Ясна е причината за смъртта на детето, паднало от парашут

Тежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван, загинал в Несебър. Това съобщи неофициално NOVA. Във вторник бяха повдигнати обвинения на тримата служители и те бяха задържани за срок до 72 часа.
Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето, по информация на NOVA те все още не са намерени.
Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да,бе
21:20 20.08.2025
3 Сила
21:21 20.08.2025
4 Помак
Коментиран от #10
21:23 20.08.2025
5 постоянен арест?
21:24 20.08.2025
6 Сталин
21:25 20.08.2025
7 Деций
21:29 20.08.2025
8 Марче, пак грешиш
Следствие на причината .
А причината е в парашута.
Проста логика
ПРи здрав парашут - няма травми
21:31 20.08.2025
9 Бегай
Коментиран от #16
21:37 20.08.2025
10 МАКЯ МУ СКИМНТЕШЕ
До коментар #4 от "Помак":ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ЧЕ КАТО ПАДНАЛО(....)
ТЯ ИСКАЛА ДА СЛИЗА ОТ 50м ДОЛУ.....😬
21:37 20.08.2025
11 Пишете, пишете
Навсякъде!
21:45 20.08.2025
12 Светослав
21:51 20.08.2025
13 Карлос Друсар
21:56 20.08.2025
14 Перо
21:58 20.08.2025
15 Гедер
21:58 20.08.2025
16 Деций
До коментар #9 от "Бегай":Майката няма никаква Вина.Това е скъпо платена атракция която трябва на първо място да бъде безопасна и след това всичко останало.Аз съм 100 кг и съм се качвал няколко пъти,а един път съм бил в компания от още 60 кг.Защо не се скъсаха коланите тогава при 160 кг товар,а се скъсаха от едно малко дете което е 30 кила с напикани гащи!
21:59 20.08.2025
17 Мармот
22:00 20.08.2025
18 Гост
22:03 20.08.2025
19 Майор Констатация
22:03 20.08.2025