Борисов за трагедията в Несебър: Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения

Борисов за трагедията в Несебър: Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения

20 Август, 2025 14:07 1 800 73

  • бойко борисов-
  • трагедия-
  • несебър-
  • малки деца

„Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството", коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов за трагедията в Несебър: Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството. Най-големите кораби са потъвали заради техническа авария. От морската вода може да получи това нещо. Тези, които оперират това нещо, трябва да проверяват. Сега може да се вземат мерки, но няма да върнем детето“.

Това коментира председателят на ГЕРБ Бойко Борисов след трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете падна от парашут заради скъсване на колани, цитиран от bTV.

След тежкия инцидент стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.
Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите/внуците-б.р./ така караха, че само като паркирах, взех тротинетката – нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, стават инциденти. Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща, трябва да минават и медицински преглед. Могат да получат паник атака – това са 100 метра нагоре“, коментира още Бойко Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кой виновен

    47 3 Отговор
    Закон има ли да го забранява? Няма! Кой беше на власт? Архитъпаците от ГЕРБ!

    Коментиран от #32

    14:10 20.08.2025

  • 3 пешо

    43 2 Отговор
    на АЛЕКО героя

    14:10 20.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГЕРБмафи

    46 4 Отговор
    Гледайте ГЕРБ и лицето Борисов, как се опитват да извъртят нещата!? Значи не скъсани колани и пр. безотговорни мърлявщини са виновни, а децата че искат на атракция!?
    По тая логика питам наглеца Борисов, трябва ли децата да пътуват в коли по магистралите му, защото знаем колко са "безопасни"?

    14:11 20.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Госあ

    37 3 Отговор
    Същия тулуп като плъховете дето са наскачали по темата. Тук държавата има вина, защото няма абсолютно никакъв контрол върху такива атракциони, както върху хранителните добавки и планинските водачи ! Държавата, драги герберопитеци

    14:12 20.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 изключителноПРОСТЪ циганин

    21 2 Отговор
    е тояплондер

    14:13 20.08.2025

  • 11 Госあ

    26 3 Отговор
    Погледни го, бате ! Шефа на държавата 🤮

    14:14 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 писарке пак почнахте разни толупи

    20 0 Отговор
    да ни ги показвате до втръсване
    нищо ли не става по света освен Русия сащ урк ес?

    14:15 20.08.2025

  • 14 Меси от Банкя

    25 2 Отговор
    И аз съм падал като малък на глава, това обяснява всичко, разбира се ту-туууу

    14:15 20.08.2025

  • 15 Докато

    15 0 Отговор
    Скачал съм с парашут. Докато дойде тоя момент няколко месеца сухи тренировки,въртене на стол за вестибуларния апарат,медицински преглед, изучаване устройството...

    Коментиран от #22

    14:17 20.08.2025

  • 16 Аз не доумявам

    23 2 Отговор
    защо няма контрол на тези съоръжения , защо системно и периодично не се контролира тяхната изправност от - до ? Безсрамие от една третокласна безчувствена мутра е вместо да обвини тези , които развиват бизнес със смъртта , неконтролиран и полулегален , е да обвинява родителите ! Позор Истинско престъпление , едно от хилядите му !

    14:17 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Прав Е !

    11 7 Отговор
    Прав Е !

    Не мажу Държавата да отговаря за Всичко !

    За това ходят на учелище !

    За да полручат Обща култура !

    И да се съобразяват с възможтостити.е на Възрастта !

    Всеки пази себе си ! Сам !

    Кат Нямаш Акъл !

    Чакай Някой !

    Да те Спасява !

    Отивай си !

    14:19 20.08.2025

  • 19 Пълни глупости

    20 3 Отговор
    Аз помислих, че ще каже че ПП-ДБ да виновни като винаги ама този път останах изненадан - семейството било виновното.

    14:19 20.08.2025

  • 20 тиквата ли

    18 2 Отговор
    е не е толкова глупав
    знае как да лапа от кьор софрата с редовни заеми и дългове

    а тез дето го преизбират

    14:20 20.08.2025

  • 21 Деций

    17 4 Отговор
    И какво значение има дали са малки или големи бе тикво проста,нали е човешки живот.Там шанса да оцелееш е да навлезеш във водата с краката или с тип гмуркане.При падане пи гръб или корем дали е цимент или вода е все същото.Защо са се скъсали коланите,какви колани ползват,колко време ги ползват ,мокрени и горени от слънцето с години,без да ги сменят.Сега трябва да ги задължат,всяка година да сменят коланите и целият бандаж с най реномираната и скъпа марка и производител, иначе им се спира дейността ,и им се нарязват лодките за скраб.

