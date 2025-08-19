С 218 км/ч по магистрала "Тракия"

Над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по автомагистрала "Тракия" са засечени от полицията в Сливен през последните почивни дни.
Два автомобила са се движили със скорост от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км /ч., съобщават от ОДМВР Сливен.
Двама са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като са използвали скоростта му за по-бързо придвижване.
Други двама шофьори са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.
На нарушителите са съставени актове.
Проверени са общо 984 МПС и 1286 лица. Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глупотевини
13:16 19.08.2025
2 Вужъст
Това е абсурдно да го наказват при положение, че десните ленти са разбити, направо смъртоносни!?
ГЕРБ са изpoди!
Коментиран от #4, #7
13:16 19.08.2025
3 Ивелин Михайлов
Коментиран от #9
13:18 19.08.2025
4 Мидадее наказания. За ПЪТНОТО
До коментар #2 от "Вужъст":ЧЕ НЕ СИ Е АСФАЛТИРАЛО НАЙ ВИСОКИЯ КЛАС ПЪТ.....
13:19 19.08.2025
5 Може и още!
13:27 19.08.2025
6 Мафията ГЕРБ,ДПС!
13:29 19.08.2025
7 Опорка
До коментар #2 от "Вужъст":Проблема е, че в закона няма дефиниция на "свободна лента". Фиша е 20 лв. но въпреки това, аз лично, бих се заял и бих го оспорил съдебно.
13:29 19.08.2025
8 Стига бе
13:32 19.08.2025
9 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Отказа ме да гласувам за теб, с това предложение.
13:34 19.08.2025
10 когато дясната лента
13:34 19.08.2025
11 бушприт
13:36 19.08.2025
12 Разбирач
13:46 19.08.2025
13 Брат Пит
13:48 19.08.2025