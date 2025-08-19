Първата линейка, изпратена за пострадалото дете в Несебър, нямала нужното оборудване

Продължава разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плажа в Несебър. То е било с майка си на близо 50 метра височина.

По неофициална информация се е скъсал колан, който прикрепя детето за парашута. След падането, майка му е останала във въздуха.

Разследването се води от следователи към Окръжната прокуратура в Бургас. Трима души, отговарящи за атракциона, бяха задържани вчера от полицията.

От "Морска администрация", в чиято компетенцията е лодката, дърпаща парашута, заявиха, че плавателният съд е минал преглед само преди месец. Имал е всички необходими разрешителни и застраховки. Все още не е ясно коя институция следи за безопасността на самото съоръжение.

"Видяхме, че дете беше изведено във видимо тежко състояние, но с основни, видими жизнени показатели. Дали граничещи с живота или не, аз не съм медицинско лице и не мога да коментирам. Експресно беше транспортирано в медицинския пункт на плажа, където лекарите започнаха съвместно със спасителите борба за живота, която продължи повече от час и 10 минути без да спрат.

Първата линейка след обаждането на 112 дойде след минимум 20 минути, при което лекарят от линейката установи, че няма подобен тип реанимационно оборудване и няма как да се бори за живота. Наложи се да извикване на втора линейка, която тръгна от Бургас, с полицейски ескорт, но все пак ѝ отне около 40 минути, за да пристигне. Следователно двете линейки пристигнаха за час и 10 минути. За мен лично детето имаше шанс при по-бързи действия от страна на успешна помощ", каза пред БНТ Тихомир Атанасов, свидетел.

Началникът на Водноспасителната служба Иван Георгиев заяви за БНТ, че този случай е прецедент за България.

"Като ползватели и стопани на този плаж, наш основен прерогатив е да осигурим максималната безопасност, както в акваторията към плажа, така и на самия плаж. Съдействаме и сме отворени за всякакви последващи препоръки и действия от страна на компетентните органи за повишаване на тази безопасност. Още в момента, в който получихме сигнал от плажуващ, че има инцидент на водната база, медицинският екип беше в готовност да посрещне надуваемия предмет, с който беше изтеглен пострадалият. Същевременно, максимално бързо беше започнат реанимационният процес и в медицинския реанимационен пункт, който е на плажа. До момента подобен инцидент с такова съоръжение имало на територията на България не е имало. Това е първата нелепа трагедия, която се случва. По наши справки, такива подобни две се случват единствено в Гърция и Черна гора, там са регистрирани такива случаи", коментира Иван Георгиев.