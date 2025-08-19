След смъртта на дете: Какви са правилата за парасейлинг у нас

След трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче загина, паднало от парашут, теглен от моторна лодка, докато бил заедно с майка си, DarikNews.bg провери какви са правилата за предоставяне на парасейлинг услуги в България.
Според Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища – която урежда дейностите на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, включително водноатракционни услуги като парасейлинг – услугата „воден парашут“ се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и подходящ двигател.
Основни изисквания за безопасност
Възрастови ограничения
На лица под 18 години услугата се предоставя само след подписване на декларация за съгласие от родител или настойник, в която се вписват имената на детето и на родителя.
Наредбата не предвижда конкретна минимална възраст за участие, но операторите задължително изискват писмено съгласие от възрастен.
Организация и зони за водноатракционни услуги
Предоставянето на парасейлинг услуги се извършва единствено в специално определени зони, съгласувани с Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Щаба по подготовката на военноморските сили и Главна дирекция „Гранична полиция“.
Разстоянието между две зони за водноатракционни услуги трябва да е минимум 500 метра.
Управителят на зоната или упълномощено лице провежда задължителен инструктаж на всички участници, които подписват декларация, че са запознати с правилата за безопасност.
Ограничения при неблагоприятни условия
Услугите се прекратяват при неблагоприятни хидрометеорологични условия и се извършват само между изгрев и залез слънце.
Какво е парасейлинг
Парасейлингът е водна атракция, при която сте прикрепени към парашут, а моторна лодка Ви издига над морето, позволявайки да се насладите на гледката от високо. Полетът обикновено трае 8–15 минути, а цялото преживяване около 30–40 минути.
По време на изживяването получавате кратък инструктаж и необходимата екипировка – спасителна жилетка, парашут и сбруя. Излитането и кацането са плавни и безопасни, а участниците се наблюдават от квалифицирани инструктори.
Според информация в сайт, които предлагат тази услуга обикновено минималната възраст е 6–7 години. Децата под 14 години летят с придружител.
