Депутатите изслушват шефовете на ДАНС и НСО

6 Ноември, 2025 06:51, обновена 6 Ноември, 2025 06:54 635 9

Комисията по вътрешен ред и сигурност обсъжда промените в закона за Националната служба за охрана

Депутатите изслушват шефовете на ДАНС и НСО - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В парламента днес ще бъдат изслушани шефовете на ДАНС и НСО. Това ще стане в парламентарната комисия за контрол над службите.

И.д. председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев ще отговаря на въпроси от депутатите относно състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации, необходими за преодоляването на евентуален сериозен недостиг.

Пред членовете на комисията началникът на Националната служба за охрана Емил Тонев трябва да представи информация относно това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.

Промените в Закона за НСО, касаещи автопарка на президентството, влизат за гласуване на първо четене в Комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание.

На заседанието днес ще бъдат разгледани промените, предложени от правителството.

С тях се урежда преминаването на служители на Службата към администрацията на президента, както и автомобилите, които в момента се ползват от президентството. Предвижда се тези коли да се обслужват в базата на НСО, ако двете страни се споразумеят за това.

Депутатите от Комисията ще разгледат и промените в закона за НСО, предложени от "ДПС – Ново начало". Текстовете предвиждат забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Службата за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение.

До тук се стигна след решението на Народното събрание президентът да няма право да ползва коли на Службата за охрана. В отговор Румен Радев започна да се явява на официални събития с личния си автомобил.

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    ДАНС и НСО работят за Шиши.Пазят го от народната любов и му носят снимки с компромати срещу политическите противници

    Коментиран от #4

    06:57 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пеевски е любител фотограф

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не че онова себевлюбено алкохоличе Рашков е за потупване по рамото, но простащината на Пеевски избиткато въшка на челото!

    07:05 06.11.2025

  • 5 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    ...... които шефове ще се жалват, че с предишното увеличение на заплатите им мизерднват и сега ще поискат поне 200 % допълнително увеличение, за да могат все пак да "свързват двата края".
    Също ще се оплачат, че са твърде малко служители за непосилвата работа, която вършат и ще поискат тройно увеличение на щатните им бройки..

    07:05 06.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шефовете

    5 0 Отговор
    Ще дадат ли отговор за водопада на гейшата на Зележко!

    07:12 06.11.2025

  • 8 Тити

    3 1 Отговор
    Тези две структури трябва да се закрият.

    07:29 06.11.2025

  • 9 Вярно

    1 0 Отговор
    /Тити/ особенно тия които охраняват Ботаническата градина в Балчик -резиденция уж

    07:53 06.11.2025

