Мъж се опита да подмени фалшивата си британска шофьорска книжка с българска
Мъж се опита да подмени фалшивата си британска шофьорска книжка с българска

19 Август, 2025 12:19

Срещу 36-годишния мъж от село Пъдарево в Районното управление е започнато бързо производство

Мъж се опита да подмени фалшивата си британска шофьорска книжка с българска - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Фалшива британска шофьорска книжка, сигнал за домашно насилие над жена и вандалско посегателство върху автомобил са случаите, по които работи сливенската полиция през последните 24 часа, обобщават от ОДМВР.

Притежателят на фалшивата британска шофьорска книжка е направил опит да я подмени с българска, разкри БНР. Установено е, че документът е фалшив при подаването му в сектор "Пътна полиция" - Сливен. Срещу 36-годишния мъж от село Пъдарево в Районното управление е започнато бързо производство за използване на неистински официален документ.

Досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие е започнато срещу 39-годишен криминално проявен мъж. Той е упражнил насилие спрямо бившата си приятелка. На жената е предложена правна помощ.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за причинени материални щети на лек автомобил в село Чинтулово. Собственикът е установил, че са счупени предното стъкло, стопове и странични огледала. По случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 Сила

    8 0 Отговор
    Камикадзе номер 2 ... ханглечанен !!!

    12:23 19.08.2025

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    то българските книжки и не само са фалшиви и нелигитимни щото властта е такава

    12:24 19.08.2025

  • 3 Кочо Дъргата

    3 1 Отговор
    Как са установили, че книжката е фалшива?! Те не могат да си напишат името.

    Коментиран от #5, #6

    12:32 19.08.2025

  • 4 Джери

    2 2 Отговор
    Жените са за любов,а не за бой!

    12:33 19.08.2025

  • 5 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо Дъргата":

    На снимката е бил бял човек с руса коса и сини очи ...

    12:33 19.08.2025

  • 6 А ти мислиш ли

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо Дъргата":

    Че ханглечанене е могъл да си попълни молбата?

    12:38 19.08.2025

