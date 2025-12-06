Зафиров: Оставката на кабинета в момента не е на дневен ред

Всичко, което договорихме със социалните партньори и с обществото, е факт в новия проект за бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и председател на коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в Николаево, където е официален гост на празника на града. Той подчерта, че от коалицията са заявили, че ще преосмислят участието си в управлението, ако социалните придобивки не бъдат защитени в бюджета.
На въпрос дали "БСП - Обединена левица" има готовност за предсрочни избори Зафиров отговори, че темата за избори винаги е на дневен ред в обществото и в политиката. "Винаги сме готови за избори, няма основание да се притесняваме, защото всичко, което правим, е публично и е за обществото", каза той.
Вицепремиерът коментира и протестите с искане за оставка на правителството, като посочи, че от коалицията чуват хората от протеста. Както виждате, голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в бюджета, а оставката на правителството не е на дневен ред, обясни той.
Атанас Зафиров посочи, че е в Николаево за първа копка на проект за асфалтиране на централна улица и за откриване на водопровод, който решава дългогодишен проблем. "Много е важно да се знае, че за нас най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционният процес в страната да не спира", подчерта той.
