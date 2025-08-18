9-годишно момче подпали 20 бали сено в софийското село Ковачевци

Москва най-после призна: Генерал Еседула Абачев беше тежко ранен на фронтовата линия в Украйна

Генерал Еседула Абачев - заместник-командващ на Северната група сили на Русия, е бил тежко ранен на фронтовата линия във войната с Украйна, съобщава & ...