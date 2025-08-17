Новини
Близо 70 000 българи са употребявали хероин през 2024 г.

Близо 70 000 българи са употребявали хероин през 2024 г.

17 Август, 2025 13:40 976 55

Това показват данните на Националния фокусен център по наркотици и наркомании

Близо 70 000 българи са употребявали хероин през 2024 г. - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поне 69 000 българи на възраст 15–64 години са ползвали хероин през 2024 г., съобщава МВР.

Данните са от Национално изследване „SOVA 5“, публикувано в края на месец май от Националния фокусен център по наркотици и наркомании.

Произходът е основно от азиатски страни, като над 85% идват от Афганистан.

Получава се чрез преработка на опиумен мак. Годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара.

Защо е опасен – хероинът е 2–3 пъти по-силен от морфина. Пристрастява още след първите дози. Смъртта при предозиране настъпва за минути. Често е смесван с фентанил – рискът се покачва многократно. Убива като блокира дишането. Обикновено се среща като бял или кафяв прах („кафява захар“).

Продължителната употреба води до тежки увреждания на вените, сърцето, черния дроб и мозъка. Някои от признаците при хората, употребяващи хеорин са постоянно стеснени зеници, дори на тъмно, сънливост и мудни реакции, следи от игли по ръцете, рязка загуба на тегло и лоша хигиена, социална изолация и промяна в поведението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Истинската напаст са вейповете.Убиват цялото младо поколение.На 18 години са вече развалини.Какви семейства ще правят?

    Коментиран от #52

    13:42 17.08.2025

  • 2 ама кажете всичко де

    12 2 Отговор
    от които поне 40-50 000 са го употребявали в затвора ..!

    13:42 17.08.2025

  • 3 🌈🌈🌈

    24 3 Отговор
    Пропаднала държава с оскотял народ.

    Коментиран от #7

    13:42 17.08.2025

  • 4 Сталин

    21 4 Отговор
    Това е бизнеса на мутрите на Тиквата и техните господари от ЦРУ,Мосад и МИ6 глобалните търговци на наркотици

    Коментиран от #6, #33

    13:43 17.08.2025

  • 5 Дупничанин

    15 2 Отговор
    Баце, Таки и сфинчо харесаха тази публикация.

    Коментиран от #8

    13:44 17.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Q-пейките

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "🌈🌈🌈":

    давате фира

    Коментиран от #51

    13:46 17.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дупничанин":

    Като ходихме до къщата на Бойко Борисов в Банкя отпред се бяха събрали всички наркопласьори от Люлин да пазят шефа си.На Фантастикото на Банкя бяха паркирани колона черни джипове Мерцедес.

    Коментиран от #34, #48

    13:47 17.08.2025

  • 9 Лена

    9 2 Отговор
    Доста неточно. Близо 300 000 българи ежедневно
    употребяват държавен хероина.

    13:48 17.08.2025

  • 10 Тиква

    7 2 Отговор
    Охо,каква статия,не искам да виждам никакъв вид наркотици, хептен да зная как и що се смесват,по добре пишете за вино ,кафе и жени.

    13:49 17.08.2025

  • 11 А овцете спят...

    13 1 Отговор
    Някои дават едночасови брифинги нащмъркани като животни.

    13:49 17.08.2025

  • 12 Бойко Българоубиец

    12 3 Отговор
    Тия са моите хора, аз им давам дозата, а те гласуват за мене 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:49 17.08.2025

  • 13 БОКО ДОБРЕ Е ЗАЛЕБИЛ

    8 2 Отговор
    Това е повече от всички абитуриенти.

    13:49 17.08.2025

  • 14 Наркоман

    11 1 Отговор
    Който се отчита на герб, не го пипа полицията 😎

    Коментиран от #19

    13:50 17.08.2025

  • 15 Изненадва ли ви?

    7 3 Отговор
    Атлантически ценности на 200

    Коментиран от #27

    13:58 17.08.2025

  • 16 А пък в Аляска

    3 4 Отговор
    Няма нито един който ежедневно да не консумира марихуана

    13:59 17.08.2025

  • 17 Нещата са зле

    6 2 Отговор
    Кой рекламира употребата на наркотици по музиката телевизията а вече и по социалните медии. Дявола управлява цялата матрица иска си душите.

    Коментиран от #44

    14:03 17.08.2025

  • 18 И над 1 милион и половина

    5 0 Отговор
    Ежедневно уран консумират с водата .Че не знам да ви кажа кое по евтино и кое по вредно се оказва

    14:05 17.08.2025

  • 19 Дилър

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Наркоман":

    Когато продавам дрогата на куките, колегите им не ме закачат, щом разберат чия е. Добре разработена схема.

