След смъртта на дете: Какви са правилата за парасейлинг у нас

След смъртта на дете: Какви са правилата за парасейлинг у нас

19 Август, 2025 07:52 1 384 17

Екипажът на плавателния съд трябва да е минимум двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг. Забранено е използването на парашути с три или повече места

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче загина, паднало от парашут, теглен от моторна лодка, докато бил заедно с майка си, DarikNews.bg провери какви са правилата за предоставяне на парасейлинг услуги в България.

Според Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища – която урежда дейностите на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, включително водноатракционни услуги като парасейлинг – услугата „воден парашут“ се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и подходящ двигател.

Основни изисквания за безопасност

Екипажът на плавателния съд трябва да е минимум двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг. Забранено е използването на парашути с три или повече места.Теглещото въже трябва да е до 80 метра, без възли или усуквания и да се задържа над водата.Всички участници трябва да носят индивидуални спасителни жилетки по време на полета.

Възрастови ограничения

На лица под 18 години услугата се предоставя само след подписване на декларация за съгласие от родител или настойник, в която се вписват имената на детето и на родителя.

Наредбата не предвижда конкретна минимална възраст за участие, но операторите задължително изискват писмено съгласие от възрастен.

Организация и зони за водноатракционни услуги

Предоставянето на парасейлинг услуги се извършва единствено в специално определени зони, съгласувани с Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Щаба по подготовката на военноморските сили и Главна дирекция „Гранична полиция“.

Разстоянието между две зони за водноатракционни услуги трябва да е минимум 500 метра.

Управителят на зоната или упълномощено лице провежда задължителен инструктаж на всички участници, които подписват декларация, че са запознати с правилата за безопасност.

Ограничения при неблагоприятни условия

Услугите се прекратяват при неблагоприятни хидрометеорологични условия и се извършват само между изгрев и залез слънце.

Какво е парасейлинг

Парасейлингът е водна атракция, при която сте прикрепени към парашут, а моторна лодка Ви издига над морето, позволявайки да се насладите на гледката от високо. Полетът обикновено трае 8–15 минути, а цялото преживяване около 30–40 минути.

По време на изживяването получавате кратък инструктаж и необходимата екипировка – спасителна жилетка, парашут и сбруя. Излитането и кацането са плавни и безопасни, а участниците се наблюдават от квалифицирани инструктори.

Според информация в сайт, които предлагат тази услуга обикновено минималната възраст е 6–7 години. Децата под 14 години летят с придружител.


  • 2 Развитие

    15 3 Отговор
    Всичката я Мара втасала до парасейлинг опрела !

    07:59 19.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор
    Майката утепа чавето.

    08:11 19.08.2025

  • 4 Лудостта

    16 1 Отговор
    На един родител вреди на децата! Това е абсолютно безотговорен човек винаги има риск!

    08:13 19.08.2025

  • 5 Коста

    15 4 Отговор
    В България никакви правила не се спазват щот българите са тарикати а украинците дезертьори още по тарикати

    08:20 19.08.2025

  • 6 тиквенсониада

    7 3 Отговор
    Ето по тази причина хора с тулупести тела като ББ и ДП , не се качват на такива атракциони , защото с прасешките си тела биха скъсали всички въжета !

    08:21 19.08.2025

  • 7 Кой и

    5 1 Отговор
    в какъв период инспектира съоръженията и всички изисквания , свързани с тях и с слага парафа , че всичко е изправно ?

    08:25 19.08.2025

  • 8 Тома

    5 1 Отговор
    Всичко разбрахме за парасеилинга ама колко струва да се гичиниш във въздуха

    08:25 19.08.2025

  • 9 Тези защо са качили дете и са вдигнали

    8 0 Отговор
    Парашута на 50 метра височина все едно са двама възрастни които могат да издържат евентуално падане с парашута защото имат по здрава мускулатура с която да поемат приводняването

    08:27 19.08.2025

  • 11 Митко Бомбата

    5 0 Отговор
    Как Ви е сладък хляба аз не мога да разбера. Хапчета и трагедии. Вместо да се пише навреме ...Това ли Ви е модерната журналистика?

    08:32 19.08.2025

  • 12 Леля Гошо

    7 0 Отговор
    В случая са важни изискванията за безопасност към т.нар. сбруя. Материали, закопчалки, здравина, инспекции, резервно въже, дали изобщо съществуват изисквания, или Мара не смята че е важно да изясни тези въпроси?

    08:32 19.08.2025

  • 13 Факти

    5 0 Отговор
    Накратко - законът е нарушен и е последвала смърт на дете. Сещате се какво трябва да стане сега. Дали ще стане е друг въпрос.

    08:33 19.08.2025

  • 14 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Всички дечорлига с гражданска и всички парашути с граждаска, и всички тротинетки с гражданска и всички атевета с гражданска.... да напълним на герп джобовете пре застрахователните им дружества

    08:40 19.08.2025

  • 15 между другото

    3 0 Отговор
    Парасейлингът не е за деца. Трябва да се забрани за деца, дори да са с придружител!

    08:40 19.08.2025

  • 16 Урсула фон Пара шутен

    2 0 Отговор
    Евродиректива някаква няма ли?

    08:43 19.08.2025

  • 17 стават инциденти с атракционите

    0 0 Отговор
    падане от гондола, обръщане на влакче , падане от паратропер , но падане от парашут за първи път . много откачен инцидент . а са много доходоносни . аз съм се возил . страхът е нормална реакция . неудобно се седи на 2 въжета . и приземяването е твърдо . на банан или поничка е по добре . джета е глупав . има застраховка . 10 бона ще получи . много шокиращо .

    09:02 19.08.2025

