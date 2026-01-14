Голяма верижна катастрофа на светофар в София

Голяма верижна катастрофа е станала на светофар на столичния булевард "Рожен" в ж.к. "Свобода". Това става ясно от кадър, публикуван във фейсбук групата "Катастрофи в София".
На снимката се вижда, че в нея участват най-малко пет автомобила и автобус от градския транспорт.
Няма данни са пострадали. Превозните средства са с тежки материални щети. Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.
1 вероятно
Коментиран от #14
15:41 14.01.2026
2 007 /агент/
И както се казва - "на печелившите - честито" !!!
15:42 14.01.2026
3 раз
Коментиран от #10
15:43 14.01.2026
4 Лед, лед лед...
15:45 14.01.2026
5 Емигрант
15:46 14.01.2026
6 Горан Брегович
Коментиран от #27
15:47 14.01.2026
7 Сила
Коментиран от #12
15:48 14.01.2026
8 Оня с рикията
15:49 14.01.2026
9 ИВАН
15:52 14.01.2026
10 И аз не съм съгласен...!
До коментар #3 от "раз":Правилното е :..
,,....в близост до светофара на..."...
15:54 14.01.2026
11 опала
Коментиран от #16
15:58 14.01.2026
12 Очевидно е....
До коментар #7 от "Сила":...че рейсът е ударил последния автомобил и защото е с голяма кинетична енелгия е преместил всичките напред.
Всичките са се напъхали под задницата на предния пред тях.
Коментиран от #15, #17
15:58 14.01.2026
13 456
Коментиран от #21
16:02 14.01.2026
14 Виж
До коментар #1 от "вероятно":много от новите столичани се засегнаха и ти сложиха минус.
16:06 14.01.2026
15 Офтоматолог
До коментар #12 от "Очевидно е....":Ела на преглед бе ,,очевидец".
Ако бе точно така ,както твърдиш,то багажника на сивата кола пред автобуса щеше да е на хармоника събран,а той е без драскотина,дори стоповете са...цели и здрави...
16:07 14.01.2026
16 111
До коментар #11 от "опала":Не се вижда деформация по задницата на колата пред автобуса, а там смачканото трябва да е най много, ако автобуса ги е блъснал всичките.
16:10 14.01.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Очевидно е....":🚗 А дали първият не е решил да СПРЕ на жълто, а тези след него са се надявали да минат на дълго жълто към розово ❗ И да не са се набили един в друг🤔
Коментиран от #20, #23
16:12 14.01.2026
18 тройка кебапчета
16:13 14.01.2026
19 столичани в повече
16:13 14.01.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И дали не са се набили един в друг🤔
16:13 14.01.2026
21 Кирил
До коментар #13 от "456":Липса на дистанция, култура и нужните качества за шофиране. След това, като погледна тея кошове сигурно с гуми от преди да са произведени и ГТП-та направени без щателна проверка и така става.
16:14 14.01.2026
22 Шофьорът на автобуса
16:15 14.01.2026
23 е стига де
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":един максимум двама да искат да минат на жълто-червен светофар ама 5-ма е малко несериозно ! има голяма вероятност тъпака да е спрял на зелен светофар за да пропусне пешеходец на който му свети червено… при мен се е случвало това но успях да мина в другата лента и да спра ! има ги такива идиоти
16:18 14.01.2026
24 ИВАН
16:25 14.01.2026
25 Присмехулник
16:33 14.01.2026
26 Тъй става то
16:35 14.01.2026
27 Лепа Брена
До коментар #6 от "Горан Брегович":Автобуса си е спрял овреме.Леките коли и буса - едва ли.
16:56 14.01.2026