    14:05 17.08.2025

  • 20 Я го сложете в гуглето тоя текст !

    6 3 Отговор
    Развратете младежите и ги направете перверзници – и ще спечелите нацията. Това е нашето мото. Ние ще лишим вашата общност от млади хора, унижавайки я със секс, рок, музика, насилие, алкохол, тютюнопушене, наркотици, тоест ще лишим вашето общество от бъдеще. Ще ударим семейството, ще го унищожим, ще намалим раждаемостта.

    Коментиран от #26

    14:09 17.08.2025

  • 21 Мамут

    7 3 Отговор
    Искам да ви кажа, че българският народ 500 години в турската империя е бил много по добре от сега, всъщност българският народ никога не е бил толкова зле. Имали сме култура, традиции, морал и религия. след 40 години комунизъм и 30 демокрация България е на изчезване.

    Коментиран от #35

    14:10 17.08.2025

  • 22 Я го сложете в гуглето тоя текст !

    6 3 Отговор
    Ще създадем условия за живот на престъпниците по-добри отколкото на работния добитък. Ще пускаме престъпници от затворите, за да има повече убийства, грабежи, нестабилност. Амнистията ще важи само за крадци и убийци – накратко, за всички освен осъдените за „подбуждане на етническа омраза“, което всъщност е закон срещу антисемитизма. Ще посеем страх сред хората. Говедата ще се страхуват за живота си, който няма да струва нищо. Те ще се страхуват за работното си място, което може да им бъде отнето всеки момент. Те ще се страхуват за бъдещето на своите близки и деца. Ние ще управляваме със страх.

    14:10 17.08.2025

  • 23 Наивник на средна възраст

    7 1 Отговор
    Така...а сега сметнете за 1 ден тези 70 000 колко хероин употребяват?Нека да са по 2 грама ...колко прави това на ден - някъде 140 кг..,на месец - 4.2 тона,на година - към 50 тона....Дори и 40 тона да са,колко са заловените от нашата много надарена полиция???Защо не е по ефективна тя - оставям на Вас да се сетите.Количеството кокаин на 100% е значително повече,а хванатото - нищожно,същото е с афетите и др.дизайнерска дрога.Като цяло е един много силен "бизнес",а кой го контролира след като в нашата огромна страна с около 60000 полицаи не могат да го фанат сигурно сами можете да обосновано да предположите...Наркотиците и производните им са дар за народа от така нарачената - Демокрация,да са ви честити...и те и всичките придобити "евроатлантически цености"......

    14:11 17.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дойче Зеле

    6 1 Отговор
    Как да останат младите в България?

    14:13 17.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 „Не ни иьнедва”

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Изненадва ли ви?":

    НАРКО МАНИ Е ИМАЛО И ПРЕДИ 1989г.
    БИЛИ СА„ ЗОРКО” НАБЛЮДАВАНИ ОТ НМ..ТОГАВА МАСОВО СА БИЛИ НА МОРФИН

    14:15 17.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Споделиха Украйна

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Я го сложете в гуглето тоя текст !":

    Тоя е шеф на пич кин и тръмпета.

    14:16 17.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 буфер

    3 3 Отговор
    Хероина дрогата на бедните

    14:16 17.08.2025

  • 32 Гошо

    1 3 Отговор
    А ,бе европеици си ставаме ,даже американци ,спор няма

    14:17 17.08.2025

  • 33 с киров

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    на кво бехте

    14:18 17.08.2025

  • 34 Неподписан

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Преди много години бях охранител в х-л Интернационал (Златни пясъци).На втория етаж в малката зала видни гости смъркаха "бяло" направо в/у масите.Двама от надрусаните имаха намерение да ми скочат,но нрава ми не е спокойствието което излъчвам.Началника на охраната беше осведомен веднага,но неписана заповед отгоре(големите шефове)забранява да се обадим в полицията.Защо, можете да се досетите.П.П.Началника на охраната е бивш полицай от висшия офицерски състав.

    14:18 17.08.2025

  • 35 Исляма спаси България

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мамут":

    Това е красотата на шаритският закон да живее халифата! няма нищо по правилно от закона който твореца ни е дал через пророка. саус.

    Коментиран от #40

    14:19 17.08.2025

  • 36 Рускиня

    2 4 Отговор
    Ние от 35 години сме на Крокодил.

    14:19 17.08.2025

  • 37 Сандо

    2 4 Отговор
    Демократичният,свободен и цивилизован свят ни даде не само банани,дъвки и дънки,а и всички останали свои достижения,признаващи правата на човека.

    14:20 17.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Оставихте децата си

    5 4 Отговор
    35 години в ръцете на соросоиди, атлантици и неолиберали. Нещо друго ли очаквахте?

