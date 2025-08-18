9-годишно момче подпали 20 бали сено в софийското село Ковачевци

9-годишно момче е установено от служителите на реда, след като е подпалило 20 бали сено в софийското село Ковачевци, съобщиха от полицията.
Сигналът за пожара е бил подаден около 18:20 ч. на 17 август от жена от селото.
Тя съобщила, че непознато момче е подпалило балите със запалка, след което избягало.
Детето е било намерено от служители на РУ-Самоков.
Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.
