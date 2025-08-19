Мъж се опита да подмени фалшивата си британска шофьорска книжка с българска

Фалшива британска шофьорска книжка, сигнал за домашно насилие над жена и вандалско посегателство върху автомобил са случаите, по които работи сливенската полиция през последните 24 часа, обобщават от ОДМВР.

Притежателят на фалшивата британска шофьорска книжка е направил опит да я подмени с българска, разкри БНР. Установено е, че документът е фалшив при подаването му в сектор "Пътна полиция" - Сливен. Срещу 36-годишния мъж от село Пъдарево в Районното управление е започнато бързо производство за използване на неистински официален документ.

Досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие е започнато срещу 39-годишен криминално проявен мъж. Той е упражнил насилие спрямо бившата си приятелка. На жената е предложена правна помощ.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за причинени материални щети на лек автомобил в село Чинтулово. Собственикът е установил, че са счупени предното стъкло, стопове и странични огледала. По случая е образувано досъдебно производство.