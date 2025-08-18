Новини
Шофьорът на автобуса от катастрофата в София е в изключително тежко състояние

18 Август, 2025 19:09 544 9

Четирима души остават хоспитализирани в болници в столицата

Шофьорът на автобуса от катастрофата в София е в изключително тежко състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът на градския автобус, ударен от Виктор Илиев на булевард "Константин Величков" в София, е в изключително тежко състояние. Двама от общо шестте пострадали при трагичната катастрофа са освободени за домашно лечение, съобщи bTV.

Четирима души остават хоспитализирани в болници в столицата. Освен шофьора на автобуса в тежко състояние е и кондукторът му, на когото предстои операция днес.

При катастрофата на 15 август загина на място лекарят от Сирия доктор Иса Али, който се возеше в автобуса. Шестима души получиха тежки наранявания - двамата служители на градския транспорт и четирима пътници от автомобила.

Прокуратурата установи, че 21-годишният Виктор Илиев се е движил с скорост между 170 и 200 километра в час в момента на удара. Младежът е с книжка едва две седмици, но вече е получил шест фиша за нарушения.

Разследването разкри, че Виктор Илиев е употребил райски газ преди фаталния инцидент. Часове преди катастрофата е бил проверяван от полицейски екипи.

"Шофьорът губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса," припомниха от bTV хода на събитията.

Автоинструкторът на младежа разкри, че още преди шофьорските курсове Виктор е показвал склонност към високи скорости и е имал опит зад волана.

Пътни експерти настояват за спешни мерки при издаването на шофьорски книжки на нови кандидати. Според тях не са малко случаите с купени документи за управление на автомобил.

Виктор Илиев е с мярка за неотклонение "задържане под стража" и обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Братя българи,

    1 0 Отговор
    Дейността на Д/КЗБЦ ще бъде насочена не срещу самите цигани, а срещу техните изстъпления, за които държавните органи нехаят, защото са им електорат: престъпления, тормоз на нециганите с постоянни и нагли кражби, непредизвикани нападения срещу невинни хора, денонощно гърмяща циганска музика, като колоните нарочно са насочени към български домове и прочие.

    19:11 18.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    4 0 Отговор
    Цигането го погуби и него.

    19:12 18.08.2025

  • 4 паметник на ТАТО във всеки град

    3 0 Отговор
    и тука си отглеждаме терористи

    гледат как по европата се забиват с коли в тълпата и тоя да не остане назад се заби в пълен автобус

    19:12 18.08.2025

  • 5 Братя българи,

    6 0 Отговор
    в ход е създаване на организация за защита на българите от циганите. Ще се нарича Дружество /или Комитет/ за Защита на Българите от Циганите -Д/КЗБЦ.За да може да бъде регистрирана официално ще ни си името Дружество или Комитет за защита на Българските Ценности -Д/КЗБЦ. Информирайте се и се включете.
    Дейността на Д/КЗБЦ ще бъде насочена не срещу самите цигани, а срещу техните изстъпления, за които държавните органи нехаят, защото са им електорат: престъпления, тормоз на нециганите с постоянни и нагли кражби, непредизвикани нападения срещу невинни хора, денонощно гърмяща циганска музика, като колоните нарочно са насочени към български домове и прочие

    19:13 18.08.2025

  • 6 икономическа полиция спи

    3 0 Отговор
    нещо данъчните или икономическа полиция до кога ще спят

    тоя мааннгал от къде има пари за тая кола? дори и под наем да я вземе, какво доходи има? той баща му ?

    нещо проверки това онова ? или не смеят да влезнат в гетотоо?

    вдигнаха им заплатите ама си лежат по диваните нали?

    Коментиран от #9

    19:14 18.08.2025

  • 7 Да знаете, ще го изкарат него виновен

    0 0 Отговор
    Не са му взели кръвна проба на място.
    Само вижте как поднасят нещата.
    Катастрофа било - Автобуса е стоял на мяста.
    Виновника е толкова БЕДЕН че демонстрира че няма други дрехи и е с болнично облекло за персонала.

    Но кара АУДИ.

    и последно

    Марче , моля те да провериш дали водача от Фикултето е мал поне един трудов ден.

    Е там трябва да копате

    19:18 18.08.2025

  • 8 Мисит

    0 0 Отговор
    Странно,,удара е ,почти в средата на автобуса,,,шофьора е доста далече,,,,на сфетофар не би ръгнал,да се разхожда из вътре.

    19:20 18.08.2025

  • 9 Сега по БТВ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "икономическа полиция спи":

    показаха дома му. Пред него имаше няколко коли, включително и джип. Циганите са заплашили екипа със саморазправа.

    19:24 18.08.2025