    14:23 20.08.2025

  • 22 Парашутист

    17 0 Отговор

    До коментар #15 от "Докато":

    Ако бай Мутрьо, концесионерът, постави подобни условия за клиентите, дали ще ги има изобщо? Тази атракция я имаше още през оня строй, но нещата бяха организирани и контролирани, а сега само парите са важни.

    Коментиран от #54

    14:23 20.08.2025

  • 23 Антон

    17 2 Отговор
    Знаем кои са концесионера на плажа, дружки на банкянския! Трибуквените групировки!
    Не позволявайте да се вменява вина на родителите!
    Атракциона е работил, легално, с всякакви лицензи! По този начин държавата е гарантирала - това е сигурно! Позволяваме да се возят и деца! От тук нататък трябва да се търси отговорност от държавата, комцесионра или по-точно от фирмата която е предоставяла услуга
    Родителите вина нямат!
    Не позволявайте да се вменява вина на родителите, от хора, които имат финансов интерес от този бизнес!

    14:23 20.08.2025

  • 24 Цскар

    12 9 Отговор
    Много си е прав Боков. С кой акъл ще си качиш детето на такава атракция

    14:25 20.08.2025

  • 25 Безсрамен

    13 2 Отговор
    на безсрамниците ! Регулацията била семейството ?! А той като катър , с компания на разни Мати Хари ! Семейството се доверява , че всичко е под контрол и в пълна изправност , а то дори никой не контролира "бизнесмените" на плажа ! Прокълнато място наоколо , много далавери и престъпления , много "спортисти" и борци !

    14:25 20.08.2025

  • 26 Сила

    17 3 Отговор
    Нещо пак започна да се снима с внуците и да афишира семейството си ...обикновенни това става когато е уплашен и се крие зад децата !!! пак са му вдигнали мерника явно ....типичния страхливец !!!

    14:26 20.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 димитър дончев

    2 6 Отговор
    ЩО не се огледате....Кои и кой преди тях е ползвал тази атракция....Един диверсант с лекота би направил такава диверсия ,че след определено време това съорйжение да се превърне в смъртоносно.Защо все правите комисии и слагате чадъра след като дъжда премине???Ако не знаете вие сте във война с просия.Тя ви пали ,но никой нищо не казва ...взривява ,но си траете........сега най лесно вземете и го изтрийте написаното и и заровете главите в пясъка.

    14:26 20.08.2025

  • 29 Деций

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Аха":

    Абе тук е пълно с тъпоъгълници,"Европейци" лишени от всякаква способност да мислят!

    14:26 20.08.2025

  • 30 гост

    6 14 Отговор
    за първи път да чуя нещо умно от устата на този субект

    14:28 20.08.2025

  • 31 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Аха":

    Прочети втори коментар..... Е тогава ще ти се изяснят нещата.....

    14:31 20.08.2025

  • 32 Чеп за зеле не става от тях!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой виновен":

    А като стане някой сакатлък, все някой друг е виновен!

    14:31 20.08.2025

  • 33 Р Г В

    5 1 Отговор
    Абе Боко не си чеши езика да се намираш на приказки. В живота произшествия е имало и ще има независимо дали се използват достижения на техническата революция или конски впрягове
    Пътническите самолети,космическите кораби преди излитане екипи ги проверяват обстойно и пак стават аварии и загиват хора. Като си вървиш по улицата клон ще падне от дърво и ще се простиш с живота въпреки че любимката ти Фандъкова потроши хиляди лв. за машини проверяващи кухини в дърветата ,а за тротинетки и велосипеди да не говорим. Престанете с този популизъм , авторитетите на всички управляващи са на кота. О ,само тия които ползват облаги от вас ви крепят.Анадън му.

    14:32 20.08.2025

  • 34 Маркиз

    6 1 Отговор
    дьо Караба ! И чуждите семейства и деца "възпитава" . Акъл море !

