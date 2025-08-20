Работник е ранен по време на работа в "Арсенал" Казанлък

Инцидент с тежко пострадал работник е станал днес преди обед в "Арсенал" Казанлък. Това съобщи БНР.

"В 11:15 часа днес е получен сигнал за пострадал водач на транспортно средство на територията на стопански обект в Казанлък. Същият се транспортира към болнично заведение" – това гласи съобщение на ОД на МВР в Стара Загора.

По неофициална информация на Радио Стара Загора инцидентът не е свързан с военното производство.

През юли при авария на машина загина работник в оръжейното предприятие. Мъж на 42 години получи наранявания по главата, като по пътя за болницата почина.