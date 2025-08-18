Новини
България »
Швейцарец с велосипед загина, блъснаха го на пътя Дупница-Самоков

Швейцарец с велосипед загина, блъснаха го на пътя Дупница-Самоков

18 Август, 2025 22:35 1 835 69

  • швейцарец-
  • велосипед-
  • дупница-
  • самоков

Мъжът е влязъл в страната днес

Швейцарец с велосипед загина, блъснаха го на пътя Дупница-Самоков - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Швейцарски гражданин е загинал на пътя между Дупница и Самоков, казаха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил, предаде БТА.

Щвейцарският гражданин днес е влязъл в страната. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков.

Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня около 18:45 часа. Велосипедистът е починал на място. Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    43 2 Отговор
    Бахри и държавата.

    22:44 18.08.2025

  • 2 Местяяяяя

    3 37 Отговор
    В другия крачол

    22:45 18.08.2025

  • 3 Ако знаеше

    62 3 Отговор
    Какво става по нашите пътища, нямаше изобщо да влиза с колело. То кола да караш не е безопасно. Бог да го прости.

    22:45 18.08.2025

  • 4 В бг....

    38 2 Отговор
    ...всеки бърза и след 5км сяда някъде да пуе кафе и след 30мин пак натиска до ламарини, въобще не пази другия....всеки вика, пази се, аз да те пазя

    22:46 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рускиня

    41 2 Отговор
    Втората Швейцария не е като първата, но нещастника убит не е знаел!

    Коментиран от #9

    22:47 18.08.2025

  • 7 Един

    45 3 Отговор
    Объркал е държавата, тук не е Европа

    22:48 18.08.2025

  • 8 Тома

    55 4 Отговор
    До последно колоездача е мислил че е влязъл в европейска страна и това му е било грешката.

    22:49 18.08.2025

  • 9 Така е

    12 17 Отговор

    До коментар #6 от "Рускиня":

    В расия е по безопасно

    22:49 18.08.2025

  • 10 така е

    15 10 Отговор
    в червена и колхозна България...

    22:50 18.08.2025

  • 11 Аман

    7 32 Отговор
    От тея педалисти - да бега карат в гората , поне за храна намечките да послужат

    Коментиран от #12

    22:50 18.08.2025

  • 12 мриве

    18 5 Отговор

    До коментар #11 от "Аман":

    тъпселянин!!

    22:52 18.08.2025

  • 13 баба ти Ванга

    15 6 Отговор
    Газим дечица,газим пенсионери,газим всичко.

    22:53 18.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шопо

    13 4 Отговор
    Всяка седмица в България умират около 2000 човека, 5 - 6 загиват при инциденти на пътя а останалите от какво са умрели ?
    Глобите за превишена скорост ще спасят ли тези 2000 човека ?

    Коментиран от #25

    23:00 18.08.2025

  • 16 Айде, пак

    13 16 Отговор
    Всички зареваха - тия пътища вече са за всички други, само не и за коли! Всеки се чувства господар и с предимство - колоездачи, пешеходци, мотористи, тротинеткаджии, катуцари… Аман, бе! Я, кажете честно, като настигнете някой кавал, решил да кара колело по междуградските пътища, не влизате ли в другото платно заобикаляйки го, от страх да не го блъснете! А на тесния, пълен със завои планински път, кого ли може да срещнете в другото платно?

    Коментиран от #17, #29, #62

    23:01 18.08.2025

  • 17 в България

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "Айде, пак":

    трябва да се забранят МПСтата защото народа е много ниско интелигентен и се самоунищожава с това изобретение на разумните индивиди..

    Коментиран от #22

    23:14 18.08.2025

  • 18 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Баце Тиква беше казАл,че сме Швейцария на Балканите.Бем ти и държавата.

    23:14 18.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    11 1 Отговор
    Прав участък. Да се разглежда като предумишлено престъпление!

    23:15 18.08.2025

  • 21 Край няма

    20 2 Отговор
    Това нашето вече е жалка картинка
    Каква държава...
    Какви пътища...какъв морал ..
    Нашето е потрес....
    Човек минал Европа на колело влезна в Бг и до тук !!!!

    23:18 18.08.2025

  • 22 наблюдава се тенденция

    21 2 Отговор

    До коментар #17 от "в България":

    в бегето колкото е по скъпо МПСто толкова по умствено недоразвит е собственика му....

    23:20 18.08.2025

  • 23 Един

    22 1 Отговор
    Четейки новините от последните два дни стигам до извода, че шофирайки автомобил в България, вероятността да загина е сериозна. Същото важи, ако съм пешеходец, пътник в градският транспорт или пък велосипедист. Железопътният транспорт е също критичен, следователно най сигурен е въздушният. Терминал 2.....

