Ясна е причината за смъртта на детето, паднало от парашут

20 Август, 2025 21:14 2 065 19

Водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите

Ясна е причината за смъртта на детето, паднало от парашут - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван, загинал в Несебър. Това съобщи неофициално NOVA. Във вторник бяха повдигнати обвинения на тримата служители и те бяха задържани за срок до 72 часа.

Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето, по информация на NOVA те все още не са намерени.

Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,бе

    24 6 Отговор
    Тежка липса на държавата уби поредното дете на територията.И тоталното печалбарство охранявано от корупция и некадърност.Като няма правосъдие и най-вече справедливост все някой ще запълни нишата...Няма празно място в природата.

    21:20 20.08.2025

  • 3 Сила

    28 9 Отговор
    Причината е баща и майка татуирани селски полуидиоти от Разлог , диви селяндури без грам мозък и нулев мисловен процес ... всеки ден срещаме такива !!!

    21:21 20.08.2025

  • 4 Помак

    23 3 Отговор
    Трагедия ..детето загина зароди 50-100 лв да спечелят дето дават тази услуга ( гледах ги по тв..пълни неудачници !)...Аз се занимавам с повдигателни съоражения от 1990 г ..колани,въжета,скапани с всички съм работил ...и това подлежи на контрол от работодателя , инспекцията по труда, надзора .....като видях колана беше скъсан парцал ..заради 50 или 100 лв да бяха дошли да ги поискат от мен. Толупите да им купя колани ..пфу..неудачници ..пгу

    Коментиран от #10

    21:23 20.08.2025

  • 5 постоянен арест?

    12 4 Отговор
    Защото са някакви рецидивисти ли? Или са са извършили умишлено престъпление? Дори не е ясно дали имат вина.

    21:24 20.08.2025

  • 6 Сталин

    22 5 Отговор
    А кога ще арестувате мутрата на Гроб ,собственик на бизнеса с парашутите,освободете работниците те нямат нищо общо ,а арестувайте тези негодници на Тиквата

    21:25 20.08.2025

  • 7 Деций

    15 1 Отговор
    Абе стига глупости бе,концесионера трябва да бъде вкаран с ритници в затвора до живот.Ще сеем на корена му ряпа.Бандажа трябва да може да издържа автомобил,а тук говорим за дете на 8 г което едва ли има 35 кг.Това е престъпно нехайство което трябва да получи своето възмездие,а то е ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР ПРИ НАЙ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ!

    21:29 20.08.2025

  • 8 Марче, пак грешиш

    4 1 Отговор
    Травмата е следствие
    Следствие на причината .
    А причината е в парашута.

    Проста логика
    ПРи здрав парашут - няма травми

    21:31 20.08.2025

  • 9 Бегай

    7 3 Отговор
    Детенцето,Бог да го прости, загина заради малоумната му майка, която го е пуснала да лети с парашута.

    Коментиран от #16

    21:37 20.08.2025

  • 10 МАКЯ МУ СКИМНТЕШЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ЧЕ КАТО ПАДНАЛО(....)
    ТЯ ИСКАЛА ДА СЛИЗА ОТ 50м ДОЛУ.....😬

    21:37 20.08.2025

  • 11 Пишете, пишете

    7 1 Отговор
    А даже не можете да пишете - уж всички други са прости и некадърни, а я погледнете себе си - да не сте “по-убави”! Благодарение на “демократичните реформи” в България не остана ни образование, ни индустрия, ни култура, ни акъл! Навсякъде се ширят безпросветност, първобитност, акчност и простотия!
    Навсякъде!

    21:45 20.08.2025

  • 12 Светослав

    7 0 Отговор
    Защо не кажете истината-Маргините и Радо Слънцето управляват слънчев бряг.За тях закони няма!!

    21:51 20.08.2025

  • 13 Карлос Друсар

    1 3 Отговор
    Не ми стана ясно. Пак съм надрусан на куче и в момента съм се пренесъл в друга вселена. Ако е живо детето, нека да почерпи. Ако не е живо, роднините да почерпят.

    21:56 20.08.2025

  • 14 Перо

    3 0 Отговор
    Три дни майката е обикаляла да наеме парашута, защото е имало непредвидени трудности, било е голям зор да угоди на детето! Глезотиите и угаждането на отрочетата /от най-ранна възраст/, не водят до добро, рано или късно идва лошо! Едно дете винаги иска да види, да пипне, да пробва, да вкуси, да има всичко, може ли родителя да става роб на прищявките! Утре ще поиска да управлява самолет! Въпрос на възпитание! Оставям на страни главните виновници фирмата за атракциона и държавната комисия за контрол на качеството!

    21:58 20.08.2025

  • 15 Гедер

    0 0 Отговор
    Падане от 50 метра върху водна повърхност е равносилно на падане върху бетон. Редовно става при скоковете на самоубийство от Аспаруховия мост във Варна.

    21:58 20.08.2025

  • 16 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бегай":

    Майката няма никаква Вина.Това е скъпо платена атракция която трябва на първо място да бъде безопасна и след това всичко останало.Аз съм 100 кг и съм се качвал няколко пъти,а един път съм бил в компания от още 60 кг.Защо не се скъсаха коланите тогава при 160 кг товар,а се скъсаха от едно малко дете което е 30 кила с напикани гащи!

    21:59 20.08.2025

  • 17 Мармот

    0 0 Отговор
    Ако се е скъсал колана, защо катарамите са в морето? Катарамата трябва да е още закопчана за колана. Няма как 20 килограма дете да скъса колан за 100 килограма. Но може да го разкопчае неволно.

    22:00 20.08.2025

  • 18 Гост

    1 0 Отговор
    Отидете на черното море, там е много добре!

    22:03 20.08.2025

  • 19 Майор Констатация

    0 0 Отговор
    Не е трябвало без катерачи!

    22:03 20.08.2025

