Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Парламентът избра за заместник-омбудсман Мария Филипова.
Със заемането на поста тя ще бъде включена в списъка с длъжности, от които президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.
Мария Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в периода 2011-2025 година в Агенцията по вписванията, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:41 10.09.2025
2 Факт е че
10:41 10.09.2025
3 Бай Коста
10:41 10.09.2025
4 Мисира
10:41 10.09.2025
5 Защо не?
10:41 10.09.2025
6 ОЧАЙВАЙТЕ Е КАТО ПРЕМИЕР
10:41 10.09.2025
7 БГ681
10:42 10.09.2025
8 Баце ЕООД
Коментиран от #14
10:42 10.09.2025
9 Да питам, бе
10:42 10.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 От 2011 е заемала ръководни длъжности
Поредната държанка
Коментиран от #18
10:43 10.09.2025
12 Песимист
10:43 10.09.2025
13 Хмм
10:44 10.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А за мин.-председател
10:44 10.09.2025
16 Данко Харсъзина
10:44 10.09.2025
17 Освалдо Риос
10:45 10.09.2025
18 Освалдо Риос
До коментар #11 от "От 2011 е заемала ръководни длъжности":Личи й, има дълъг стаж и тясна специалност.
10:46 10.09.2025
19 А тая хубава мома
10:46 10.09.2025
20 Стих
10:46 10.09.2025