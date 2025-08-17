Новини
Врязалият се в автобус Виктор отива в ареста, карал със 170 - 200 км/ч

17 Август, 2025 19:20 1 064 45

  • виктор илиев-
  • автобус-
  • катастрофа

Самите свидетели са отправили молба към него да намали

Врязалият се в автобус Виктор отива в ареста, карал със 170 - 200 км/ч - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, ще бъде задържан под стража, съобщи бТВ.

Това реши Софийският градски съд, който гледа мярката. Тя може да бъде обжалвана в срок от 3 дни, считано от днес.

Следващото дело срещу Виктор Илиев ще бъде на 26 август.

Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.

Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване”.

"По отношение на извършителите на деянието е взета най-тежката мярка за процесуална принуда, която се отчита както спрямо целите на разследването, така и спрямо степента на обществената опасност на деянието и на дееца. В случая се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, в резултат на което е причинена смъртта на едно лице и средна телесна повреда на повече от едно лице, и общо четири лица, две от които към момента са с опасност за живота.“

Това коментира прокурор Сабина Христова след заседанието на Софийския градски съд.

„Поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, допълни още прокурорът.

След последните изменения в закона предвиденото наказание за този вид престъпление е лишаване от свобода между 10 и 15 години, а в изключително тежки случаи – между 15 и 20 години, посочи Сабина Христова.

На въпрос дали ще се наложи ли извършителят на убийството да плати автомобила, който е шофирал, както и автобуса на градския транспорт, прокурор Христова коментира: „Вероятно ще следва да се присъдят причинените вреди в резултат на виновното противоправно поведение, и ще се наложи да изплати същите – както за уврежданията на автобуса, така и за предоставения му за ползване лизингов автомобил, който е управлявал при причиняването на пътнотранспортното произшествие.“

Бутилка с райски газ е намерена в колата при извършения оглед и при последвалото претърсване и изземване на съответния автомобил, коментира прокурор Христова, и допълни: „Налице са и свидетелски показания, че по време на управлението на автомобила извършителят е употребявал райски газ. В тази връзка е назначена химико-токсикологическа експертиза, която към момента е в процес на изготвяне и ще конкретизира употребата на райски газ.“

„Според събраните до момента свидетелски показания поведението на водача е било изключително агресивно. Самите свидетели са отправили молба към него да намали скоростта и да спазва съответните правила, тъй като пътуващият вдясно до водача спътник притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Очевидно всички са били възмутени и са настоявали той да преустанови този вид поведение, но същият не се е съобразил с техните молби“, завърши прокурорът по делото.


  • 1 гост

    20 2 Отговор
    Цигането - в ареста, не че не заслужава, а полицейския от Несебър - в къщи, мама и тати да го дундуркат! Те това е Темида със завързаните очи!

    Коментиран от #3, #34

    19:23 17.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Като гледам как летеше поне 250 км в час

    19:24 17.08.2025

  • 3 Те така са потъмнили снимката

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Че дори и полицаите изглеждат като сиганьори

    19:27 17.08.2025

  • 4 Мими Кучева🐕

    24 2 Отговор
    Мисля,че требе се даде втори шанс на Виктор.Той е прекрасен младеж и от него ще излезе успешен квантов физик,или ще се отдаде на благородната лекарска професия.🤔🤔♥️♥️🤔🤔👍

    Коментиран от #6

    19:28 17.08.2025

  • 5 Айзомби

    3 19 Отговор
    И как му измериха скороста не ми е ясно.Сертифицирана камера за скорост ли ? Или просто ей така на "око".Може пък да е карал с ограничението и шофьора на буса да го е заслепил.

    Коментиран от #7, #13, #32

    19:28 17.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":

    Убития от него човек е лекар.

    Коментиран от #9

    19:29 17.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айзомби":

    Като измерят ширината на кръстовището на клипа се засича за колко го пресича.

    Коментиран от #18

    19:30 17.08.2025

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 2 Отговор
    Виктор е много красив,прилича на младият Ален Делон. 👍

    19:30 17.08.2025

  • 9 Мими Кучева🐕

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Именно,защо да не изкупи вината си като завърши медицина!Виждам Виктор като успешен сърдечен хирург.🤔♥️👍

    19:32 17.08.2025

  • 10 С колко

    20 1 Отговор
    е карал престъпника Никола Бургазлиев , прегазил в Слънчев бряг невинни хора и деца , които са с непоправими травми на черепа и мозъка , някои със счупени ходила , крака , ребра , таз..... Душевната мъка , последствията , разбитата психика остава ЗАВИНАГИ ! Как смятат тези , скалъпили освобождаването на причинилия тази огромна трагедия на жертвите ? Съвест , закони, справедливост и какво им е приготвила съдбата за в бъдеще б!

    Коментиран от #14, #16, #20

    19:33 17.08.2025

  • 11 Много ясно

    14 0 Отговор
    Естествено, че е надрусан. На клипа се вижда, че няма никаква реакция, да спре, да се завърти и да избегне удара.

    19:34 17.08.2025

  • 12 Така ли?

