Първата линейка, изпратена за пострадалото дете в Несебър, нямала нужното оборудване

19 Август, 2025 09:36 1 306 31

От "Морска администрация", в чиято компетенцията е лодката, дърпаща парашута, заявиха, че плавателният съд е минал преглед само преди месец. Имал е всички необходими разрешителни и застраховки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър. То е било с майка си на близо 50 метра височина.

По неофициална информация се е скъсал колан, който прикрепя детето за парашута. След падането, майка му е останала във въздуха.

Разследването се води от следователи към Окръжната прокуратура в Бургас. Трима души, отговарящи за атракциона, бяха задържани вчера от полицията.

От "Морска администрация", в чиято компетенцията е лодката, дърпаща парашута, заявиха, че плавателният съд е минал преглед само преди месец. Имал е всички необходими разрешителни и застраховки. Все още не е ясно коя институция следи за безопасността на самото съоръжение.

"Видяхме, че дете беше изведено във видимо тежко състояние, но с основни, видими жизнени показатели. Дали граничещи с живота или не, аз не съм медицинско лице и не мога да коментирам. Експресно беше транспортирано в медицинския пункт на плажа, където лекарите започнаха съвместно със спасителите борба за живота, която продължи повече от час и 10 минути без да спрат.

Първата линейка след обаждането на 112 дойде след минимум 20 минути, при което лекарят от линейката установи, че няма подобен тип реанимационно оборудване и няма как да се бори за живота. Наложи се да извикване на втора линейка, която тръгна от Бургас, с полицейски ескорт, но все пак ѝ отне около 40 минути, за да пристигне. Следователно двете линейки пристигнаха за час и 10 минути. За мен лично детето имаше шанс при по-бързи действия от страна на успешна помощ", каза пред БНТ Тихомир Атанасов, свидетел.

Началникът на Водноспасителната служба Иван Георгиев заяви за БНТ, че този случай е прецедент за България.

"Като ползватели и стопани на този плаж, наш основен прерогатив е да осигурим максималната безопасност, както в акваторията към плажа, така и на самия плаж. Съдействаме и сме отворени за всякакви последващи препоръки и действия от страна на компетентните органи за повишаване на тази безопасност. Още в момента, в който получихме сигнал от плажуващ, че има инцидент на водната база, медицинският екип беше в готовност да посрещне надуваемия предмет, с който беше изтеглен пострадалият. Същевременно, максимално бързо беше започнат реанимационният процес и в медицинския реанимационен пункт, който е на плажа. До момента подобен инцидент с такова съоръжение имало на територията на България не е имало. Това е първата нелепа трагедия, която се случва. По наши справки, такива подобни две се случват единствено в Гърция и Черна гора, там са регистрирани такива случаи", коментира Иван Георгиев.


България
  • 4 А бе,

    8 2 Отговор
    Европейска му работа !

    Коментиран от #18

    09:42 19.08.2025

  • 5 гост

    16 4 Отговор
    МАЙКАТА КАЧИЛА СЕ С ДЕТЕТО СИ НА ПАРАШУТА ЗА ДА СИ НАПРАВИ СЕЛФИ И ДА СЕ ИЗФУКА ВЪВ ФЕЙСА за да се пукат душманите е виновна за гибелта на детето си ! Сега линейката била виновна, че нямала оборудване за спасяване ОТ ЧОВЕШКА ПРОСТОТИЯ!

    Коментиран от #7

    09:44 19.08.2025

  • 6 трудно е с обурудването

    2 9 Отговор
    скъпо , и се чака . можеше някой да си плува отдолу под парашута . и да го уцели . падане като пирон е добре . но до около 25-30 м . после е много опасно . може да е умрял във въздуха по време на падането . от страх се пръсва сърцето . не е бил с парашут . можеше да го отвори . пада и отваря парашута . Трагедия . лошо море . циркаджалъците не са нормално нещо . малко ковчеже . 3 бона за погребение . едно гърло по малко .

    09:45 19.08.2025

  • 7 Неразбрал

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Майката била ли е татуирана ?

    09:45 19.08.2025

  • 8 Мнение

    17 0 Отговор
    Липса на дефибрилатор?
    Това е безхаберие, граничещо с престъпление от страна на фалшивата Спешна помощ!
    За какво са тези линейки, ако нямат елементарно медицинско оборудване за спасяване на човешки животи?!

    Коментиран от #28

    09:49 19.08.2025

  • 9 Вуцидей

    7 0 Отговор
    "На косъм от смъртта! Пациент с перитонит едва оцеля след 4 часа чакане в Спешния център в Монтана" в нета!!!
    А бе да вземем да вдигнем още малко заплатите на тия доктори!!! Ако прочетете статията ще видите едни доктори които са много отговорни за здравето на пациента! Заслужават всичко което искат!

    Коментиран от #20

    09:50 19.08.2025

  • 10 Щилян

    6 0 Отговор
    Трагичният инцидент в Несебър подчертава сериозни пропуски в координацията на спешната помощ и липсата на адекватно оборудване в първата линейка. Въпреки че плавателният съд е бил технически изправен, остава неясно кой носи отговорност за безопасността на парашутната атракция. По-бърза и по-подготвена медицинска реакция вероятно би увеличила шансовете за спасяване на детето.

    09:52 19.08.2025

  • 11 Лемънс

    6 0 Отговор
    Българските линейки са слкато таксита, не като истински линейки.

    09:53 19.08.2025

  • 12 Сини буркани

    12 0 Отговор
    Линейките може и да нямат, но новите патрулки разполагат с всички екстри за спане на сянка и пълно оборудване за незаконно фото и видеозаснемане. Това са приоритетите в политиката на герп-ново начало и правителството на малцинствата.

