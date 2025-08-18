Комисията по стоковите борси и тържищата представя динамиката на цените за последната седмица

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще представи динамиката на цените за изминалите 7 дни, както и обзор от началото на кампанията през май, съобщават от Нова телевизия.

В очакване на еврото, Комисията оповестява ежеседмично динамиката на пазара с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване на цени.

Наблюдават се цените на 27 основни хранителни продукти, сред които плодове и зеленчуци на едро и динамиката на пазара на седмична база.