    Коментиран от #42

    14:26 17.08.2025

  • 40 всичките ислями

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Исляма спаси България":

    ще приемите исляма

    14:27 17.08.2025

  • 41 за бг ли писарке? парите в обръщение са

    3 3 Отговор
    толкова тук но в левове
    много богати тез наркомани

    Годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 65 млрд. долара.

    14:28 17.08.2025

  • 42 Шумкар

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Оставихте децата си":

    Ние ли сме виновни че престъпните шумкари се пребоедисаха и обраха народ.

    14:28 17.08.2025

  • 43 Почити на 100%

    5 3 Отговор
    хероина идва от Азербайджан! Включително и със дипломатическа поща.

    14:30 17.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Феникс

    4 3 Отговор
    На това му се вика ДеМУуууукрация, със елементи на див запад! :)

    14:30 17.08.2025

  • 46 това е огромен проблем

    4 1 Отговор
    Може би са повече, защото вече видимо, не само по пътищата и магистралите, като шофьори, а и по улиците се разхождат неадекватни хора - от малки, до големи.
    В някои ситуации става дори опасно за останалите, но това всичко не е тайна.
    Учудващо е отношението на държавата към този проблем. Те следят само дилърите, а онези, надрусаните, често пъти се правят, че не ги забелязват.
    Трябва да се създадат някакви правила и да се работи с твърда ръка срещу наркоманията.
    Лошото е, че проблемите са прекалено много, та с кой по-напред да се заемат.
    Само да се огледаш - крадци, изкусни мошеници във всяко направление, агресивни младежи, пияни и дрогирани шофьори, фалшиви брокери, та дори и мними обожатели, локали с черни маски и банди без маски, някакви нови с бели маски и черни кръстове изрисувани върху тях......и какви ли още не дразнители, които съсипват спокойствието и обществения ред.

    14:31 17.08.2025

  • 47 ЙЕШУА ХАМАШИАХА!!!

    3 0 Отговор
    Войната е за нашите души битката е духовна но за това няма да чуете по телевизията нито в училище. бпц се срасла с властта на антихриста и попчетата удобно си трайкат а те знаят..но Исус ще се отрече от тях.

    14:37 17.08.2025

  • 48 Факира

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Явно , Бойковото ,,къще" е станало място за преклонение - като мавзолея на Гошо Димитров преди промяната !
    Днес видях реклама за КНИГАТА на Люси Живкова -принцесата на БЪЛГ.(на снимката беше с ,,тюрбанчето")............

    14:40 17.08.2025

  • 49 Факт

    6 0 Отговор
    Да въведат тежки наказания за разпространение!

    14:48 17.08.2025

  • 50 бай Тошо

    4 0 Отговор
    Само аз ще ви оправя .И после питайте защо е Белене.

    14:55 17.08.2025

  • 51 „КОЛЕГА”,

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Q-пейките":

    НЯМАМ НИЩО ПРОТИВ
    ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРАВА
    ДА СЕ ПОЛЗВА МОЯ НИК НАМЕ ..„QПЕЙКА”®
    НО ЗА ТАКИВА СЕРИОЗНИ ТЕМИ...НЕ/ NO..!!!
    ОТ ДНЕС ВЕЧЕ НЕ Е В ОБРЪЩЕНИЕ....®

    14:57 17.08.2025

  • 52 проблем на растежа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Такова цифри биха били немислими при така наречения социализъм. На запад наркотичната пандемия бушува от десетилетия. Но у нас такова чудо нямаше. 70 хиляди това, други 70 хиляди онова, вейпове, напитки разни. 1 милион българи вероятно са зависимини от такива напасти. Честито Демокрация . От 9 милиона , днес сме 6,5, болни, малцинства , пенсионери и наркозависими. Честито! И, който не скача е червен! Те и в една друга държава така скачаха и си разбиха родината, като нас.

    15:06 17.08.2025

  • 53 Таки от ИТН

    2 2 Отговор
    ликува, нали за тва сглоби Сглобка 2

    15:10 17.08.2025

  • 54 ха ха

    1 1 Отговор
    другарите капиталисти са се "загрижили" за работната ръка , която пък разбра че светло бъдеще няма , няма и да има , и се омайва с алкохол и наркотици

    15:19 17.08.2025

  • 55 Питам

    2 0 Отговор
    МВР-то някакви статистици ли се явяват, че ни заливат непрекъснато с цифри? Това ли работят 60000 човека с двойни заплати? Пълен провал са. Освен високоплатени портиери, които висятпред всяка официална сграда, сега и със статистика за броя на наркоманите ни занимават. И затова им се плаща от нашите изтънели джобове.

    15:21 17.08.2025

