Зафиров: Оставката на кабинета в момента не е на дневен ред

6 Декември, 2025 13:00 690 34

  • атанас зафиров-
  • правителство-
  • оставка

БСП на този етап няма причина да преосмисли участието си в управлението, подчерта вицепремиерът

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всичко, което договорихме със социалните партньори и с обществото, е факт в новия проект за бюджет, така че на този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението. Това заяви пред журналисти вицепремиерът и председател на коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в Николаево, където е официален гост на празника на града. Той подчерта, че от коалицията са заявили, че ще преосмислят участието си в управлението, ако социалните придобивки не бъдат защитени в бюджета.

На въпрос дали "БСП - Обединена левица" има готовност за предсрочни избори Зафиров отговори, че темата за избори винаги е на дневен ред в обществото и в политиката. "Винаги сме готови за избори, няма основание да се притесняваме, защото всичко, което правим, е публично и е за обществото", каза той.

Вицепремиерът коментира и протестите с искане за оставка на правителството, като посочи, че от коалицията чуват хората от протеста. Както виждате, голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в бюджета, а оставката на правителството не е на дневен ред, обясни той.

Атанас Зафиров посочи, че е в Николаево за първа копка на проект за асфалтиране на централна улица и за откриване на водопровод, който решава дългогодишен проблем. "Много е важно да се знае, че за нас най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционният процес в страната да не спира", подчерта той.


  • 1 Последния Софиянец

    44 1 Отговор
    Имате срок до сряда иначе София пак ще гори.

    13:00 06.12.2025

  • 2 Гост

    49 0 Отговор
    Парцал трето качество

    13:01 06.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    36 0 Отговор
    Този ми обеща да възстанови Паметника на Съветската армия и нищо не прави.Ще го държа лично отговорен.

    13:01 06.12.2025

  • 4 Полегнал на гърба на народа

    44 0 Отговор
    Иска да плюска и поспива кърлежа.

    13:03 06.12.2025

  • 5 Женският

    36 0 Отговор
    Пускай фритюрника на пазара.Там ти е мазното място.

    13:04 06.12.2025

  • 6 побърканяк

    36 0 Отговор
    Фритюрника да си приготви фритюрника да пържи картофки на пазара в Бургас. Цяло щастие ще е за него, ако хората не му нахлупят на главата.

    13:04 06.12.2025

  • 7 Мръсна

    38 0 Отговор
    гадна дебелаСвиня. Знае че никога няма да влязат във парламента и се държат за власта като удавник за сламка. Марш обратно във кочината свиняДебела.

    13:04 06.12.2025

  • 8 бгполитик

    26 1 Отговор
    коалицията е стабилна краднеме пари!!!

    13:04 06.12.2025

  • 9 трети шопар

    30 0 Отговор
    що ве
    ние пък искаме да се махнете барабар с тиква и шопар
    нямате общо с преди
    макар и тогава некадърни като сега бяхте опозиция поне някаква

    13:05 06.12.2025

  • 10 Руски колхозник

    34 0 Отговор
    Само и само да се задържат на власт, тази 100 годишна партия докъде се докара от к0румпирани депутати

    13:06 06.12.2025

  • 11 Държанката на Шопара.

    35 0 Отговор
    Кебапчия нищоправец.

    13:06 06.12.2025

  • 12 Дневния ред,

    31 0 Отговор
    Шопар нещастен, го определяме ние - не ти!!!

    13:08 06.12.2025

  • 13 кленя

    22 1 Отговор
    не требва оставка на кабинета,а тоягата и лопатата дас заиграят по сичките партии в парламента начело със дубайския скакалец и барселонската тоалетна,само когато заиграе тоягата морковите ще изгният завинаги

    13:10 06.12.2025

  • 14 Дърт Вейдър

    24 1 Отговор
    Чета последните 7 реда и се чудя защо са ми толкова познати.
    Сетих се, това май вече съм го чел във вестник "Работническо дело" в средата на 70те на миналия Век. Първи копки , асфалт , водопровод , светло бъдеще, ура другари !
    Жалка картинка.

    Коментиран от #23

    13:13 06.12.2025

  • 15 Дориана

    25 0 Отговор
    Предателите си остават предатели , които не работят за народа , а срещу народа. Народния гняв ще им покаже къде им е мястото, а то е на дъното.

