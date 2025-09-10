Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Парламентът избра за заместник-омбудсман Мария Филипова.

Със заемането на поста тя ще бъде включена в списъка с длъжности, от които президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.

Мария Филипова е заемала държавни ръководни длъжности в периода 2011-2025 година в Агенцията по вписванията, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.