Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп съди британската медийна корпорация BBC за $10 милиарда ВИДЕО

Тръмп съди британската медийна корпорация BBC за $10 милиарда ВИДЕО

16 Декември, 2025 03:50, обновена 16 Декември, 2025 06:26 1 379 10

  • bbc-
  • дело-
  • кръмп-
  • съд-
  • клевета

Причина за делото е редактирана реч на американския президент в предаването „Панорама“, произнесена в деня, в който неговите поддръжници щурмуваха Капитолия през януари 2021 г.

Тръмп съди британската медийна корпорация BBC за $10 милиарда ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съди Британската медийна корпорация BBC за най-малко 10 милиарда долара за изопачаване на думите му с помощта на изкуствен интелект или други технологии.

Това става ясно от иск, заведен от американския лидер във федералния съд за Южния окръг на Флорида.

Според документ, публикуван в онлайн базата данни на съда, ищецът обвинява BBC по две обвинения: клевета и нарушаване на закона на Флорида за „подвеждащи и нелоялни търговски практики“. За всяко обвинение американският лидер иска „сума не по-малко от 5 милиарда долара, плюс лихви, разноски, неустойки, адвокатски хонорари и други подобни обезщетения, каквито съдът сметне за справедливи и подходящи“.

В иска се твърди, че действията на BBC при редактирането на части от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. са били умишлени и злонамерени и че последствията продължават да вредят на американския лидер. Адвокатите на Тръмп също искат съдебен процес с жури.

Повод за делото е редактирана реч на Тръмп в предаването „Панорама“, произнесена в деня, в който неговите поддръжници щурмуваха Капитолия през януари 2021 г. Както съобщи The Telegraph, документалният филм „Тръмп: Втори шанс?“, пуснат миналата година, е редактирал две различни части от речта му заедно, създавайки впечатлението, че републиканецът директно призовава за безредици в Капитолия. В оригиналната реч от 6 януари Тръмп заявява: „Ще отидем в Капитолия и ще аплодираме нашите смели сенатори и членове на Конгреса“, докато предаването „Панорама“ редактира думите му, за да гласят: „Ще отидем в Капитолия... и аз ще отида с вас. И ще се борим. Ще се борим с всички сили.“

Председателят на борда на BBC Самир Шах се извини за инцидента, обяснявайки, че речта е била редактирана, за да „предаде посланието на президента Тръмп, така че публиката на „Панорама“ да може по-добре да разбере как е било прието от поддръжниците на президента Тръмп и какво се е случвало по това време.“

На фона на скандала, генералният директор на Британската медийна корпорация Тим Дейви и Дебора Търнес, ръководител на BBC News, подадоха оставки.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    3 0 Отговор
    Направо да с ги почва със самолетоносача ....за онова награда за мир от световната асоциация на проститутките....

    04:29 16.12.2025

  • 2 фалит

    7 0 Отговор
    Рижия не си играе на дребно, ако спечели ВВС са довиждане.

    04:35 16.12.2025

  • 3 Или

    8 0 Отговор
    Пропаганда, лъжи, подмяна думи, това са престъпления, правени за да карат едни хора да убиват други хора, за да управляват трети хора, за да крадат още и още и още, докогато системата им не сбърка и умре, и се прероди в друга система.

    05:06 16.12.2025

  • 4 Българин

    0 7 Отговор
    И къде ги съди?!? В Каспичан ли?

    05:09 16.12.2025

  • 5 И нашият Президент

    4 0 Отговор
    Може да заведе дело за израза "Ала-бала с(при) Президента)?"пуснат от медиите.

    05:32 16.12.2025

  • 6 Бай Дончо

    5 0 Отговор
    е неуморим!Браво!

    06:34 16.12.2025

  • 7 стреляното ухо

    0 3 Отговор
    мое съди ма маси

    06:34 16.12.2025

  • 8 Василев

    0 0 Отговор
    А дали съди също и Панорама България. САЩ санкционираха Лукойл корпорацията, нашите се подложиха с Лукойл България, което няма правна връзка. Колкото Панорама на ББС има с Панорама по БНТ

    07:29 16.12.2025

  • 9 Самир Шах

    1 0 Отговор
    Браво, Дедо Дончо!
    Войче Деле са следващите !

    07:45 16.12.2025

  • 10 Парпърляк

    0 0 Отговор
    Браво, така трябва да се процедира с платените лъжливи мисирки

    07:45 16.12.2025