Новини
България »
Голяма верижна катастрофа на светофар в София

Голяма верижна катастрофа на светофар в София

14 Януари, 2026 15:38 1 904 27

  • верижна катастрофа-
  • светофар-
  • софия

Участва и автобус от градския транспорт

Голяма верижна катастрофа на светофар в София - 1
Снимка: Фб група &quot;Катастрофи в София&quot;
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голяма верижна катастрофа е станала на светофар на столичния булевард "Рожен" в ж.к. "Свобода". Това става ясно от кадър, публикуван във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На снимката се вижда, че в нея участват най-малко пет автомобила и автобус от градския транспорт.

Няма данни са пострадали. Превозните средства са с тежки материални щети. Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вероятно

    24 8 Отговор
    Новите столичани са карали като на село...

    Коментиран от #14

    15:41 14.01.2026

  • 2 007 /агент/

    21 0 Отговор
    За такова нещо на сух асфалт се иска майсторлък !!!
    И както се казва - "на печелившите - честито" !!!

    15:42 14.01.2026

  • 3 раз

    13 1 Отговор
    Голяма верижна катастрофа е станала на столичния булевард "Рожен". А НЕ НА СВЕТОФАР. ПО СВЕТОФАРА НЯМА КАК КОЛА ДА СЕ КАЧИ.

    Коментиран от #10

    15:43 14.01.2026

  • 4 Лед, лед лед...

    4 5 Отговор
    Леден, леден лед...

    15:45 14.01.2026

  • 5 Емигрант

    9 2 Отговор
    Бреййй какви пещерни "интелекти", след струпването на отпадъци по улиците започнали да се струпват един върху друг и автомобили пред симафори ? Изобретателни са тези пещерняци, браво ?

    15:46 14.01.2026

  • 6 Горан Брегович

    13 1 Отговор
    Е така ги жаскаше и Митьо Пищова, както ги е изжаскал тоя автобус.

    Коментиран от #27

    15:47 14.01.2026

  • 7 Сила

    14 0 Отговор
    Не е истина ....как са се подпъхнали един под друг .....на тази уличка с каква скорост трябва да си се движил ?!? На светофара ....??!

    Коментиран от #12

    15:48 14.01.2026

  • 8 Оня с рикията

    11 0 Отговор
    Сега задръстването там ще е до утре...

    15:49 14.01.2026

  • 9 ИВАН

    15 0 Отговор
    Дебил до дебила, мила моя майнолио, нов вариант на най старата песен.

    15:52 14.01.2026

  • 10 И аз не съм съгласен...!

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "раз":

    Правилното е :..
    ,,....в близост до светофара на..."...

    15:54 14.01.2026

  • 11 опала

    4 3 Отговор
    какъв лед? автобуса ги е набил отзад и петимата :)

    Коментиран от #16

    15:58 14.01.2026

  • 12 Очевидно е....

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    ...че рейсът е ударил последния автомобил и защото е с голяма кинетична енелгия е преместил всичките напред.
    Всичките са се напъхали под задницата на предния пред тях.

    Коментиран от #15, #17

    15:58 14.01.2026

  • 13 456

    8 0 Отговор
    Казва се липса на дистанция.

    Коментиран от #21

    16:02 14.01.2026

  • 14 Виж

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "вероятно":

    много от новите столичани се засегнаха и ти сложиха минус.

    16:06 14.01.2026

  • 15 Офтоматолог

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Очевидно е....":

    Ела на преглед бе ,,очевидец".
    Ако бе точно така ,както твърдиш,то багажника на сивата кола пред автобуса щеше да е на хармоника събран,а той е без драскотина,дори стоповете са...цели и здрави...

    16:07 14.01.2026

  • 16 111

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "опала":

    Не се вижда деформация по задницата на колата пред автобуса, а там смачканото трябва да е най много, ако автобуса ги е блъснал всичките.

    16:10 14.01.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Очевидно е....":

    🚗 А дали първият не е решил да СПРЕ на жълто, а тези след него са се надявали да минат на дълго жълто към розово ❗ И да не са се набили един в друг🤔

    Коментиран от #20, #23

    16:12 14.01.2026

  • 18 тройка кебапчета

    9 0 Отговор
    Като не спазват дистанция така ще се нахендрят. Не ви ли е ясно, че колкото по-голяма е дистанцията толкова по-добра видимост имаш напред и можеш да караш с твоята си динамика, а не с тази на предния. Погледнете колата пред вас. Колкото по-често и светват спирачните светлини толкова по-неефективно са придвижва колегата. Едната причина е, че се е забил в ауспуха на предния да не би да го изпусне. Другата е, че съзнателно се е лишил от избора да ползва по-благоприятни треактории за завиване, защото тъпо следва предния. Да караш близо до предния не е майсторлък, а глупост.

    16:13 14.01.2026

  • 19 столичани в повече

    3 0 Отговор
    кое не е ясно? с такава скорост в градски условия не се кара !!! и също така когато шофираш трябва да си с цялото си внимание на пътя а не в телефона…

    16:13 14.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И дали не са се набили един в друг🤔

    16:13 14.01.2026

  • 21 Кирил

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "456":

    Липса на дистанция, култура и нужните качества за шофиране. След това, като погледна тея кошове сигурно с гуми от преди да са произведени и ГТП-та направени без щателна проверка и така става.

    16:14 14.01.2026

  • 22 Шофьорът на автобуса

    4 0 Отговор
    Шофьорът на автобуса е единствения професионалист в ситуацията. Успял е да спре без да удари предния.

    16:15 14.01.2026

  • 23 е стига де

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    един максимум двама да искат да минат на жълто-червен светофар ама 5-ма е малко несериозно ! има голяма вероятност тъпака да е спрял на зелен светофар за да пропусне пешеходец на който му свети червено… при мен се е случвало това но успях да мина в другата лента и да спра ! има ги такива идиоти

    16:18 14.01.2026

  • 24 ИВАН

    8 0 Отговор
    Дразнещо е когато някой ти се залепи отзад в бронята, и за съжаление напоследък все по често се случва ... не знам, но много нахален народ се навъди.

    16:25 14.01.2026

  • 25 Присмехулник

    3 0 Отговор
    Някога на бордовите камиони отзад имаше надпис: "Не спази дистанцията и започна ваканцията".

    16:33 14.01.2026

  • 26 Тъй става то

    2 0 Отговор
    Бачкаторите с бракмите за 1к евро отиват да бачкат за 1к евро и накрая са набиват един в друг....

    16:35 14.01.2026

  • 27 Лепа Брена

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Горан Брегович":

    Автобуса си е спрял овреме.Леките коли и буса - едва ли.

    16:56 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове