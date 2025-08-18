Швейцарец с велосипед загина, блъснаха го на пътя Дупница-Самоков

Швейцарски гражданин е загинал на пътя между Дупница и Самоков, казаха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил, предаде БТА.
Щвейцарският гражданин днес е влязъл в страната. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков.
Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня около 18:45 часа. Велосипедистът е починал на място. Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
1 Жоро
22:44 18.08.2025
2 Местяяяяя
22:45 18.08.2025
3 Ако знаеше
22:45 18.08.2025
4 В бг....
22:46 18.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рускиня
Коментиран от #9
22:47 18.08.2025
7 Един
22:48 18.08.2025
8 Тома
22:49 18.08.2025
9 Така е
До коментар #6 от "Рускиня":В расия е по безопасно
22:49 18.08.2025
10 така е
22:50 18.08.2025
11 Аман
Коментиран от #12
22:50 18.08.2025
12 мриве
До коментар #11 от "Аман":тъпселянин!!
22:52 18.08.2025
13 баба ти Ванга
22:53 18.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шопо
Глобите за превишена скорост ще спасят ли тези 2000 човека ?
Коментиран от #25
23:00 18.08.2025
16 Айде, пак
Коментиран от #17, #29, #62
23:01 18.08.2025
17 в България
До коментар #16 от "Айде, пак":трябва да се забранят МПСтата защото народа е много ниско интелигентен и се самоунищожава с това изобретение на разумните индивиди..
Коментиран от #22
23:14 18.08.2025
18 Сатана Z
23:14 18.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факт
23:15 18.08.2025
21 Край няма
Каква държава...
Какви пътища...какъв морал ..
Нашето е потрес....
Човек минал Европа на колело влезна в Бг и до тук !!!!
23:18 18.08.2025
22 наблюдава се тенденция
До коментар #17 от "в България":в бегето колкото е по скъпо МПСто толкова по умствено недоразвит е собственика му....
23:20 18.08.2025
23 Един
23:20 18.08.2025
24 Никой
Един колега - си ползваше автомобила, дори за една пресечка да е, гарира, пък маневрира, изкарва от гаража, пък нещо прави обиколки по уличките.
Както и да е - явно се е стреснал шофьора, едва ли е нарочно.
23:22 18.08.2025
25 Град Козлодуй
До коментар #15 от "Шопо":Не са важни хората, пари трябват на държавата.
23:22 18.08.2025
26 Едно ли е да го опишеш
Караш колело, въртиш си педалите мислиш си за живота. Радваш се, и...
Море. Плуваш. Смееш се. Плащаш. Летиш в небесата над Несебър и нещо става отново...
23:23 18.08.2025
27 така де какво ще ми се мотат
Гламавото гаровче дори не познава знаците
Та да се върнем на Виктор Фикултетски
Някой очуден има ли .
Швейцарецо е минал Цяла Авропа за да го очисти самоковски компир
23:25 18.08.2025
28 Германец
23:26 18.08.2025
29 Коментар до 16
До коментар #16 от "Айде, пак":Коментара ти е добър
ама да питам
Можеш ли да смениш спуканата си гума на пътя
или като оня украинец ще направиш по голяма беля
23:28 18.08.2025
30 България
Коментиран от #50
23:29 18.08.2025
31 Алекс
Може би защото са севрен народ,в столицата Рейкявик исландците спазват стриктно правилата за движение!!
Егати хората,а тук сме като диваци от джунглата...!
Ами те ако се избиват като нас по пътищата за двадесетина години ще изчезнат като народ..
Коментиран от #45
23:30 18.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 МВР
23:35 18.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Име
23:38 18.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 не мацо
До коментар #31 от "Алекс":„„„диваци са в двата края на посочената отсечка
Швайцера е имал лош късмет
23:39 18.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Населените места
23:44 18.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този път
До коментар #16 от "Айде, пак":около Сапарева баня е прав, с отлична видимост, много здрав, ремонтираха го преди 3 години някъде. Проблемът е, че малко хора спазват ограничението от 90 или намаляват в отклоненията за селата. Евентуално, ако е карал от Самоков към Дупница слънцето му свети в очите по това време, ама колоездачът предполагам се е движил към Самоков, така че надали е това. Иначе да - колело отдавна не карам, само велоергометър, но точно колоездачите ги пазя, а и за разлика от моторизираните двуколесни донори, те са много по-внимателни, пък и знаят какви шофьори има в България и се изнасят максимално, за да не пречат на трафика.
23:46 18.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
