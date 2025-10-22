Заради изборите в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в Комисията за контрол на службите

Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ са извикани на изслушване в Комисията за контрол на службите. Темата е извънредният вот за общински съвет в Пазарджик, съобщават от Нова телевизия.
Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия от преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.
Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност и тече проверка.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЧЕ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е В КРИЗА , ТОВА НЕ Е ТЯХНА РАБОТА.
АМИ ЩОМ НЯМА ДА РАБОТЯТ ЗА ХОРАТА,ВРЕМЕ Е НИЕ САМИ ДА ВЗЕМЕМ НЕЩАТА В СВОИ РЪЦЕ.
Коментиран от #4
08:00 22.10.2025
2 глоги
08:12 22.10.2025
3 електрошок
08:13 22.10.2025
5 Проблем
08:36 22.10.2025
6 Тия !
Пак Ли ?
Се !
Ос !
Ра !
Ха ?
08:41 22.10.2025
7 Милиони на вятъра
08:43 22.10.2025
8 Иван
Колко лесно ставало, блокират се 2 поршета, снимаш бягашите ... ама трябват и топки!
Всъщност не е толкова просто, защото трябва някой да входира престъпленията на нашите хубавци в европейските институции.
Браво на Ивелин Михайлов и неговите хора!
08:44 22.10.2025