Работник е ранен по време на работа в "Арсенал" Казанлък

20 Август, 2025 13:34 386 2

Инцидентът не е свързан с военното производство

Работник е ранен по време на работа в "Арсенал" Казанлък - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инцидент с тежко пострадал работник е станал днес преди обед в "Арсенал" Казанлък. Това съобщи БНР.

"В 11:15 часа днес е получен сигнал за пострадал водач на транспортно средство на територията на стопански обект в Казанлък. Същият се транспортира към болнично заведение" – това гласи съобщение на ОД на МВР в Стара Загора.

По неофициална информация на Радио Стара Загора инцидентът не е свързан с военното производство.

През юли при авария на машина загина работник в оръжейното предприятие. Мъж на 42 години получи наранявания по главата, като по пътя за болницата почина.


  • 1 Българин

    0 1 Отговор
    Хиляди загиват годишно в оръжейните завподи в България. Това е нашияъ кръвен данък, който плащаме, за да водим война срещу Русия! Но ще дойде видов ден и всички ще си платят за предателствата!

    13:39 20.08.2025

  • 2 правило

    0 0 Отговор
    Не се яде по време на работа!

    13:48 20.08.2025

