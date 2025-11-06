Депутатите изслушват шефовете на ДАНС и НСО

В парламента днес ще бъдат изслушани шефовете на ДАНС и НСО. Това ще стане в парламентарната комисия за контрол над службите.



И.д. председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ Деньо Денев ще отговаря на въпроси от депутатите относно състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации, необходими за преодоляването на евентуален сериозен недостиг.



Пред членовете на комисията началникът на Националната служба за охрана Емил Тонев трябва да представи информация относно това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.



Промените в Закона за НСО, касаещи автопарка на президентството, влизат за гласуване на първо четене в Комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание.

На заседанието днес ще бъдат разгледани промените, предложени от правителството.



С тях се урежда преминаването на служители на Службата към администрацията на президента, както и автомобилите, които в момента се ползват от президентството. Предвижда се тези коли да се обслужват в базата на НСО, ако двете страни се споразумеят за това.



Депутатите от Комисията ще разгледат и промените в закона за НСО, предложени от "ДПС – Ново начало". Текстовете предвиждат забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Службата за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение.



До тук се стигна след решението на Народното събрание президентът да няма право да ползва коли на Службата за охрана. В отговор Румен Радев започна да се явява на официални събития с личния си автомобил.



Промените в закона за НСО, касаещи автопарка на президентството, влизат за гласуване на първо четене в Комисията по вътрешен ред и сигурност в Народното събрание. На заседанието днес ще бъдат разгледани промените, предложени от правителството.