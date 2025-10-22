Новини
Заради изборите в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в Комисията за контрол на службите

22 Октомври, 2025 07:56 507 8

Именно резултатът от изборите в Пазарджик доведе до криза в управлението и серия от преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.

Заради изборите в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в Комисията за контрол на службите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ са извикани на изслушване в Комисията за контрол на службите. Темата е извънредният вот за общински съвет в Пазарджик, съобщават от Нова телевизия.

Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия от преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.

Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност и тече проверка.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    КРИЗА В УПРАВЛЕНИЕТО,ЗАРАДИ КОКАЛА!!!???
    ЧЕ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е В КРИЗА , ТОВА НЕ Е ТЯХНА РАБОТА.
    АМИ ЩОМ НЯМА ДА РАБОТЯТ ЗА ХОРАТА,ВРЕМЕ Е НИЕ САМИ ДА ВЗЕМЕМ НЕЩАТА В СВОИ РЪЦЕ.

    Коментиран от #4

    08:00 22.10.2025

  • 2 глоги

    0 0 Отговор
    ЩЕ изслушат МВР и ДАНС в Комисията за контрол на службите.

    08:12 22.10.2025

  • 3 електрошок

    2 0 Отговор
    И да не са в УРАНОВИТЕ МИНИ,ако са в Белене,пак ще е добре!

    08:13 22.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Проблем

    3 0 Отговор
    Голям проблем - някой предложи повече пари в махалите и купи изборите под носа на традиционно купуващите избори през последните 10 години... Слонът в стаята е огромен и всички освен службите го виждат

    08:36 22.10.2025

  • 6 Тия !

    2 0 Отговор
    Тия !

    Пак Ли ?

    Се !

    Ос !

    Ра !

    Ха ?

    08:41 22.10.2025

  • 7 Милиони на вятъра

    1 0 Отговор
    Раздут е щат. Съкращения

    08:43 22.10.2025

  • 8 Иван

    0 0 Отговор
    И по-зле ще става! След като се разпитат вътрешните служби, външните ще почнат да задават въпроси!
    Колко лесно ставало, блокират се 2 поршета, снимаш бягашите ... ама трябват и топки!
    Всъщност не е толкова просто, защото трябва някой да входира престъпленията на нашите хубавци в европейските институции.
    Браво на Ивелин Михайлов и неговите хора!

    08:44 22.10.2025

