах („кафява захар“).

Продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка. Някои от признаците при хората, употребяващи хеорин са постоянно стеснени зеници, дори на тъмно, сънливост и мудни реакции, следи от игли по ръцете, рязка загуба на тегло и лоша хигиена, социална изолация и промяна в поведението.