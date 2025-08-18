Комисията по стоковите борси и тържищата представя динамиката на цените за последната седмица

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще представи динамиката на цените за изминалите 7 дни, както и обзор от началото на кампанията през май, съобщават от Нова телевизия.
В очакване на еврото, Комисията оповестява ежеседмично динамиката на пазара с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване на цени.
Наблюдават се цените на 27 основни хранителни продукти, сред които плодове и зеленчуци на едро и динамиката на пазара на седмична база.
3 Ендер
Коментиран от #8
07:44 18.08.2025
4 Перо
07:52 18.08.2025
5 Перо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вдигнаха само цените за чадър с два шезлонга, ако не си на свободна зона!
07:57 18.08.2025
7 Факти
08:00 18.08.2025
8 оня с коня
До коментар #3 от "Ендер":Явно животът те е изритал от България "по непригодност" и вятърът те е отвял чак в Испания.И понеже не си правиш труда да разбираш нещата а само да им се чудиш "за по-лесно",ще ти дам Безплатно обяснение да не те набутвам :ТОЧНО Скъпите имоти в БГ са в полза на Българите защото стара истина е че колкото един Имот е по-скъп,толкова и по-големи Приходи носи.А от там нататък нещата са лесни- имаш Приходи- нямаш страх от цените на ...всичко!Относно пък възмущението ти от цените на Плажа ще поясня:на който му е Скъпо на Море,ходи на Планина!И специално за такива Неразбиращи като тебе бат Бойко горещо препоръча да прочетат "Винету" където е пълно с полезни съвети,ама пусти мързел...:)
08:01 18.08.2025
9 Перо
До коментар #2 от "оня с коня":Човекът ти казва за храните, водата, защото без бензин и цигари можеш да минеш при криза, но без храна и вода не те виждам! 1,5 л. вода за пиене е 15 с, а не €1,-1,5! Бензина е малко по-скъп, но ако заредиш там, ще литнеш!
Коментиран от #14
08:02 18.08.2025
13 хаберих
- Не трябва чак да се кланяш, кажи просто “Добро утро!”.
08:13 18.08.2025
14 оня с коня
До коментар #9 от "Перо":казваш ми без какво мога да мина при Криза,ама като дойде Кризата тогава ще му мисля.Сега да видим как стои въпросът с Водата в Гърция и у нас- говорим за Бутилирана вода както предлагаш:Питам Интернет Колко е Литър бутилирана вода в Гърция и ми излиза 0,60 Евро,демек 1,20лв.Поглеждам в Брошурата на ЛИДЛ и виждам че бутилка от 1,5 Литра/МИНЕРАЛНА/ "Велинград" струва 0,56 Евро,т.е. колкото в Гърция,ама 1,5 ПЪТИ ПОВЕЧЕ?Въпрос:Цял живот ли ще вземате околните за Канарчета?!
08:20 18.08.2025
15 Фройд
08:21 18.08.2025
16 Стъкмистика
08:28 18.08.2025
17 Дани
08:37 18.08.2025
18 ГОЛЯМАТА ИНФЛАЦИЯ
08:40 18.08.2025
19 Мухаа ха!
08:40 18.08.2025