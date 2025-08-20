Новини
280 образователни институции с новоизбрани директори след конкурси

280 образователни институции с новоизбрани директори след конкурси

20 Август, 2025 11:54

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765

280 образователни институции с новоизбрани директори след конкурси - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Директори на 280 образователни институции бяха избрани при проведените на два етапа конкурси. През юли бяха стартирани общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за ЦСОП, ЦПЛР, РЦПППО и Държавен логопедичен център.

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

Общо подадените заявления за обявените конкурси бяха 765 (някои кандидатстваха за повече от една позиция). За 82 от обявените институции нямаше подадени заявления и процедурите бяха прекратени, а за други 80 не бе избран кандидат. Всички те ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

С нови директори започват учебната година 251 училища. Избрани са и титуляри на 17 центъра за специална образователна подкрепа, 8 центъра за подкрепа на личностно развитие, три регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и на Държавния логопедичен център.


  • 1 Дърт даскал

    Всички експерти, директори, учители, ученици и най-вече родители задължително трябва да изучават ""ПИСМО КЪМ МОЯ ВНУК" от УМБЕРТО ЕКО и да бъдат изпитвани в началото на всяка учебна година!

    12:06 20.08.2025

