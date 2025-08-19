Новини
С 218 км/ч по магистрала "Тракия"

19 Август, 2025 13:13

На нарушителите са съставени актове

С 218 км/ч по магистрала "Тракия" - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по автомагистрала "Тракия" са засечени от полицията в Сливен през последните почивни дни.

Два автомобила са се движили със скорост от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км /ч., съобщават от ОДМВР Сливен.

Двама са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като са използвали скоростта му за по-бързо придвижване.

Други двама шофьори са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.

На нарушителите са съставени актове.

Проверени са общо 984 МПС и 1286 лица. Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Глупотевини

    4 2 Отговор
    в количества !

    13:16 19.08.2025

  • 2 Вужъст

    24 1 Отговор
    "Други двама шофьори са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна."
    Това е абсурдно да го наказват при положение, че десните ленти са разбити, направо смъртоносни!?
    ГЕРБ са изpoди!

    Коментиран от #4, #7

    13:16 19.08.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    4 4 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА КОЛАТА, АКО ПРЕВИШИ С НАД 50КМ/Ч !

    Коментиран от #9

    13:18 19.08.2025

  • 4 Мидадее наказания. За ПЪТНОТО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вужъст":

    ЧЕ НЕ СИ Е АСФАЛТИРАЛО НАЙ ВИСОКИЯ КЛАС ПЪТ.....

    13:19 19.08.2025

  • 5 Може и още!

    2 3 Отговор
    Браво на човека и аз така карам, нали е магистрала!

    13:27 19.08.2025

  • 6 Мафията ГЕРБ,ДПС!

    3 1 Отговор
    Пълна лъжа, надписват си километри милиционерчетата!

    13:29 19.08.2025

  • 7 Опорка

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вужъст":

    Проблема е, че в закона няма дефиниция на "свободна лента". Фиша е 20 лв. но въпреки това, аз лично, бих се заял и бих го оспорил съдебно.

    13:29 19.08.2025

  • 8 Стига бе

    3 0 Отговор
    Този дето кара с 218, е от големите, дето правят законите, и знае че камерите са за простолюдието. Още като видят номера в управлението и ще "Ааааааа, изтрийте го".

    13:32 19.08.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Отказа ме да гласувам за теб, с това предложение.

    13:34 19.08.2025

  • 10 когато дясната лента

    5 0 Отговор
    е брак в коя от другите две да се движим ???

    13:34 19.08.2025

  • 11 бушприт

    4 2 Отговор
    Законът за движение по пътищата ни е нефелен. Затова шофьори си карат по хавата. Нека да идат в Гърция и да карат така,да видят какво ще им се случи!

    13:36 19.08.2025

  • 12 Разбирач

    1 0 Отговор
    Дис ис Бългейря. Тук оцеляват само най-коравите. Или си хищник с 218 км/ч или си жертва

    13:46 19.08.2025

  • 13 Брат Пит

    1 0 Отговор
    Пълен абсурд е, че няма българин световен шампион във Формула 1

    13:48 19.08.2025

