Верижна катастрофа край Несебър

19 Август, 2025 15:40 796 4

  • верижна катастрофа-
  • несебър-
  • пострадала жена

Жена е в болница

Верижна катастрофа край Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

54-годишна жена е в болница след верижна катастрофа на пътя Бургас-Варна. Инцидентът е станал в понеделник на територията на Община Несебър, съобщи бТВ.

Поради несъобразена скорост товарен автомобил, управляван от 24-годишен бургазлия, застига и блъска в задната част движещия се пред него лек автомобил, управляван от 60-годишен софиянец.

Вследствие на удара колата отскача и удря друг движещ се отпред автомобил, управляван от 49-годишен бургазлия, съобщава агенция Фокус.

Вследствие на ПТП-то е пострадала 54-годишна жена. Тя е с мозъчно сътресение, контузия на раменния пояс и мишницата, без опасност за живота. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък".

Работата по случая продължава.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    6 1 Отговор
    не знам осъзнават ли управляващите,че бездействието им по отношение на безопасното движение в страната може стане катализатор на огромно гражданско недоволство,че и повече.

    15:48 19.08.2025

  • 2 Трудно е, обаче

    7 1 Отговор
    Е как човек да си купи кола при толкова камикадзе? Вече мисля за бронетранспортьор.

    15:50 19.08.2025

  • 3 лоза

    1 0 Отговор
    Катастрофа,като танкова верига.Българска работа.

    15:51 19.08.2025

  • 4 Фикус

    0 1 Отговор
    Не се бър кам във верижни катастрофи. Само в сблъсъци с разсъблечени женки.

    15:57 19.08.2025

