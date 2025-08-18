Шофьорът на автобуса от катастрофата в София е в изключително тежко състояние

Шофьорът на градския автобус, ударен от Виктор Илиев на булевард "Константин Величков" в София, е в изключително тежко състояние. Двама от общо шестте пострадали при трагичната катастрофа са освободени за домашно лечение, съобщи bTV.

Четирима души остават хоспитализирани в болници в столицата. Освен шофьора на автобуса в тежко състояние е и кондукторът му, на когото предстои операция днес.

При катастрофата на 15 август загина на място лекарят от Сирия доктор Иса Али, който се возеше в автобуса. Шестима души получиха тежки наранявания - двамата служители на градския транспорт и четирима пътници от автомобила.

Прокуратурата установи, че 21-годишният Виктор Илиев се е движил с скорост между 170 и 200 километра в час в момента на удара. Младежът е с книжка едва две седмици, но вече е получил шест фиша за нарушения.

Разследването разкри, че Виктор Илиев е употребил райски газ преди фаталния инцидент. Часове преди катастрофата е бил проверяван от полицейски екипи.

"Шофьорът губи контрол над колата, не успява да вземе завоя, минава през трамвайните релси, качва се на бордюра, отнася предпазните парапети и се врязва в автобуса," припомниха от bTV хода на събитията.

Автоинструкторът на младежа разкри, че още преди шофьорските курсове Виктор е показвал склонност към високи скорости и е имал опит зад волана.

Пътни експерти настояват за спешни мерки при издаването на шофьорски книжки на нови кандидати. Според тях не са малко случаите с купени документи за управление на автомобил.

Виктор Илиев е с мярка за неотклонение "задържане под стража" и обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.