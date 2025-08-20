Новини
Живко Тодоров: Данъците в Стара Загора няма да се вдигат!

20 Август, 2025 17:49 455 8

  • живко тодоров-
  • стара загора-
  • данъци

Община Стара Загора е най-напред в изпълнението на проектите с държавно финансиране, като говорим за паркове, за улици, за инфраструктура по кварталите

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Община Стара Загора ще оттегли предложението си за увеличение на данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на 2,2 на хиляда, което представлява увеличение с около 30 процента. Това съобщи кметът Живко Тодоров по време на пресконференция в сградата на местната администрация, цитиран от БТА.

"Публикувахме и анкета в социалните мрежи, на която се отзоваха между три хиляди и четири хиляди души, което е много добра извадка", заяви Тодоров. Той подчерта, че е провел разговори и срещи с граждани и различни организации по темата, а сред обществото е надделяло мнението, че подобен ход в този момент не е удачен.

Предложението беше прието на първо четене по време на извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора в началото на август. То включваше и промени в размерите на останалите местни данъци - данък върху превозните средства, патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници.

Според кмета община Стара Загора ще остане с една от най-ниските ставки за данъци в страната. "Ставка 1,7 промила данък няма в нито една голяма община - в София ставката е 1,875, в Пловдив - 1,8, във Варна е 2, в Бургас - 2,2, а в Русе - 3", обясни Тодоров.

Кметът коментира, че решението ще доведе до определени недостатъци, защото няма да бъдат реализирани очакваните приходи от около 2,4 милиона лева, които да бъдат насочени към ремонт и реконструкция на междублокови пространства и озеленяване.

"Имам сериозни забележки към озеленяването и чистотата в града. Там ще наблегнем в следващите няколко месеца, въпреки решението", посочи Тодоров. Той допълни, че решението няма да попречи на добрата работа на администрацията, защото в момента Община Стара Загора работи по над 50 проекта, които се реализират предимно с външно финансиране.

"Община Стара Загора е най-напред в изпълнението на проектите с държавно финансиране, като говорим за паркове, за улици, за инфраструктура по кварталите", каза кметът. Той съобщи, че има одобрен нов европейски проект за цялостен ремонт на квартал "Зора", а от днес е получено одобрение и на проект за квартал "Градински".

Според БТА, предстои разработване на цялостен проект за благоустройство на най-големия квартал в града "Железник", както и подмяна на водоснабдяването и канализацията на квартал "Самара 2".


Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пояснение

    3 1 Отговор
    до края на годината, данъците се диктуват от софя г-н кмет

    17:51 20.08.2025

  • 2 Бокундрия

    4 1 Отговор
    Вярвай на гербераст и ще станеш баласт!

    17:52 20.08.2025

  • 3 пак копаене и асвалтиране

    3 1 Отговор
    това самара 2 не се спряхте да я копаете бе
    още не е асватирана със втори слой и пак ще копаете
    ужас

    колко тръби ще прекарвате?

    17:56 20.08.2025

  • 4 Браво на Живко !

    4 2 Отговор
    Той и кметът на Бургас са отличниците сред кметското съсловие .

    17:58 20.08.2025

  • 5 Г,В

    4 1 Отговор
    Проблема е че обича мъжките ласки

    18:06 20.08.2025

  • 6 до следващите избори

    1 1 Отговор
    Данъците в Стара Загора няма да се вдигат!

    след това може кат наште хорица ни преизберат

    18:09 20.08.2025

  • 7 Тома

    2 0 Отговор
    Живко е един смешник от герб на който не трябва да се вярва дори като ти каже добър ден

    18:18 20.08.2025

  • 8 Питанко

    0 0 Отговор
    А как стои въпросът с таксите?
    Те ще се вдигат ли?

    18:49 20.08.2025