    14:32 20.08.2025

  • 35 Коня Солтуклиева

    7 1 Отговор
    Зел тротинетката на дечицата,
    да оди нощем скришно у Симитли!

    14:32 20.08.2025

  • 36 ами

    12 1 Отговор
    Поредно доказателство, че тая тиква е празна.

    14:33 20.08.2025

  • 37 дядото

    7 0 Отговор
    боко,много ти личи- остаря,погрозня,че и една истина каза накрая.

    14:34 20.08.2025

  • 38 Качете веднага толупа

    11 1 Отговор
    на такива съоръжения !

    14:34 20.08.2025

  • 39 Тоя нещо яко

    4 1 Отговор
    Се е оял. Или снимка стара. НЕ ТУУУПКО БЕЗ БОГ НЕ ТАКАВА ДЪРЖАВА ТИ И ШИШ СЪЗДАДОХТЕ. ДЪРЖАВА ТИП ФРАНКЕНЩАЙН. СЕКИ СИ ПРАВИ ЩО ЩЕ А КОНТРОЛ НЕМА. ИМА САМО ЕДНИ ЩО СТОЯТ ПО БЮРАТА И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ИЗЛИЗАТ НА РАЗХОДКА ДА СИ ВЗЕМАТ БОНУС-РУШВЕТА. НЕМА ДЪРЖАВНОСТ. ДА ИМА, НО ЗА ЕДНИ КРЕДЕТИ В МИЛИАДДИ ДА ВЗИМАТ.

    14:35 20.08.2025

  • 40 Кой им даде

    9 1 Отговор
    Концесия а? На тея мутрафони на Бойчо

    14:36 20.08.2025

  • 41 Емигрант

    10 1 Отговор
    Вижте бе, овце, хубаво вижте на какви кухи кратуни позволявате да ви управляват и да взимат решения за живота ви!

    14:36 20.08.2025

  • 42 Нещо оправдава

    9 1 Отговор
    Собствените си мутрафони а?

    14:37 20.08.2025

  • 43 така ли

    4 1 Отговор
    Таратанцев?!Ти нямаш деца ялов пръч.....

    14:39 20.08.2025

  • 44 регулацията е семейството

    6 1 Отговор
    Ама вас НСО ви пазят нали

    14:39 20.08.2025

  • 45 Шоо

    6 0 Отговор
    Качвайте тогава по големи деца че още по лесно да се скъса колана щом не е за малки.

    14:39 20.08.2025

  • 46 крис

    6 0 Отговор
    Гледам снимката .... как само се е разхубавил

    14:40 20.08.2025

  • 47 Цък

    1 7 Отговор
    Един път да съм съгласен с Борисов.

    14:40 20.08.2025

  • 48 Аре бре

    7 1 Отговор
    Верно ли "От морската вода може да получи това нещо" ? Водата ли да съдим сега или твоите хора?

    14:41 20.08.2025

  • 49 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Абе то и голям човек да е, като е дошло да се къса. Шансът е бил 50 на 50 с майката да са си разменили местата.

    14:43 20.08.2025

  • 50 Верно ли бре

    3 1 Отговор
    И къде точно внуците му са карали тротинетката ? А нещо друго да е сънувал или шизофренирал ?

    14:44 20.08.2025

  • 51 онски ?!

    4 0 Отговор
    бекарски мисли кухи.....

    14:44 20.08.2025

  • 52 мутрафон

    6 0 Отговор
    Нашия човек като какъв се изказва, ааа в "заведението" в Чехия явно ги е научил и летящите неща.

    14:45 20.08.2025

  • 53 И като нямат повече тротинетки

    4 0 Отговор
    Ти къде ги изхвърли бе мурджо? Я сподели

    14:46 20.08.2025

  • 54 Ко речи?

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Парашутист":

    Ходил съм на море и през оня строй, ама такива неща не си спомням. Освен да са били за по-равните в станциите на Министерски съвет на к.к. Слънчев бряг и к.к. Дружба.

    14:47 20.08.2025

  • 55 Тоя се чудя само

    5 1 Отговор
    Дали сам си вярва на глупостите дето дрънка ...

