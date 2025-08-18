Новини
Мария Филипова има най-много точки след изслушването за заместник-омбудсман

18 Август, 2025 11:40 379 12

Мария Филипова има най-много точки след изслушването за заместник-омбудсман - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мария Филипова събра най-много точки – 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман, съобщиха на сайта на институцията, цитирани от БТА. Кандидатурата ѝ беше внесена в Народното събрание от омбудсмана Велислава Делчева.

На второ място е класирана Марина Кисьова де Хеус с 13 точки, а Деница Димитрова получава 12 т.

Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората, заяви Филипова при изслушването си пред комисията по оценяване на кандидатите. Тя е номинирана от Асоциация „Активни потребители“. Филипова е настоящ председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Тя мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни структури. Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани, изтъкна претендентът за заместник-обществен защитник.

За създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им гражданите да могат да се обаждат, се обяви още Филипова


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Грешно заглавие !!! Вярното е - Мария Филипова е точкована най много при изслушването !!!

    11:42 18.08.2025

  • 2 Събудете се робии

    6 0 Отговор
    Герберистката мафия пак окупира цялата територия .

    11:43 18.08.2025

  • 3 Шиши

    6 0 Отговор
    Изпитах ги на ,, микрофона,,ми и Мария е най добра без ръце.

    11:43 18.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Ф устата и на трите.

    11:43 18.08.2025

  • 5 Марина

    2 0 Отговор
    Пак е близка на някои.. Аман вече, бр

    11:43 18.08.2025

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    Гражданските свободи са заплашени от дигитализацията и изкуствения интелект на служба в администрацията и мафията. Какви ограничения в тази сфера ще наложи Омбудсманът?

    11:44 18.08.2025

  • 7 Калинки, калинки

    0 0 Отговор
    малинки.

    11:46 18.08.2025

  • 8 Трол

    0 0 Отговор
    Журито на конкурса е останало изумено от високия професионализъм на кандидатките.

    11:47 18.08.2025

  • 9 604

    0 0 Отговор
    Най добре ги върти и гълта!

    11:47 18.08.2025

  • 10 Тея

    0 0 Отговор
    какво работят?

    11:48 18.08.2025

  • 11 Мнение

    0 0 Отговор
    Метресите на Шиши - Нагъзян и Филишишова ги готвят за председател на НС и министър-председател. Стигнахме дъното, но продължаваме упорито да копаем... ПОЗОРИЩЕ!

    11:48 18.08.2025

  • 12 Гаранция в ранция

    0 0 Отговор
    Фалираха букмейкърите приемащи залози с коефицент 1, 001, смятай!

    11:48 18.08.2025

