Комисията по стоковите борси и тържищата представя динамиката на цените за последната седмица

18 Август, 2025 07:22 621 19

Наблюдават се цените на 27 основни хранителни продукти, сред които плодове и зеленчуци на едро и динамиката на пазара на седмична база.

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще представи динамиката на цените за изминалите 7 дни, както и обзор от началото на кампанията през май, съобщават от Нова телевизия.

В очакване на еврото, Комисията оповестява ежеседмично динамиката на пазара с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване на цени.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ендер

    6 0 Отговор
    То и аз съм в Испания, и често се чудя как оцеляват българите в България с тея цени - не само на храните ами и на имотите. Побъркана работа! За плажовете пък съм тотално стъписан - само за мазохисти!

    Коментиран от #8

    07:44 18.08.2025

  • 4 Перо

    5 0 Отговор
    Нищо не работи тази комисия и е част от мафията! Правилно е написано, само “наблюдава”!

    07:52 18.08.2025

  • 5 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вдигнаха само цените за чадър с два шезлонга, ако не си на свободна зона!

    07:57 18.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факти

    2 0 Отговор
    В очакване на еврото, Комисията оповестява ежеседмично динамиката на пазара с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване на цени, както и да не Ви се завива свят !

    08:00 18.08.2025

  • 8 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ендер":

    Явно животът те е изритал от България "по непригодност" и вятърът те е отвял чак в Испания.И понеже не си правиш труда да разбираш нещата а само да им се чудиш "за по-лесно",ще ти дам Безплатно обяснение да не те набутвам :ТОЧНО Скъпите имоти в БГ са в полза на Българите защото стара истина е че колкото един Имот е по-скъп,толкова и по-големи Приходи носи.А от там нататък нещата са лесни- имаш Приходи- нямаш страх от цените на ...всичко!Относно пък възмущението ти от цените на Плажа ще поясня:на който му е Скъпо на Море,ходи на Планина!И специално за такива Неразбиращи като тебе бат Бойко горещо препоръча да прочетат "Винету" където е пълно с полезни съвети,ама пусти мързел...:)

    08:01 18.08.2025

  • 9 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Човекът ти казва за храните, водата, защото без бензин и цигари можеш да минеш при криза, но без храна и вода не те виждам! 1,5 л. вода за пиене е 15 с, а не €1,-1,5! Бензина е малко по-скъп, но ако заредиш там, ще литнеш!

    Коментиран от #14

    08:02 18.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаберих

    3 0 Отговор
    Сутринта правя гимнастика, навеждам се и допирам пода с длани. Жена ми излиза от банята и ми казва:
    - Не трябва чак да се кланяш, кажи просто “Добро утро!”.

    08:13 18.08.2025

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    казваш ми без какво мога да мина при Криза,ама като дойде Кризата тогава ще му мисля.Сега да видим как стои въпросът с Водата в Гърция и у нас- говорим за Бутилирана вода както предлагаш:Питам Интернет Колко е Литър бутилирана вода в Гърция и ми излиза 0,60 Евро,демек 1,20лв.Поглеждам в Брошурата на ЛИДЛ и виждам че бутилка от 1,5 Литра/МИНЕРАЛНА/ "Велинград" струва 0,56 Евро,т.е. колкото в Гърция,ама 1,5 ПЪТИ ПОВЕЧЕ?Въпрос:Цял живот ли ще вземате околните за Канарчета?!

    08:20 18.08.2025

  • 15 Фройд

    3 0 Отговор
    Закрийте наблюдаващата комисия от нищо правещи бастуни.

    08:21 18.08.2025

  • 16 Стъкмистика

    3 0 Отговор
    Направо да наблюдават динамиката на цените за 1 ден ... олигофрени !

    08:28 18.08.2025

  • 17 Дани

    0 0 Отговор
    За всички е от ясно по ясно че тази комисия не върши нищо от това за което е назначена. Цените продължават поголовно да растат както във веригите така и по пазарите и малките търговски обекти.Навсякъде се наблюдава тенденция преди още да е влязло еврото на всички стоки цените да се нагласят изкуствено нагоре.

    08:37 18.08.2025

  • 18 ГОЛЯМАТА ИНФЛАЦИЯ

    0 0 Отговор
    Спомням си на времето как бързахме да си обърнем заплатите в долари, че всеки час курса се променяше. И сега е нещо подобно с цените.

    08:40 18.08.2025

  • 19 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Нищоправци, с големи заплати,но на практика се явяват като Регистратори! Какъв е ефекта от тяхната територия? Някой може ли да разбере? АЗ не разбирам. Същата " функция" е прехвалената, прословута Комисия за Защита на Потребителите- КЗП.Продъниха ни ушите,как проверявали,контролирали движението на цените.Призовават хората,да подават сигнали.Алооо, за да подадеш сигнал,ти изискват регистрация,цял куп данни( включително лични) , и да го пуснеш в електронен формат.Пешо,Гошо и бай Стоян, който имат телефон за връзка,ще ръгне да търси сайт,да се регистрира,да попълва цял ферман,за да посочи,че Радко яйцата,на пазара е вдигнал цената им с десет стотинки,а кашкавал ,сирене,мляко за седмица са отскочили с 30-40 ст.Защо няма директен телефон,за подаване на сигнали.Със запис на разговора.? Не приемат " анонимни сигнали" .Ами с телефона,не съм анонимен.Просто ми връщат контролно прозвъняване и ми изискват имената.А сега,ако изобщо решиш да им пуснеш сигнал,нямаш представа,ще проверят ли,кога в какъв срок.Другият абсурд: Ако се оплакваш за тока- обърнете се директно към еди кой си,за водата към еди кой си.Но този" еди кой си" на практика е шапката на онзи,,срещу когото се оплакваш.

    08:40 18.08.2025