    13:13 06.12.2025

  • 16 Мнение

    22 0 Отговор
    Не е защото знаете, че няма да влезете в парламента.

    13:15 06.12.2025

  • 17 ПОДЛОГАТА КАЗА...

    24 0 Отговор
    КОТ КАЖЕ ШИША И ТУУПАКА. А НАРОДА В 75% ИСКА ОСТАВКА И ВИ НАРИЧА МАФИЯ НЕ ВИ ПУКА. ПОЗОР СТЕ.

    13:15 06.12.2025

  • 18 Хе!

    29 0 Отговор
    Иди при хората на улицата им обясни лично, защо трябва да търпят по коледа 2-3 шопара да определят дневния ред! ? То на една дебела простотия какво и остава, освен да се вкопчи за властта! Тоя и за пазач на гробищния парк няма да го поставите в една нормална демокрация! Вижте му пиянския отвратителен лик и си направете правилните изводи! Всички толупи и прасета, мафията - вън!

    13:16 06.12.2025

  • 19 Макс

    17 0 Отговор
    А трябва . След което сте вън от Парламента .

    13:17 06.12.2025

  • 20 Моля ?

    27 0 Отговор
    Повече от всякога е на дневен ред ! Час по - скоро , мазен нагъл лъжец ! Оставка !

    13:18 06.12.2025

  • 21 Асен

    27 0 Отговор
    Зафиров това не зависи от теб защото си една жалка продажна пионка

    13:19 06.12.2025

  • 22 ЗРИТЕЛ

    21 0 Отговор
    НАПРОТИВ, НАПРОТИВ .... ДАЖЕ Е ЗАКЪСНЯЛА...

    13:19 06.12.2025

  • 23 Не ,а защото там

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дърт Вейдър":

    днес ще раздават рибена чорба от Ути.

    13:19 06.12.2025

  • 24 Отврат

    14 0 Отговор
    Този е срам за разума!

    13:23 06.12.2025

  • 25 овчи мозък си флинстоун

    15 0 Отговор
    Ами българи разумни юреде ,как да не излезена протест ,какда не изметеш ,да ги изриташ ,даги издухаш да ги .....след като такива като този борсук седнал на държавна хранилка , който се угоява и да ти казва че всичко е окей и няма да подадат оставката

    13:24 06.12.2025

  • 26 Баш софиянец

    9 0 Отговор
    Точно си е на дневен ред. Даже е първа и есинствена точка в дневния ред вашата оставка.

    13:25 06.12.2025

  • 27 нннн

    8 0 Отговор
    Държат кокала до последно. През следващите поне десетина години ще го душат отдалече и ще слюноотделят.

    13:27 06.12.2025

  • 28 Гост

    6 0 Отговор
    Евала! От 26 коментара няма един минус. Тоя изм"екяр зафироф не заслужава един минус

    13:29 06.12.2025

  • 29 Нинов

    0 6 Отговор
    Вива БСП !

    13:33 06.12.2025

  • 30 Вазирис

    6 0 Отговор
    Не е в твоя дневен ред, но е в моя дневен ред! Следващите избори ще отидем да гласуваме 85% от българите и твоята столетница умира.

    Коментиран от #34

    13:39 06.12.2025

  • 31 Дневния ред го определят хората

    8 0 Отговор
    БСП пък съвсем нямате думата. Ако НН ви дадат гласове може да влезете , ако не ви дадат никога няма повече да влезете в НС.

    13:40 06.12.2025

  • 32 Този

    3 0 Отговор
    Ядрен отпадък!

    13:47 06.12.2025

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 34 Дано да отидат но каква е гаранцията ,че

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Вазирис":

    Няма пак да подкрепят ГЕРБ и ДПС. Или че те от своя страна няма пак да фалшифицират изборите. Трябва ни смяна на модела. Може би въвеждане на предварителна регистрация , задължително електронно гласуване или по пощата за хора които живеят извън ЕС Англия САЩ. Имуществен и образователен ценз. Най важното образователен ценз. Хора на социална издръжка и телкове не би трябвало да могат да са гласоподаватели.

    13:58 06.12.2025

