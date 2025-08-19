Първата линейка, изпратена за пострадалото дете в Несебър, нямала нужното оборудване

Продължава разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър. То е било с майка си на близо 50 метра височина.
По неофициална информация се е скъсал колан, който прикрепя детето за парашута. След падането, майка му е останала във въздуха.
Разследването се води от следователи към Окръжната прокуратура в Бургас. Трима души, отговарящи за атракциона, бяха задържани вчера от полицията.
От "Морска администрация", в чиято компетенцията е лодката, дърпаща парашута, заявиха, че плавателният съд е минал преглед само преди месец. Имал е всички необходими разрешителни и застраховки. Все още не е ясно коя институция следи за безопасността на самото съоръжение.
"Видяхме, че дете беше изведено във видимо тежко състояние, но с основни, видими жизнени показатели. Дали граничещи с живота или не, аз не съм медицинско лице и не мога да коментирам. Експресно беше транспортирано в медицинския пункт на плажа, където лекарите започнаха съвместно със спасителите борба за живота, която продължи повече от час и 10 минути без да спрат.
Първата линейка след обаждането на 112 дойде след минимум 20 минути, при което лекарят от линейката установи, че няма подобен тип реанимационно оборудване и няма как да се бори за живота. Наложи се да извикване на втора линейка, която тръгна от Бургас, с полицейски ескорт, но все пак ѝ отне около 40 минути, за да пристигне. Следователно двете линейки пристигнаха за час и 10 минути. За мен лично детето имаше шанс при по-бързи действия от страна на успешна помощ", каза пред БНТ Тихомир Атанасов, свидетел.
Началникът на Водноспасителната служба Иван Георгиев заяви за БНТ, че този случай е прецедент за България.
"Като ползватели и стопани на този плаж, наш основен прерогатив е да осигурим максималната безопасност, както в акваторията към плажа, така и на самия плаж. Съдействаме и сме отворени за всякакви последващи препоръки и действия от страна на компетентните органи за повишаване на тази безопасност. Още в момента, в който получихме сигнал от плажуващ, че има инцидент на водната база, медицинският екип беше в готовност да посрещне надуваемия предмет, с който беше изтеглен пострадалият. Същевременно, максимално бързо беше започнат реанимационният процес и в медицинския реанимационен пункт, който е на плажа. До момента подобен инцидент с такова съоръжение имало на територията на България не е имало. Това е първата нелепа трагедия, която се случва. По наши справки, такива подобни две се случват единствено в Гърция и Черна гора, там са регистрирани такива случаи", коментира Иван Георгиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 А бе,
Коментиран от #18
09:42 19.08.2025
5 гост
Коментиран от #7
09:44 19.08.2025
6 трудно е с обурудването
09:45 19.08.2025
7 Неразбрал
До коментар #5 от "гост":Майката била ли е татуирана ?
09:45 19.08.2025
8 Мнение
Това е безхаберие, граничещо с престъпление от страна на фалшивата Спешна помощ!
За какво са тези линейки, ако нямат елементарно медицинско оборудване за спасяване на човешки животи?!
Коментиран от #28
09:49 19.08.2025
9 Вуцидей
А бе да вземем да вдигнем още малко заплатите на тия доктори!!! Ако прочетете статията ще видите едни доктори които са много отговорни за здравето на пациента! Заслужават всичко което искат!
Коментиран от #20
09:50 19.08.2025
10 Щилян
09:52 19.08.2025
11 Лемънс
09:53 19.08.2025
12 Сини буркани
09:54 19.08.2025
13 В кочина живеем
09:55 19.08.2025
14 Разрухата е тотална
09:56 19.08.2025
15 От Варна
09:58 19.08.2025
16 Случаен
10:00 19.08.2025
17 Угоен Депутат 🐷
10:01 19.08.2025
18 пешo
До коментар #4 от "А бе,":това се практикува от 60г най-малко в Бг... и е първия случай.... на фона на дестки хиляди до сега успешни.... с майки с бащи и деца... трябва да се усатнови причината , да се подобри протокола и процедурата и хората да са по-отговорни...
Престанете да хулите майката...дали е искала селфи ..дали не ... дали й е леко сега?!
Загубила е детето си!! Бъдете състрадателни...!!!!
10:02 19.08.2025
19 Да се знае
Не е нужно за линейки .
10:05 19.08.2025
20 пешo
До коментар #9 от "Вуцидей":Пари за заплати има...системата е дефектна и парите не стигат където трябват. Важно е шефовете по болниците да взимат по 50бона и повече заплати , да се източват здравни каси пътеки т.н.
10:05 19.08.2025
21 Пловдив
10:08 19.08.2025
22 добри
10:09 19.08.2025
23 Да бяха
10:09 19.08.2025
24 Писна ми от сламения премиер
Пращайте му и викайте Слава Осрайна а БГ линейките не ви трябва да ги модернизирате и изобщо спрете всякаква подръжка и грижа за България!
Яжте и се лекувайте с оръжие и със Слава Осрайна на уста!
10:09 19.08.2025
26 Не ми е жал
Пълен кретен си да качиш 8 годишно на някакви подобни “атракциони”.Безмозъчни родители са това младите! Risk assessment винаги трябва да знаеш какви са рисковете и струва ли си да ги поемаш.
Не ми е жал,уроците се учат с болка!
10:14 19.08.2025
27 Прекалено късо име
10:15 19.08.2025
28 Порно
До коментар #8 от "Мнение":То дефибрилатор трябва да има и в пункта на плажа
10:19 19.08.2025
29 Васил
10:32 19.08.2025
30 можеше да скочи след него
10:37 19.08.2025
31 Николаос 66
10:41 19.08.2025