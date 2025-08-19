Надежда за парк "Врана"

Започна фактическото приемане на парк „Врана“. За това съобщи областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.

„С радост Ви съобщавам, че от днес започва фактическото приемане на парк „Врана“. След изпратените от нас разяснения, Столична община изпълни изискванията и процедурата може вече официално да продължи.

Като областен управител на област София приемам парк „Врана“ с ангажимент за неговото опазване и достъпност за всички граждани. Този красив кът на природата е част от нашето общо наследство и отговорност, която поемаме с грижа и внимание – за днешните и бъдещите поколения“, посочи още той.

С постановление на МС от края на миналата година правителството отпусна 1,4 млн. лв. на Областна администрация София-град за управление и стопанисване на парка.