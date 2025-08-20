Живко Тодоров: Данъците в Стара Загора няма да се вдигат!

Община Стара Загора ще оттегли предложението си за увеличение на данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на 2,2 на хиляда, което представлява увеличение с около 30 процента. Това съобщи кметът Живко Тодоров по време на пресконференция в сградата на местната администрация, цитиран от БТА.

"Публикувахме и анкета в социалните мрежи, на която се отзоваха между три хиляди и четири хиляди души, което е много добра извадка", заяви Тодоров. Той подчерта, че е провел разговори и срещи с граждани и различни организации по темата, а сред обществото е надделяло мнението, че подобен ход в този момент не е удачен.

Предложението беше прието на първо четене по време на извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора в началото на август. То включваше и промени в размерите на останалите местни данъци - данък върху превозните средства, патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници.

Според кмета община Стара Загора ще остане с една от най-ниските ставки за данъци в страната. "Ставка 1,7 промила данък няма в нито една голяма община - в София ставката е 1,875, в Пловдив - 1,8, във Варна е 2, в Бургас - 2,2, а в Русе - 3", обясни Тодоров.

Кметът коментира, че решението ще доведе до определени недостатъци, защото няма да бъдат реализирани очакваните приходи от около 2,4 милиона лева, които да бъдат насочени към ремонт и реконструкция на междублокови пространства и озеленяване.

"Имам сериозни забележки към озеленяването и чистотата в града. Там ще наблегнем в следващите няколко месеца, въпреки решението", посочи Тодоров. Той допълни, че решението няма да попречи на добрата работа на администрацията, защото в момента Община Стара Загора работи по над 50 проекта, които се реализират предимно с външно финансиране.

"Община Стара Загора е най-напред в изпълнението на проектите с държавно финансиране, като говорим за паркове, за улици, за инфраструктура по кварталите", каза кметът. Той съобщи, че има одобрен нов европейски проект за цялостен ремонт на квартал "Зора", а от днес е получено одобрение и на проект за квартал "Градински".

Според БТА, предстои разработване на цялостен проект за благоустройство на най-големия квартал в града "Железник", както и подмяна на водоснабдяването и канализацията на квартал "Самара 2".