    23:20 18.08.2025

  • 24 Никой

    2 2 Отговор
    Но и колоездачите имат място в един вид - обществото.

    Един колега - си ползваше автомобила, дори за една пресечка да е, гарира, пък маневрира, изкарва от гаража, пък нещо прави обиколки по уличките.

    Както и да е - явно се е стреснал шофьора, едва ли е нарочно.

    23:22 18.08.2025

  • 25 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Не са важни хората, пари трябват на държавата.

    23:22 18.08.2025

  • 26 Едно ли е да го опишеш

    12 0 Отговор
    Само помислете - седиш на червен светофар и срещу теб камикадзе. Светлинна скорост, не можеш да реагираш, само осъзнаваш че всичко си има край...
    Караш колело, въртиш си педалите мислиш си за живота. Радваш се, и...
    Море. Плуваш. Смееш се. Плащаш. Летиш в небесата над Несебър и нещо става отново...

    23:23 18.08.2025

  • 27 така де какво ще ми се мотат

    10 0 Отговор
    Миналата седмица габровско келешче ми се зъбеше че в Студентски карам по велосипедна алея.
    Гламавото гаровче дори не познава знаците

    Та да се върнем на Виктор Фикултетски

    Някой очуден има ли .

    Швейцарецо е минал Цяла Авропа за да го очисти самоковски компир

    23:25 18.08.2025

  • 28 Германец

    6 0 Отговор
    Видял е какво представлява Швейцария на Балканите 🤡💩💩💩💩💩

    23:26 18.08.2025

  • 29 Коментар до 16

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Айде, пак":

    Коментара ти е добър
    ама да питам
    Можеш ли да смениш спуканата си гума на пътя
    или като оня украинец ще направиш по голяма беля

    23:28 18.08.2025

  • 30 България

    6 0 Отговор
    трябва да се обяви за нация незасегната от еволюцията при маймуните и резерват с антропологична занчимост!

    Коментиран от #50

    23:29 18.08.2025

  • 31 Алекс

    11 0 Отговор
    Преди седмица се върнах от Исландия,в чудо се видях,такова спокойствие никой за никъде не бърза!!
    Може би защото са севрен народ,в столицата Рейкявик исландците спазват стриктно правилата за движение!!
    Егати хората,а тук сме като диваци от джунглата...!
    Ами те ако се избиват като нас по пътищата за двадесетина години ще изчезнат като народ..

    Коментиран от #45

    23:30 18.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 МВР

    3 1 Отговор
    То каза , че ако за 1 месец не намалеят инцидентите на пътя , то щяло да има драстични промени в службите! Е явно това не важи когато министърчето е в отпуска! Пълна деградация!

    23:35 18.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Име

    2 0 Отговор
    Нашата територия не е за велосипедисти!

    23:38 18.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 не мацо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Алекс":

    „„„диваци са в двата края на посочената отсечка
    Швайцера е имал лош късмет

    23:39 18.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Населените места

    3 0 Отговор
    Дупница и Самоков казват всичко !

    23:44 18.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този път

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Айде, пак":

    около Сапарева баня е прав, с отлична видимост, много здрав, ремонтираха го преди 3 години някъде. Проблемът е, че малко хора спазват ограничението от 90 или намаляват в отклоненията за селата. Евентуално, ако е карал от Самоков към Дупница слънцето му свети в очите по това време, ама колоездачът предполагам се е движил към Самоков, така че надали е това. Иначе да - колело отдавна не карам, само велоергометър, но точно колоездачите ги пазя, а и за разлика от моторизираните двуколесни донори, те са много по-внимателни, пък и знаят какви шофьори има в България и се изнасят максимално, за да не пречат на трафика.

    23:46 18.08.2025

  • 63 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 1 Отговор
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Накрая ще остане един скeлет !

    23:46 18.08.2025

  • 64 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 1 Отговор
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Накрая ще остане един скeлет !

    23:47 18.08.2025

  • 65 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Накрая ще остане един скeлет !.

    23:47 18.08.2025

  • 66 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Накрая ще остане един скeлет .!.

    23:48 18.08.2025

  • 67 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Накрая ще остане един скeлет .!. Голям Keeф.!.

    23:54 18.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cсупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Cупер, сега ще започне да се надува и вмирисва.!. xpaна за чepвeитee и бръмбарите-гробари! Keeeфф.!.
    Накрая ще остане един скeлет .!. Голям Keeф.!.

    00:01 19.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове