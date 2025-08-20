Новини
Емил Тонев остава началник на НСО

20 Август, 2025 14:11

Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването му

С указ на президента Румен Радев Емил Тонев остава началник на Националната служба за охрана.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана президентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана.

Генерал-майор Емил Тонев е роден през 1970 г. в гр. Хасково.

Завършва Военния факултет на Националната спортна академия с магистърска степен през 1993 г. Майстор на спорта по кикбокс.

През 1995 г. постъпва на работа в системата на МВР. В продължение на три години е асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност (ВИПОНД-МВР). От 1997 г. до 1999 г. работи в Бюрото за оперативно издирване (БОИ-МВР), а от 1999 г. до 2004 г. - в Дирекция „Национална служба сигурност“ (ДНСС-МВР), където заема оперативни длъжности.

През 2004 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО, като последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор и началник на отдел.


    8 1 Отговор
    Един Каун от Аскьоу ,лоша реколта

    14:19 20.08.2025

  • 2 Неразбрах

    15 0 Отговор
    Каква му е образованието
    Магистър по кикбокс така ли
    Егати ужаса такива ни управляват
    Магистър по кик бокс пожарникар с черен колан по карате пародия

    Коментиран от #5

    14:20 20.08.2025

  • 3 Вътрешен човек

    1 16 Отговор
    Браво на Президента!
    Оценил е качествата на един достоен, истински български офицер - генерал, доказал се във времето.
    Достойно ест

    Коментиран от #7

    14:20 20.08.2025

  • 4 Поро

    12 0 Отговор
    Грозен, заядлив побойник, пребиващ хора по градинките.

    14:23 20.08.2025

  • 5 Има и

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неразбрах":

    Лекоатлети правещи превъртания на лоста ,но най много са гребците с лъжица

    14:24 20.08.2025

  • 6 Радев

    10 0 Отговор
    Сега ескорта ми ще е с десет автомобила и два танка

    14:26 20.08.2025

  • 7 тиририрам

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вътрешен човек":

    Клюкарка.

    14:28 20.08.2025

  • 8 Сила

    10 0 Отговор
    Деса Черната Бургаска Парцалеса пак ще я возят в конвой в насрещното по Фритьоф Нансен срещу НДК да си купува гащи от бутика там ...

    14:29 20.08.2025

  • 9 НСО

    5 1 Отговор
    Няма връзка с обикновените граждани.

    14:30 20.08.2025

  • 10 Колко е числеността

    4 1 Отговор
    На тея НСО дето охраняват една шепа хайдуци

    14:31 20.08.2025

  • 11 Гвардейците

    4 1 Отговор
    Също да ги зачислят към НСО. Духовият оркестър и Филип кутю също.

    14:33 20.08.2025

  • 12 Много

    3 1 Отговор
    нацупен , бе !

    14:56 20.08.2025

