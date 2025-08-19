КЗП: НСИ саботира закона за еврото

Комисията за защита на потребителите обвини Националния статистически институт в саботаж на въвеждането на еврото, след като институтът отказа да одобри списъка със стоки, чиито цени трябва да се публикуват ежедневно на специален портал.

"Към настоящия момент НСИ е изразил своето категорично писмено неодобрение, поради което указанието не може да бъде предоставено на търговците, а това е пречка и порталът да започне работа", съобщиха от КЗП в позиция, разпространена от БТА.

Промените в Закона за въвеждане на еврото, влезли в сила на 8 август, задължават КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал "kolkostruva.bg", на който да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница. Освен това търговците с годишни обороти над 10 милиона лева трябва да публикуват ежедневно до 7:00 часа на своите интернет страници ценови листи на стоките, определени от КЗП.

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов нееднократно е подчертавал, че институтът няма правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни крайни продажни цени на стоки. Причината са ограничения в европейското законодателство, които не позволяват на статистическата служба да администрира такъв портал.

От Комисията за защита на потребителите обясняват, че първоначално според Националния план за въвеждане на еврото именно НСИ е бил предвиден като основен изпълнител на мониторинга на цените, тъй като институтът по закон отговаря за събирането, обработката и разпространението на информацията за индексите на потребителските цени.

"Порталът, в който ще бъде публикувана информация за цените, вече е готов", съобщи председателят на КЗП Мария Филипова. За създаването му комисията работи съвместно с "Информационно обслужване" АД.

КЗП е разработила и подробни указания за търговците, в които е разписано каква информация за цените и в каква форма трябва да предоставят за публикуване в ценовия портал. Доколкото списъкът съдържа стоки, които се наблюдават от НСИ, одобрението от националната статистика е ключово условие за стартирането на портала.

Това не е първият път, когато възниква напрежение между държавни институции заради данни от НСИ. Преди месец председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов също се оплака от НСИ.

"КЗК поиска информация за търговските вериги от НСИ. Получихме отказ да ни предоставят информация, която е мотивирана законово, но е типичен пример как две държавни институции не могат да комуникират и къде се получава засечката", заяви тогава Карадимов.

От НСИ обясняват, че не могат да предоставят данни за цените на търговците, защото има забрана от Закона за статистиката. В него се казва, че получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт.

Засега търговците не могат да изпълнят закона, защото КЗП не им е предоставила списъка със стоките от т.нар. "голяма потребителска кошница", включваща основни хранителни и нехранителни продукти, напитки и лекарства. Не е стартиран и порталът kolkostruva.bg.

След финализиране на съгласувателната процедура указанието и списъкът ще могат да бъдат изпратени към бизнеса, а търговците ще трябва да започнат да предоставят ценовата информация, която КЗП ще публикува на портала.