Борисов за трагедията в Несебър: Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения

„Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството. Най-големите кораби са потъвали заради техническа авария. От морската вода може да получи това нещо. Тези, които оперират това нещо, трябва да проверяват. Сега може да се вземат мерки, но няма да върнем детето“.
Това коментира председателят на ГЕРБ Бойко Борисов след трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете падна от парашут заради скъсване на колани, цитиран от bTV.
След тежкия инцидент стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.
„Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите/внуците-б.р./ така караха, че само като паркирах, взех тротинетката – нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, стават инциденти. Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща, трябва да минават и медицински преглед. Могат да получат паник атака – това са 100 метра нагоре“, коментира още Бойко Борисов.
По тая логика питам наглеца Борисов, трябва ли децата да пътуват в коли по магистралите му, защото знаем колко са "безопасни"?
До коментар #15 от "Докато":Ако бай Мутрьо, концесионерът, постави подобни условия за клиентите, дали ще ги има изобщо? Тази атракция я имаше още през оня строй, но нещата бяха организирани и контролирани, а сега само парите са важни.
Не позволявайте да се вменява вина на родителите!
Атракциона е работил, легално, с всякакви лицензи! По този начин държавата е гарантирала - това е сигурно! Позволяваме да се возят и деца! От тук нататък трябва да се търси отговорност от държавата, комцесионра или по-точно от фирмата която е предоставяла услуга
Родителите вина нямат!
Не позволявайте да се вменява вина на родителите, от хора, които имат финансов интерес от този бизнес!
До коментар #12 от "Аха":Абе тук е пълно с тъпоъгълници,"Европейци" лишени от всякаква способност да мислят!
До коментар #12 от "Аха":Прочети втори коментар..... Е тогава ще ти се изяснят нещата.....
До коментар #2 от "Кой виновен":А като стане някой сакатлък, все някой друг е виновен!
Пътническите самолети,космическите кораби преди излитане екипи ги проверяват обстойно и пак стават аварии и загиват хора. Като си вървиш по улицата клон ще падне от дърво и ще се простиш с живота въпреки че любимката ти Фандъкова потроши хиляди лв. за машини проверяващи кухини в дърветата ,а за тротинетки и велосипеди да не говорим. Престанете с този популизъм , авторитетите на всички управляващи са на кота. О ,само тия които ползват облаги от вас ви крепят.Анадън му.
До коментар #22 от "Парашутист":Ходил съм на море и през оня строй, ама такива неща не си спомням. Освен да са били за по-равните в станциите на Министерски съвет на к.к. Слънчев бряг и к.к. Дружба.
До коментар #4 от "Европеец":щото викаш ако беше възрастен човек нищо нямаше да му стане.
До коментар #65 от "Аз дъм":Но някой им е позволил да качват деца над 3 години! И този някой е държавен или общински служител и си има име
Аз познавам един с жилетка с тежести тичал и му се прецака гръбначния стълб
