120 000 млади българи са с дългове

Камарата на частните съдебни изпълнители отчита видим ръст на задлъжнялостта сред младите. Става дума за дребни суми и бързи кредити. Те се теглят за скъпи стоки, техника и екскурзии. Общият брой на изпълнителните дела е 120 000, съобщава NOVA NEWS.

"Към ноември 2024 г. установихме, че изпълнителните дела срещу младежи до 20-годишна възраст са 4000, между 20-25-годшина възраст са 36 000, между 25 и 30-годишна възраст са 80 000. Това всъщност ни подтикна не само да алармираме обществеността за проблема, който нараства доста сериозно, но и да предприемем мерки, така че да спрем тази тенденция", коментира Сийка Анадолиева, която е член на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Финансовата неграмотност тласка младите към дългове. Голяма част от взетите назаем пари се харчат за луксозни стоки и услуги. Според Анадолиева причините за тази статистика са бързият достъп до кредити, както и желанието да живеем по-добре.



"Забелязваме, че основно младите хора теглят кредити, за да осъществят свое желание, да направят по-скъпа покупка - най-често някаква техника, или да отидат на екскурзия. Т.е. дава се предимство на задоволяване на желанията пред потребностите. Въпросът е това да не е за сметка на финансовата сигурност", допълва тя.

Доника Мехтерова е на 25 години. Наскоро завършва университет в чужбина и решава да се прибере у дома. Споделя, че обича да дава парите си за екскурзии, развлечения и шопинг. Казва, че не спестява от заплатата си. За да се установи трайно в България, младата жена обмисля покупка на имот, но намирането на подходящ се оказва нелека задача. Тя споделя, че няма финансовата възможност, парите в България не ѝ достигат. Смята, че във Франция, където е живяла 8 години, е по-евтино и има повече опции за младите хора.

Според кредитния консултант Елена Михайлова купуването на имот е най-желаната инвестиция за българина, а основната част от клиентите са млади семейства. Тя посочва, че когато се сключва сделка, най-разумно е да се направи сметка как ще бъде обслужван кредитът, особено когато той е с цел инвестиция. Тя споделя още и че често се срещат неразумни инвестиции преди 1 януари. Според нея това не се дължи на страха от еврото, а от това, че цените ще се повишат. "Няма задължителен сценарий. Никой не знае какво точно ще стане", допълва тя.

Михайлова подчерта, че се теглят кредити за покупка на автомобил, както и за да влезеш във втора сделка за имот.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева отправи предупреждение заради имотния пазар у нас, като каза, че може да се наложи допълнително затягане на кредитирането. "Напрегнатите оценки на недвижимите имоти изискват особено внимание и могат да наложат допълнително затягане на макропруденциалната политика, с цел ограничаване на кредитния растеж и предотвратяване на прегряване на икономиката. През 2024 г. БНБ въведе уместни мерки, насочени към кредитополучателите. Сега тя трябва да бъде готова да затегне допълнително", заяви Георгиева.

Какво обаче ще се случи с цените на имотите през следващата година и какви са прогнозите за лихвите?

"Очакваме силна следваща година - със стабилен пазар, като през първите месеци ще е малко по-спокойно. Не очакваме сериозно покачване на лихвите", посочва Михайлова. Финансовите експерти препоръчват да се отнасяме с повишено внимание към решенията, свързани с бързите и жилищните кредити.