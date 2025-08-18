Шофьорът на автобуса от катастрофата в София е в изключително тежко състояние

Шофьорът на градския автобус, ударен от Виктор Илиев на булевард "Константин Величков" в София, е в изключително тежко състояние. Двама от общо шестте пострадали при трагичната катастрофа са освободени за домашно лечение, съобщи bTV.
Четирима души остават хоспитализирани в болници в столицата. Освен шофьора на автобуса в тежко състояние е и кондукторът му, на когото предстои операция днес.
При катастрофата на 15 август загина на място лекарят от Сирия доктор Иса Али, който се возеше в автобуса. Шестима души получиха тежки наранявания - двамата служители на градския транспорт и четирима пътници от автомобила.
Прокуратурата установи, че 21-годишният Виктор Илиев се е движил с скорост между 170 и 200 километра в час в момента на удара. Младежът е с книжка едва две седмици, но вече е получил шест фиша за нарушения.
Разследването разкри, че Виктор Илиев е употребил райски газ преди фаталния инцидент. Часове преди катастрофата е бил проверяван от полицейски екипи.
"Шофьорът губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса," припомниха от bTV хода на събитията.
Автоинструкторът на младежа разкри, че още преди шофьорските курсове Виктор е показвал склонност към високи скорости и е имал опит зад волана.
Пътни експерти настояват за спешни мерки при издаването на шофьорски книжки на нови кандидати. Според тях не са малко случаите с купени документи за управление на автомобил.
Виктор Илиев е с мярка за неотклонение "задържане под стража" и обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.
1 Братя българи,
19:11 18.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
19:12 18.08.2025
4 паметник на ТАТО във всеки град
гледат как по европата се забиват с коли в тълпата и тоя да не остане назад се заби в пълен автобус
19:12 18.08.2025
5 Братя българи,
Дейността на Д/КЗБЦ ще бъде насочена не срещу самите цигани, а срещу техните изстъпления, за които държавните органи нехаят, защото са им електорат: престъпления, тормоз на нециганите с постоянни и нагли кражби, непредизвикани нападения срещу невинни хора, денонощно гърмяща циганска музика, като колоните нарочно са насочени към български домове и прочие
19:13 18.08.2025
6 икономическа полиция спи
тоя мааннгал от къде има пари за тая кола? дори и под наем да я вземе, какво доходи има? той баща му ?
нещо проверки това онова ? или не смеят да влезнат в гетотоо?
вдигнаха им заплатите ама си лежат по диваните нали?
Коментиран от #9
19:14 18.08.2025
7 Да знаете, ще го изкарат него виновен
Само вижте как поднасят нещата.
Катастрофа било - Автобуса е стоял на мяста.
Виновника е толкова БЕДЕН че демонстрира че няма други дрехи и е с болнично облекло за персонала.
Но кара АУДИ.
и последно
Марче , моля те да провериш дали водача от Фикултето е мал поне един трудов ден.
Е там трябва да копате
19:18 18.08.2025
8 Мисит
19:20 18.08.2025
9 Сега по БТВ
До коментар #6 от "икономическа полиция спи":показаха дома му. Пред него имаше няколко коли, включително и джип. Циганите са заплашили екипа със саморазправа.
19:24 18.08.2025