    14 0 Отговор
    Този гнусенЦиганин да ходи направо в гроба.

    19:34 17.08.2025

  • 13 Знаещ

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айзомби":

    Не знам дали е сарказъм, или наистина задаваш този въпрос. Даже с просто око от камерата се вижда, че е карал поне със 150. Това е 3 пъти над позволеното. Дано да изгние в затвора, ама едва ли. Правилния съдия, правилния прокурор, ,, Добро поведение,, и ето го на свобода след 5-6 годинки.

    19:34 17.08.2025

  • 14 Ти подозирам

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "С колко":

    Че си някой гнусенПазарджишкиЦиганин. Изместваш темата, защото не ти е угодна.

    19:35 17.08.2025

  • 15 ЕГАААХТИИ И ГРОЗНИЯМАНГАЛ

    7 0 Отговор
    ДАНО ДА ИМА ПОДХОДЯЩИ ХОРА ДА МУСА РАДВАТ В ПАНДИЗА....

    19:36 17.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    14 0 Отговор
    Тоя римлянин е карал напушен,с четири пъти по висока скорост от разрешената.При тая скорост както се вижда от клипа не може да вземе завоя и се насочва направо удряйки се в автобуса.А това е време от 2-3 секунди.
    За тоя убиец доживотна присъда!

    Коментиран от #19

    19:40 17.08.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    точно / по мои сметки е с 10 метра в секунда ..(груби)/ по-нататък е лесно да се смята , но е над 200км. в час-сигурен съм , още докато видях клипа за пръв път

    Коментиран от #27, #43

    19:44 17.08.2025

  • 19 Мими Кучева🐕

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Еееее,не бъди толкова краен!Младежи като Виктор са гарант за новото начало,и евроатлантическото бъдеще на родината.🦍🦍🦍🤗🤣👍

    Коментиран от #31

    19:45 17.08.2025

  • 20 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "С колко":

    . А тоя с АТВ то и спецназа няма да го спаси от дядото. Просто ще изпревари пострадалите. Ако родителите на каскадьора бяха истински ченгета щяха да се молят да е в западната. Споделям от опит

    19:45 17.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе

    0 0 Отговор
    То мунчето ут нову ту началу

    19:51 17.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    поправка-100 м/ сек

    19:56 17.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БАРС

    2 0 Отговор
    С ТОЯ КАКВО СЕ ЗАНИМАВАТ ДИРЕКТНО НА ГИЛОТИНАТА.

    19:57 17.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ИМАТЕ В ПРЕДВИД

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мими Кучева🐕":

    БЪДЕЩИЯТ ЦВЯТ НА НАЦИЯТА

    19:58 17.08.2025

  • 32 Пак неразбрал

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айзомби":

    Камерата снима с определен брой кадри в минута - за видео-наблюдение може с 10 или15 кадъра в секунда .
    Колата се появява на 4 или 5 кадъра. От кадър до кадър има поне 1 дължина на колата .От там нататък смятай , все пак не е ядрена физика ... Или не можеш да смяташ?

    19:59 17.08.2025

  • 33 Батка

    3 2 Отговор
    Що така оглушително се мълчи за другия юнак с АТВ-то??? Да не би да има нещо общо, свързано с к.у.к.ите, от чиято страст се е п.р.ъ.к.н.а.л.о това п.о.д.о.б.и.е на човек?

    Коментиран от #36

    19:59 17.08.2025

  • 34 Двете

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    престъпления не са еднакво тежки по смисъла на НК. Освен това оня от Несебър няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Така пише в закона, който не си чел, но коментираш. Жалка работа.

    20:00 17.08.2025

  • 35 Яшар

    3 1 Отговор
    Циганите винаги са зян на всичко случващо се в тази държава

    Коментиран от #41

    20:08 17.08.2025

  • 36 Леле

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Батка":

    колко си проззззз, не е истина просто

    20:10 17.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Да взема макса тоя красавец.20 календара ще му дойдат добре.

    20:11 17.08.2025

  • 39 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Бай Ставри ще го помилва

    20:12 17.08.2025

  • 40 000

    2 0 Отговор
    Смачкайте мръсния циганин.

    20:12 17.08.2025

  • 41 Ще има

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Яшар":

    полза от тях само когато станат дезинфектанти. Ама не тоалетни, а обикновени, заради "аромата" им.

    20:12 17.08.2025

  • 42 Бай Шиле

    1 0 Отговор
    Учил да 6 клас. Питам...Как без основно образование е стигнал до шофьорска книжка? Ясно е! Корупция. Но този който не е направил подходящата проверка следва също да е виновен за това ПТП.

    Коментиран от #45

    20:14 17.08.2025

  • 43 Е толкова ли е трудно

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    да погледнат на колко е спрял километража на леката кола?

    20:15 17.08.2025

  • 44 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    моЪдобрати те не следите осторожно ще има санкции от господарите

    20:16 17.08.2025

  • 45 Дупничанин

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Бай Шиле":

    Мани, не питай. Стигнем ли до образователен ценз, баце и сфински почват да мигат на парцали.

    20:18 17.08.2025

