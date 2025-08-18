Новини
Достатъчно строги ли са правилата за младите водачи у нас

Достатъчно строги ли са правилата за младите водачи у нас

18 Август, 2025 09:51

Във временната комисия за пътна безопасност, която се сформира в Парламента се събрахме над 10 организации и внесохме повече от 25 предложения за промени, заяви Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България

Достатъчно строги ли са правилата за младите водачи у нас - 1
Мария Атанасова

С несъобразена скорост, стаж зад волана от 2 седмици и вече доказани нарушения на пътя – какво следва след като 21-годишният шофьор се вряза с колата си в автобус на градския транспорт? Припомняме, че при тежката катастрофа живота си загуби един човек, а други шестима бяха тежко ранени.

„В случая не можем да виним само МВР, но ако се наложат подобни рестрикции, не само за притежание, но и за управление на мощни автомобили такива трагедии могат да бъдат избегнати”, каза в предаването „Здравей, България” Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Тодоров се обърна с апел към Народното събрание за законодателни промени в тази насока.

„Ако общинските камери засичаха скорост, каквато възможност вече им е дадена по закон, този инцидент по всяка вероятност щеше да бъде избегнат. Тези камери обаче още не са сертифицирани и данните не достигат до КАТ”, посочи още Тодоров. Според него у нас все още се изостава по отношение на ключови моменти за пътната безопасност. Като основни проблеми той открои свързаността между отделните звена, инфраструктурата и неправилно насочени инвестиции по отношение на работата на силовите звена.

„В конкретния случай – ако водачът беше управлявал кола със 130 к.с., но със същата висока скорост, вероятно пораженията нямаше да са такива”, каза още Тодоров.

„Във временната комисия за пътна безопасност, която се сформира в Парламента се събрахме над 10 организации и внесохме повече от 25 предложения за промени”, заяви Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. По думите му са налице доста пропуски и в системата, по която към момента се обучават курсистите.

„Едното ни предложение беше на млади водачи – с до две години стаж – да има предвидени по-строги санкции и ако не се допускат нарушения за това време, на съответния водач официално да му бъде издадена книжка”, посочи Вутев. По думите му, въпреки наличието на правила, липсва прозрачност и достатъчно проследяване за изпълнението им.

"В наредбите и учебните планове, съответно на Министерството на транспорта и на МОН е описано как трябва да се проведе обучението и изпита, но за съжаление ние не сме контролен орган и не можем да наложим санкции при нарушение", каза още той.

"Според същите наредби автомобилът е оборудван с устройство, което моделира маршрута и подава визуални и гласови команди – ние го наричаме навигатор. Често пъти обаче не се спазва това правило и изпитващият се превръща в такъв", обясни Петър Вутов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1489

    1 0 Отговор
    сачма ли съм, гюле ли съм

    09:54 18.08.2025

  • 2 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Какво стана с ония правила - млади шофери с придружител, млади шофери да не карат по нощите, млади шофери да карат САМО малолитражки..... Ако двигатела му беше 900 кубика, нямаше да се шибне със 170, щеше да е само със 70

    09:55 18.08.2025

  • 3 зле

    0 1 Отговор
    има ясно написани закони но никой не ги спазва!!!

    09:58 18.08.2025

  • 4 Герп боклуци

    0 0 Отговор
    Макс скорост в бг е 140,всички автомобили и моторетки с ограничители на 140 айде.....

    10:00 18.08.2025

  • 5 преди време

    2 0 Отговор
    щяха да приемат ограничения за младите шофьори в няколко посоки - да сарат една година с придружител, да не шофират кори над 1,5 куб.м, и нощно време - но явно съпротивата е била огромна и доникъде не се стигна - а това щеше да въведе правила и предпоставки за усъвършенстване! Какви са тези родители и близки хора, които без да се замислят предоставят супермощни коли на млади водачи - това си е направо покана за (само)убийство!!!

    10:01 18.08.2025

  • 6 Още една комисия

    1 0 Отговор
    Пак ще се събират хората, ще си чешат езиците, за което ще им се заплати достойно. Ще вземат решения, които никой няма да си направи труда да изпълни.

    10:02 18.08.2025

  • 7 нов водач има и на 55 г.

    0 0 Отговор
    малък ли е . строги ли са с него . правилата са преписани . катаджииците са малко. бяха си 1800 , но крадеха и ги хванаха и уволниха . а наказания има . хората споделят . събират им глоби със стотици . едни знаци а трафика е друг . елементарно е . колко по строги да са . млад водач е кат млад катаджиец . за него строго ли е . строго е .

    10:05 18.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

