9-годишно момче подпали 20 бали сено в софийското село Ковачевци

18 Август, 2025 16:39 755 7

Детето е било намерено от служители на РУ-Самоков

9-годишно момче подпали 20 бали сено в софийското село Ковачевци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

9-годишно момче е установено от служителите на реда, след като е подпалило 20 бали сено в софийското село Ковачевци, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожара е бил подаден около 18:20 ч. на 17 август от жена от селото.

Тя съобщила, че непознато момче е подпалило балите със запалка, след което избягало.

Детето е било намерено от служители на РУ-Самоков.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 германеца

    8 6 Отговор
    Това не беше ли селото на Георги Димитров , подпалвача на Райхстага ? Момчето сигурно му е далечен роднина с близка генетика .

    Коментиран от #5

    16:48 18.08.2025

  • 2 УрСульо

    5 0 Отговор
    Сигурно подпалвача е швед

    17:12 18.08.2025

  • 3 Даката

    4 0 Отговор
    Сега родителите му да плащат до 101 и обратно и след като поиска някакъв подарък да му кажат, че всичките им пари са отишли, за изплащане на щетите от пожара който то е предизвикало... но всъщност ми се струва, че родителите са говорили против човека с балите и то решило да ги зарадва по някакъв начин, като може би родителите са говорили непринудено, че ще ги запалят... предполагам... но децата са чисти и просто отразяват своите родители.

    17:13 18.08.2025

  • 4 Щом Може Той !

    2 1 Отговор
    Щом Може Той !

    Що да не Мога !

    И Аз !

    17:16 18.08.2025

  • 5 Ген ! Кво ?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "германеца":

    Ген ! Кво ?

    Да правиш !

    17:18 18.08.2025

  • 6 661

    1 0 Отговор
    Следвашия път да се самозапали синият венец !

    17:23 18.08.2025

  • 7 Опааа

    1 0 Отговор
    Веднага в Белене и минимум 5г.каторга! 100% римлянин!

    17:26 18.08.2025