    09:54 19.08.2025

  • 13 В кочина живеем

    11 0 Отговор
    Изроди

    09:55 19.08.2025

  • 14 Разрухата е тотална

    11 0 Отговор
    Това е нормално за територията на ужаса. Хората не осъзнават и не разбират,че си имат работа с криминални боклци, не хора, маймуни . Тепърва разпадът ще се задълбочава .

    09:56 19.08.2025

  • 15 От Варна

    4 0 Отговор
    Какво още да се коментира, след като в статията казвате” все още не е ясно, коя институция следи за безопасността на съоръжението”!!??!Какви документи, разрешителни, сертификати, какви “ пет лева”! Имат ли полза документи, прилежно събрани в папка? На този хал сме, защото всичко в България се движи “ по документи”.Човешкият контролиращ фактор никъде го няма, макар, че контрольори предостатъчно имаме. То съвети, комитети, сдружения, организации, комисии… с лопата да ринеш, лежпери. А самата случка не коментирам, не искам и да мисля за този ужас! Светлина на душата на невинното детенце! Потресен съм от безотговорността на родителката!

    09:58 19.08.2025

  • 16 Случаен

    9 0 Отговор
    Скъсан колан от 8 годишно дете! Представям си състоянието на колана. НУЛА мерки за безопасност. Това нещо още с първите белези на протъркване трябва смяна. Те вероятно няколко сезона така си го ползват. Пълно безхабери, но пък глад за пари. Обаче имали всички документи...сто пъти го казаха. Документите не осигуряват безопасността.

    10:00 19.08.2025

  • 17 Угоен Депутат 🐷

    11 0 Отговор
    Важното е заплатите 💰 ни да се повишават на всеки 3 месеца и плюс някоя друга комийска да взимаме над 20 хиляди. Вие събирайте капачки за линейки с дефибрилатор.

    10:01 19.08.2025

  • 18 пешo

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "А бе,":

    това се практикува от 60г най-малко в Бг... и е първия случай.... на фона на дестки хиляди до сега успешни.... с майки с бащи и деца... трябва да се усатнови причината , да се подобри протокола и процедурата и хората да са по-отговорни...

    Престанете да хулите майката...дали е искала селфи ..дали не ... дали й е леко сега?!
    Загубила е детето си!! Бъдете състрадателни...!!!!

    10:02 19.08.2025

  • 19 Да се знае

    7 0 Отговор
    БМВ -та с по 300 - 400 -500 коня, за големи заплати и пенсии на милиционерите нали има .
    Не е нужно за линейки .

    10:05 19.08.2025

  • 20 пешo

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вуцидей":

    Пари за заплати има...системата е дефектна и парите не стигат където трябват. Важно е шефовете по болниците да взимат по 50бона и повече заплати , да се източват здравни каси пътеки т.н.

    10:05 19.08.2025

  • 21 Пловдив

    2 1 Отговор
    80 процента от родените след 1985 г. са безмозъчни индивиди, с нулев интелект, без никаква ценностна система. И повече би имало смисъл от тях, ако изчезнат от лицето на Земята.

    10:08 19.08.2025

  • 22 добри

    2 0 Отговор
    оставка на министара веднага!!!

    10:09 19.08.2025

  • 23 Да бяха

    2 0 Отговор
    Извикали хеликоптер да го закара до Бургас.

    10:09 19.08.2025

  • 24 Писна ми от сламения премиер

    2 1 Отговор
    Оцаче имаме пари за наркомана в Осрайна!
    Пращайте му и викайте Слава Осрайна а БГ линейките не ви трябва да ги модернизирате и изобщо спрете всякаква подръжка и грижа за България!
    Яжте и се лекувайте с оръжие и със Слава Осрайна на уста!

    10:09 19.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не ми е жал

    1 0 Отговор
    Факта ме майката не е паднала а само детето означава че 8 годишния хлапак е пипал нещо което не трябва!
    Пълен кретен си да качиш 8 годишно на някакви подобни “атракциони”.Безмозъчни родители са това младите! Risk assessment винаги трябва да знаеш какви са рисковете и струва ли си да ги поемаш.
    Не ми е жал,уроците се учат с болка!

    10:14 19.08.2025

  • 27 Прекалено късо име

    3 0 Отговор
    При 50 метра ... Детето не е имало никакъв шанс . Майката е без акъл ! Тези на атракциона също !

    10:15 19.08.2025

  • 28 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    То дефибрилатор трябва да има и в пункта на плажа

    10:19 19.08.2025

  • 29 Васил

    1 0 Отговор
    Пак търсим под вола теле! Да се насочат към простата му майка да каже с какъв акъл го е качила!

    10:32 19.08.2025

  • 30 можеше да скочи след него

    0 0 Отговор
    вижда го как се изплъзва постепенно от въжетата и държачите и започва постепенно да изпада - единия крак, втория, ръката .... ще падне . във въздуха се свива и пикира . хваща го . после цамбурва омекотяващо . каскадите на холивуд са известни . механикът , бонд 007 , предатор , командо . за съжаление трагедия . така е и с удавниците . има спасители , но все са неохраняеми плажовете . а тук версията е погълната вода . не травми от удър . странно . спира сърцето и правят дефибрилация . от страх - гълтане на езика . 35 кг по 50 метра 0,9 джи е земното ускорение . около 4 тона удър . зашеметяване , строшаване , загуба на съзнание , нещо от сорта .

    10:37 19.08.2025

  • 31 Николаос 66

    0 0 Отговор
    Кмете вземи направи една хубава болница с всичко необходимо а спри с тези строежи и знаци ,,изпълнено,,

    10:41 19.08.2025

