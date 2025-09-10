Новини
България »
Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

10 Септември, 2025 10:39 415 20

  • мария филипова-
  • заместник-омбудсман

Длъжността я прави потенциален избор за служебен премиер

Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът избра за заместник-омбудсман Мария Филипова.

Със заемането на поста тя ще бъде включена в списъка с длъжности, от които президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.

Мария Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в периода 2011-2025 година в Агенцията по вписванията, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    Звучи все едно е спечелила риалитото "Дива и щастлива"

    10:41 10.09.2025

  • 2 Факт е че

    6 2 Отговор
    е много симпатична!

    10:41 10.09.2025

  • 3 Бай Коста

    2 2 Отговор
    Тя ще е! Нещо ново и нещо много различно в комбинация не само с обвивка, но и съдържание.

    10:41 10.09.2025

  • 4 Мисира

    5 0 Отговор
    И труженичките ще са щастливи.

    10:41 10.09.2025

  • 5 Защо не?

    6 1 Отговор
    Хубава кака. Ама хубавите ябълки, прасетата ги ядат.

    10:41 10.09.2025

  • 6 ОЧАЙВАЙТЕ Е КАТО ПРЕМИЕР

    6 0 Отговор
    КАЗАНО Е ЧЕ И РУСА ЖЕНА ША НА ,ОПРАВИ,,, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ.......

    10:41 10.09.2025

  • 7 БГ681

    8 0 Отговор
    Това се знаеше отдавна. Тя си е ," заслужила" пред който трябва.

    10:42 10.09.2025

  • 8 Баце ЕООД

    7 0 Отговор
    Нека позная.. Устен изпит?

    Коментиран от #14

    10:42 10.09.2025

  • 9 Да питам, бе

    7 0 Отговор
    Шиши лично ли я посочи?

    10:42 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От 2011 е заемала ръководни длъжности

    5 0 Отговор
    Хахахаха интересно на колко години е била тогава
    Поредната държанка

    Коментиран от #18

    10:43 10.09.2025

  • 12 Песимист

    1 0 Отговор
    Може да е читава жената ама да не вярваш.

    10:43 10.09.2025

  • 13 Хмм

    2 0 Отговор
    Назарян две, изрусена мургавелка

    10:44 10.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А за мин.-председател

    1 0 Отговор
    кога ?!

    10:44 10.09.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ф устата.

    10:44 10.09.2025

  • 17 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Филипова от Филиповци.

    10:45 10.09.2025

  • 18 Освалдо Риос

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "От 2011 е заемала ръководни длъжности":

    Личи й, има дълъг стаж и тясна специалност.

    10:46 10.09.2025

  • 19 А тая хубава мома

    0 0 Отговор
    Кой я спонсорира че от изврстно време навсякъде ни я пробутвате

    10:46 10.09.2025

  • 20 Стих

    0 0 Отговор
    Много изпити е минала, дръжности сменила, висок пост заела. Току тъй не става, човек трябва.

    10:46 10.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове