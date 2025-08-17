Врязалият се в автобус Виктор отива в ареста, карал със 170 - 200 км/ч

21-годишният Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, ще бъде задържан под стража, съобщи бТВ.

Това реши Софийският градски съд, който гледа мярката. Тя може да бъде обжалвана в срок от 3 дни, считано от днес.

Следващото дело срещу Виктор Илиев ще бъде на 26 август.

Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.

Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване”.

"По отношение на извършителите на деянието е взета най-тежката мярка за процесуална принуда, която се отчита както спрямо целите на разследването, така и спрямо степента на обществената опасност на деянието и на дееца. В случая се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, в резултат на което е причинена смъртта на едно лице и средна телесна повреда на повече от едно лице, и общо четири лица, две от които към момента са с опасност за живота.“



Това коментира прокурор Сабина Христова след заседанието на Софийския градски съд.



„Поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, допълни още прокурорът.



След последните изменения в закона предвиденото наказание за този вид престъпление е лишаване от свобода между 10 и 15 години, а в изключително тежки случаи – между 15 и 20 години, посочи Сабина Христова.

На въпрос дали ще се наложи ли извършителят на убийството да плати автомобила, който е шофирал, както и автобуса на градския транспорт, прокурор Христова коментира: „Вероятно ще следва да се присъдят причинените вреди в резултат на виновното противоправно поведение, и ще се наложи да изплати същите – както за уврежданията на автобуса, така и за предоставения му за ползване лизингов автомобил, който е управлявал при причиняването на пътнотранспортното произшествие.“



Бутилка с райски газ е намерена в колата при извършения оглед и при последвалото претърсване и изземване на съответния автомобил, коментира прокурор Христова, и допълни: „Налице са и свидетелски показания, че по време на управлението на автомобила извършителят е употребявал райски газ. В тази връзка е назначена химико-токсикологическа експертиза, която към момента е в процес на изготвяне и ще конкретизира употребата на райски газ.“

„Според събраните до момента свидетелски показания поведението на водача е било изключително агресивно. Самите свидетели са отправили молба към него да намали скоростта и да спазва съответните правила, тъй като пътуващият вдясно до водача спътник притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Очевидно всички са били възмутени и са настоявали той да преустанови този вид поведение, но същият не се е съобразил с техните молби“, завърши прокурорът по делото.