Емил Тонев остава началник на НСО

С указ на президента Румен Радев Емил Тонев остава началник на Националната служба за охрана.
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана президентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана.
Генерал-майор Емил Тонев е роден през 1970 г. в гр. Хасково.
Завършва Военния факултет на Националната спортна академия с магистърска степен през 1993 г. Майстор на спорта по кикбокс.
През 1995 г. постъпва на работа в системата на МВР. В продължение на три години е асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност (ВИПОНД-МВР). От 1997 г. до 1999 г. работи в Бюрото за оперативно издирване (БОИ-МВР), а от 1999 г. до 2004 г. - в Дирекция „Национална служба сигурност“ (ДНСС-МВР), където заема оперативни длъжности.
През 2004 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО, като последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор и началник на отдел.