    14:48 20.08.2025

  • 56 Ту Туууу

    6 0 Отговор
    И аз се питамвиждам как един айдук като теб стой толкова дълго във властта

    14:50 20.08.2025

  • 57 хининков

    4 0 Отговор
    то и от тебе нема нужда ве

    14:52 20.08.2025

  • 58 Гост

    2 8 Отговор
    Няма как държавата да контролира всичко, особено някакви атракциони, където никой никого не качва насила. Всеки отива на собствена отговорност. Това не е нещо животоспасяващо, не е нещо задължително, не е основно право, за да бъде задължена държавата, да ни го осигури по безопасен начин. Всеки преценява рисковете доколкото му стига пипето. Собственикът на атракциона и служителите му са просто служители на някаква фирма. Никой няма право да очаква от тях, да мислят и да се грижат за живота и здравето на клинетите. Не са назначени за това, не са упълномощени за това, не могат да носят отговорност за това, дори нямат право да разпореждат на клиентите, тъй като не са никакви - не са полицаи, не са спасители, не са лекари, не са инспектори. Те са просто служители, като оня който провава царевица на плажа (ако се замислиш, не е също опасно). А ние все чакаме някой да ни контролира или да контролира другите от наше име, вместо сами да се замислим и сами да се защитим. Няма кой да ни пази, ако не се пазим сами. В крайна сметка обаче, ние отказваме да се пазим. Ако се направи едно бързо проучване, най вероятно ще се окаже, че след този случай, ползването на парашутите се е увеличило в пъти. Всички бабаити са качени, снимат се и постват снимки в социалните медии - "Вижте ме, там където умря детето аз оцелях". Дано не съм прав....ама много се съмнявам, точно така се случва. След толкова шум, само за една седмица, ако нито едни клиент не се качи на парашут, много бърз

    14:52 20.08.2025

  • 59 А той къв го дири в Несебър

    3 0 Отговор
    Защо не е в Плевен примерно ?

    14:53 20.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Лелеее

    2 0 Отговор
    Сега да не се окаже че а Бойчо е с внуците в Несебър? Съвсем ще се окаже че е шизофреник

    14:55 20.08.2025

  • 62 Раев

    6 0 Отговор
    Точно този ли ще ни приказва за семейството и възпитанието,дето няма жена и нямаше смелостта да признае дъщеря си

    14:56 20.08.2025

  • 63 Голям смях

    4 0 Отговор
    Пускайте го дядо Боко че да се посмеем

    14:56 20.08.2025

  • 64 мисирка

    0 5 Отговор
    Г-н Борисов е изключително умен, разумен и много образован.Вслушвайте се в неговите думи!

    14:58 20.08.2025

  • 65 Аз дъм

    2 5 Отговор
    Честно казано за толкова години да съм на едно мнение с батБойко...Много е прав ,че всичко идва от семейството .Аз лично в никакъв случай не бих си качил децата на такива "увеселителни"неща!!

    Коментиран от #68

    14:59 20.08.2025

  • 66 Аха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    щото викаш ако беше възрастен човек нищо нямаше да му стане.

    15:01 20.08.2025

  • 67 Без име

    1 4 Отговор
    По този въпрос съм абсолютно съгласна с Б.Борисов!

    15:03 20.08.2025

  • 68 Ти лично не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Аз дъм":

    Но някой им е позволил да качват деца над 3 години! И този някой е държавен или общински служител и си има име

    15:06 20.08.2025

  • 69 Амбиции на майката детето и да

    1 1 Отговор
    Стане парашутист като порасне първи стъпки в небето
    Аз познавам един с жилетка с тежести тичал и му се прецака гръбначния стълб

    15:09 20.08.2025

  • 70 Госあ

    3 0 Отговор
    Аве т@п@нари, а защо родителите водят децата си в Дисниленд ? Знаете ли кви влакчета има там ? А ? Мноого високи, бате и се спускат със страшна скорост. Всички тикви са на амбразурата да бранят бащицата си !

    15:17 20.08.2025

  • 71 ха ха

    2 0 Отговор
    няма родител който ще си рискува детето ако не са го убедили че е "безопасно" , или сложете възрастова граница на тоя род забавления или ги забранете

    15:18 20.08.2025

  • 72 Тома

    1 0 Отговор
    Този съм го виждал във факултето,столипеново и максуда.Оригинал джипси

    15:26 20.08.2025

  • 73 Хейтър

    1 1 Отговор
    Може да е боклук ,но поне е адекватен.

    15:31 20.08.2025

